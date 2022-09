I migliori zaini della Seven disponibili su Amazon

Gli zaini della Seven hanno accompagnato e accompagnano ancora oggi giovani studenti ad affrontare la dura vita scolastica tra verifiche, interrogazioni e compiti a casa. Ma come è nato questo marchio? La storia della Seven ha inizio negli anni ‘60 come bottega artigiana di Pasquale di Stasio ma tutto cambierà con l’arrivo dei freschissimi anni ‘80, quando i sette fratelli Di Stasio decideranno di trasformare l’attività in un’azienda e di chiamarla Seven (proprio per richiamare il numero dei fratelli). Da allora il marchio è entrato nel cuore degli italiani distinguendosi per la qualità del prodotto e la sua durabilità… Oggi approfittiamo dell’avvento del fatidico primo giorno di scuola per fare una lista dei migliori zaini della Seven disponibili attualmente su Amazon.

Seven Zaino New Fit

Iniziamo con uno degli zaini Seven più spaziosi del catalogo. Lo zaino NEW FIT di Seven ha due grandi aperture con zip, tanto spazio all'interno e una tasca laterale in rete porta borraccia per portare tutto ciò di cui hai bisogno durante la giornata. La maxi tasca frontale è ultra capiente e permette di tenere sempre a portata di mano gli oggetti più piccoli che ci servono spesso più volte nel corso del giorno. La grafica è estremamente accattivante e richiama il mondo della street art e dei graffiti in una palette di colori coerente e contemporanea.

Seven Zaino New Fit

Zaino SEVEN OUTSIZE

Andiamo avanti con la nostra selezione degli zaini Seven più interessanti da acquistare su Amazon con un modello perfetto sia per la scuola che per il tempo libero. Questo modello è molto compatto e capiente, con scompartimenti e tasche che rendono più semplice l’organizzazione della giornata (l’ordine mentale parte dalla borsa, si dice). Lo schienale Ergosystem preformato e gli spallacci imbottiti rendono il trasporto ancora più semplice e confortevole. In più, grazie al fondo integrato, la struttura dello zaino rimane inalterata anche a pieno carico.

Zaino SEVEN OUTSIZE

Seven ISchoolPack

Se siete amanti degli zaini Seven e volete regalarne uno a qualcuno di speciale che sta per tornare tra i banchi di scuola, dovreste prendere in considerazione questo modello. ISchoolPack è uno zaino monoscomparto con powerbank integrato e USB plug laterale con taschino interno per contenere il power bank durante la ricarica ‘on the go’. Molto utili per affrontare l’epoca digitale che stiamo vivendo sia la tasca porta tablet con accesso esterno che lo scomparto interno imbottito porta PC. Per concludere, Seven ha ritagliato anche un piccolo spazio per lo smartphone. Questo modello è anche molto comodo da indossare sulle spalle grazie allo schienale EVA preformata e agli spallacci imbottiti e traspiranti.

Seven ISchoolPack

Trolley Fit Seven Pinkshade

Come sempre, pensiamo un po’ a tutti, quindi ecco una versione degli zaini Seven che si adatta anche a chi odia portare il peso dei libri sulle spalle. Questo modello vanta l’innovativo Crossover System, grazie a questo innovativo sistema, gli spallacci fissati alla barra in alluminio (a doppia regolazione in altezza) vengono sollevati evitandone il danneggiamento. Comunque acquistare un trolley non vuol dire per forza rinunciare allo zaino; se si vuole lo si può usare anche come zaino: basta aprire la zip sul retro e tirar fuori i due comodi spallacci.

Trolley Fit Seven Pinkshade

Trolley Seven, Fly Stars

L’ultimo articolo che vi proponiamo è sempre un trolley, in una versione leggermente diversa da quella precedente. Il principio comunque rimane lo stesso, nonostante l’estetica di questo modello sia più urban e underground. Anche in questo caso parliamo di Crossover System e spallacci estraibili per poterlo utilizzare anche come zaino, in caso di necessità. Temete che si rovini sul fondo? La Seven ha pensato a tutto: il fondo rinforzato garantisce la stabilità del contenuto e le ruote (con i loro 75 mm) sono estremamente resistenti, per affrontare ogni percorso.

Trolley Seven, Fly Stars