Samsung Galaxy A12: scheda tecnica, recensione e prezzo

Poca spesa tanta resa? Non è un discorso universalmente valido, tutt'altro: in molti casi il valore strutturale e la qualità di un prodotto è strettamente connesso al suo valore economico. Vale in generale il detto del "chi più spende meno spende", eppure vi sono casi specifici nei quali l'eccezione va a confermare la regola. Quello del Samsung Galaxy A12 è un esempio di quanto detto: la sua collocazione sul mercato è quella degli smartphone Android di fascia medio-bassa , ha un costo accessibile e una funzionalità che restituisce efficienza.

Samsung Galaxy A12: un buon compromesso di qualità e prezzo

Colpisce visivamente il design ergonomico e la linea sinuosa, evidentemente arrotondata e in grado di garantire una presa sicura. Realizzato in plastica - un unico blocco che avvolge lo smartphone - è zigrinato nella parte posteriore dove è ubicata una videocamera leggermente sporgente. Display touchscreen da 6.5 pollici - un fiore all'occhiello -, tasto di accensione con lettore delle impronte digitali all'interno tale da garantire un metodo di sblocco rapido, porta Usbc, singolo speaker per la riproduzione del suono, microfono e jack audio. Peso non leggerissimo (205 grammi), è alto 164 mm, largo 75.8 mm per una profondità di 8.9 mm.

Questo smartphone è disponibile in diverse configurazioni: si parte dalla tipologia base da 32GB e 3GB di RAM per arrivare a 128 GB e 6GB di RAM passando attraverso i modelli da 64GB con 4GB di RAM e da 128 GB con 4GB di RAM. Ad ogni modello corrisponde, naturalmente, un prezzo che varia a seconda delle dimensioni di RAM e memoria di archiviazione. La risultante, comunque, è che Samsung Galaxy A12 è un ottimo compromesso che si traduce in uno dei modelli più interessanti sul mercato; solido, affidabile e dal look sinuoso e accattivante è la scelta giusta per chi vuole uno smartphone di fascia media ma senza spendere cifre esorbitanti.

In materia di processore troviamo un Mediatek MT6765 Helio P35 a 12nm, non brilla per potenza e velocità ma fa egregiamente il suo dovere, soprattutto in relazione ad altri device della stessa fascia di prezzo. La batteria è da 5000 mAh con possibilità di ricarica rapida che garantisce, in caso di uso non smodato, un'autonomia fino a 48 ore, alimentatore da 15W incluso. Il display è un Infinity-V da 6,5" (720 x 1600 px) con tecnologia LCD e risoluzione HD+ per garantirsi una visione ottimale. Dotato di quattro fotocamere posteriori, la resa delle fotografie è nitida e chiara, garantita anche dall'effetto Fuoco Live che restituisce una ulteriore pulizia dell'immagine.

Samsung Galaxy A12: perchè sì

Samsung Galaxy A12, perché sì? Di motivi ce ne sono diversi, in realtà. Impossibile non tenere conto, ai fini della scelta, del rapporto qualità-prezzo che ne fa uno dei modelli più interessanti della gamma, consentendo di limitare la spesa e assicurarsi uno smartphone dalle prestazioni soddisfacenti. L'ampia memoria interna garantisce tutto lo spazio che occorre per la gestione e l'archiviazione dei contenuti e la lunga autonomia è senza dubbio un punto di forza da non trascurare perché la durata della batteria arriva a garantire una resistenza che pochi altri diretti competitors possono restituire in egual misura.

Samsung Galaxy A12, uno smartphone affidabile a un prezzo contenuto

Samsung Galaxy A12: prezzo di listino

Il prezzo di listino del Samsung Galaxy A12 nella versione 64 GB espandibili e RAM 4 GB è di 177.90 euro mentre si sale a 199,90 euro per la variante 4/128 GB. Amazon consente di abbattere notevolmente un prezzo già abbordabile garantendo offerte sul prodotto che arrivano a limare di qualche decina di euro i costi proposti dal marchio: non è difficile trovare occasioni per acquistare il Samsung Galaxy A12, a seconda del modello individuato, a un costo che oscilla tra i 130 e i 140 euro.

