Rimuovere i graffi dall'auto: come fare e quali prodotti utilizzare

Rimuovere i graffi dall’auto è più semplice di quanto si possa immaginare. La prima cosa da fare è assicurarsi che si tratti di graffi veri e propri e non semplicemente dei segni che possono lasciare i paraurti che entrano in contatto con la carrozzeria della macchina. Una volta appurata l’entità del danno potete valutare se provare a rimuovere voi i graffi oppure rivolgervi a un carrozziere (se vedete che la vernice è saltata in alcuni punti o ci sono ammaccature è meglio portarla da uno specialista in materia). Per la rimozione di graffi più o meno superficiali si devono seguire degli step. Il primo è quello di lavare accuratamente la macchina , soprattutto la zona interessata, in quanto permette di comprendere meglio l’entità del danno e rimuovere lo sporco che si è annidato all’interno dei solchi. Assicuratevi di asciugare la macchina completamente prima di iniziare ad applicare i prodotti - di seguito una lista di prodotti consigliati da acquistare su Amazon.

Se il graffio non è particolarmente profondo, si può procedere ad applicare la pasta abrasiva a grana fine servendovi del cotone idrofilo. A questo punto eseguite movimenti circolari assicurandovi di non fare pressione in quanto la pasta abrasiva, in virtù delle sue proprietà, tende a opacizzare la vernice della macchina. Nel caso in cui i graffi siano particolarmente profondi, potete munirvi di vernice e pennello e, con grande cura applicare il colore riempiendo i graffi. Una volta attuati uno dei due passaggi appena descritti, dovrete pulire la zona da residui di prodotto e lucidarla per rendere il tutto uniforme col resto della carrozzeria. Vediamo ora una serie di prodotti da acquistare prima di cimentarvi in questa attività.

Il primo prodotto per rimuovere i graffi dall’auto di cui parliamo è la Pasta Abrasiva di My Car. Questa pasta permette di eliminare o minimizzare abrasioni, rigature, graffi e residui di vernice causate da piccoli urti da tutti i tipi di vernici metallizzate e normali. Inoltre, la sua speciale formulazione consente di rimuovere anche le ossidazioni e l’opacità provocate dall’usura e dagli agenti atmosferici e dona un effetto lucidante. La formulazione di questa pasta abrasiva è particolarmente adatta per il fai-da-te in quanto non aggredisce la carrozzeria.

Il secondo prodotto di questa serie è una pasta rimuovi graffi di Arexons, ideale per rimuovere completamente i graffi superficiali e minimizzare quelli più profondi. Anche in questo caso l'azione levigante delle microparticelle contenute nella formulazione permette di riparare la carrozzeria in modo estremamente delicato senza danneggiarla o rovinarla in alcun modo. Infine, grazie agli agenti lucidanti contenuti in essa, la pasta rimuovi graffi Arexons è un'ottimo prodotto sia per la rimozione dei graffi che per ridare lucentezza alla vernice della carrozzeria.

Utilissimo per lo step precedente l’applicazione dei prodotti, questo panno in microfibra permette di asciugare la macchina in modo minuzioso, senza lasciare l’umidità che potrebbe compromettere l’efficacia della pasta abrasiva o di altri prodotti. Questo panno in microfibra può assorbire 8 volte il suo peso d'acqua, le fibre ultrafini e densamente formano una superficie di pulizia 40 volte maggiore delle fibre di cotone. Ideale da utilizzare sia per asciugare la superficie della carrozzeria che per catturare la polvere all’interno del veicolo.

Lucidare e rimuovere i graffi contemporaneamente è possibile, sì, col prodotto giusto. In questo caso vi viene in aiuto il lucidante con grana abrasiva di Sonax, che permette di rimuovere i graffi dall’auto e nel contempo lucidare la carrozzeria. Questo prodotto è l’ideale se siete già pratici con questo tipo di lavori fai-da-te e se siete in possesso di una levigatrice.

Prevenire è meglio che curare, questo vale in ogni situazione, specialmente quando si tratta del paraurti. Questo prodotto risolve il problema ancora prima che si presenti, proteggendo le zone della macchina maggiormente soggette a graffi. Potete utilizzarlo ovunque, non danneggia in alcun modo la carrozzeria, ed è molto resistente sia all’acqua che ai raggi UV.

