Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G; scheda tecnica, recensione e prezzo

Se avete fretta di uscire e vi siete accorti di avere la ricarica del vostro smartphone a terra, beh, non abbiate paura: Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G non è il tipo di modello che vi lascia a piedi, perché gli basterà appena un quarto d’ora per ricaricarsi al 50% della propria autonomia.Tutto questo grazie alla batteria di 67 w che rappresenta un notevole punto di forza per un prodotto di fascia media, particolare che ha attirato tantissimi consumatori al punto da decretarne un successo altrimenti difficilmente immaginabile.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, oltre ogni concorrenza

Una gran bella fortuna per Xiaomi, terzo gruppo al mondo dietro Apple e Samsung, che ha raggiunto una quota di mercato considerevole grazie anche al grande successo della serie Redmi Note, di cui 11 Pro 5G rappresenta il prodotto di punta. Parliamo di uno smartphone Android di buonissimo livello, fortemente votato all’imaging poiché dotato di una fotocamera di ben 108 megapixel che può raggiungere una risoluzione di 12000x9000 pixel.

Non esiste praticamente alcun competitor nella fascia media in grado di vantare una simile risoluzione: a parziale controindicazione va sottolineato però come in modalità video non ci sia la possibilità di registrare in 4k, con la risoluzione fullHD a 1920x1080 che risulta essere la migliore tra quelle in dotazione, e che specialmente le fotocamere secondarie non offrono la stessa qualità di altri prodotti della stessa categoria.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G nel dettaglio

Particolarmente apprezzato dagli utenti è il touchscreen a 6.67 pollici, anche questo caso tra i migliori della propria categoria. Il modulo 5G consente un trasferimento dati rapido e una navigazione eccellente; il display Super Amoled a 90 hz garantisce una luminosità incredibile, anche se è consigliabile scendere a 60 hz per preservare la durata della batteria. Il processore installato è uno Snapdragon 695 5G a 6nm, sul quale è montata una scheda da 8 GB di RAM LPDDR4X e uno spazio d’archiviazione di 128 GB espandibile.

La batteria è una 25 Wh da 5.000mAh, capace di superare una giornata di lavoro senza problemi. L'interfaccia è l’innovativa MIUI 13, basata su Android 12 aggiornato alle patch di dicembre. Il modello misura 164.2 mm in altezza, 76.1 in larghezza con 8.1 mm di spessore, con un peso di 200 grammi. È presente un jack per l’impianto audio e si possono inserire fino a due schede sim o in alternativa una sim e una MicroSD.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, peso e prestazioni

Proprio il peso superiore ai 200 grammi ne fa uno dei punti deboli: a fine giornata tutto questo può farsi sentire, anche se in generale il prodotto risulta essere assai buono a livello di prestazioni. Pur rinunciando a qualcosa, Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G ha diversi aggiornamenti interessanti, con un processore sufficientemente potente, una buonissima autonomia che lo fa rendere anche in condizioni di stress, uno schermo Amoled in grado di far risaltare colori nitidi e contrasti sempre apprezzabili e una versatilità che lo pone come uno dei più affidabili della sua categoria.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G: design e prestazioni a un prezzo contenuto

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, qualità e prezzo al sicuro

Pesa però la mancanza di una risoluzione superiore al fullHD 1920x1080 a 30 fps della videocamera, compensata in parte dalla potenza del comparto fotografico primario. Se invece si va ad analizzare le lenti secondarie, queste sono peggiori rispetto a quelle del predecessore Note 10 Pro, e questo particolare appiana le differenze tra Note 11 Pro e molti altri smartphone Android di fascia bassa.

Tra i punti di forza però è giusto elencare gli altoparlanti, la cover del retro in vetro (caratteristica comune a molti Redmi), la buona risoluzione delle fotografie in modalità notturna e la durata della batteria. In definitiva questo prodotto pare indicato per chi vuole godersi contenuti video in streaming e pure un po’ di buona musica, meno per chi è interessato a utilizzare applicazioni di giochi. Il prezzo attuale dei modelli base parte da 239,00 euro, a fronte di un prezzo d’uscita a inizio 2022 di circa 379,00 euro.

