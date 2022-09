Samsung Galaxy Z Fold 4: scheda tecnica, recensione e prezzo

Le esperienze sono un fattore di cambiamento importante e lo sa bene Samsung , che ha sempre dedicato una grande attenzione alla ricerca e allo sviluppo. Partire da qui per arrivare a Samsung Galaxy Z Fold 4 non è un esercizio linguistico, semmai la sacrosanta verità: perché l’azienda, seppur impegnata in investimenti a 360° ha comunque garantito molte attenzioni ai device pieghevoli, situati (ancora) all’interno di un’utenza piuttosto ristretta. Ciò ha permesso al brand di collocarsi in una fascia precisa del mercato; portando in commercio prodotti come Samsung Galaxy Z Fold 4, migliorandone la qualità nel corso degli anni e arrivando, finanche, a soddisfare le esigenze dei più critici.

Samsung Galaxy Z Fold 4, scopri il nuovo smartphone pieghevole di Samsung

Samsung Galaxy Z Fold 4: tablet Android tutto da scoprire

Esperienza d'uso senza eguali, a cui l'efficacia di un hardware raffinato restituisce una funzionalità di rilievo: in tal senso sono state incisive le modifiche estetiche e quelle relative al software che hanno, in un tempo, conservato una linea tradizionale e originaria senza perdere il treno dell'innovazione. Lo dicono, nel dettaglio, le caratteristiche tecniche di Samsung Galaxy Z Fold 4, tablet Android tutto da svelare e scoprire. Disponibile in due modelli: 12 GB di RAM e 256 GB, 512 GB o 1TB di memoria interna. A questo bisogna aggiungere un Display Touchscreen da 7.6 pollici, risoluzione di 2176x1812 pixel, 5G ad assicurare una navigabilità eccellente.

Altro dettaglio importante l’impatto visivo: aperto o chiuso lo smartphone non perde di eleganza: 155,1 x 130,1 x 6,3 mm nella modalità aperta; 155,1 x 67,1 x 14,2-15,8 mm in quella ripiegata. Atto doveroso quello di avere cura della cerniera di piegamento che, inevitabilmente, tende ad accumulare polvere e sabbia. Processore Snapdragon 8+ Gen 1 e una batteria da 4400 mAh, ricarica via cavo da 25W - Ricarica wireless da 15W. E ancora sensore di impronte digitali laterale con scanner di impronte dall'efficacia certificata, pensato per essere comodo, funzionale e, soprattutto, esteticamente in linea col resto del device.

Samsung Galaxy Z Fold 4: l’offerta su Amazon

Samsung Galaxy Z Fold 4: visione immersiva di alto livello

Quel che mette d’accordo tutti è la visione immersiva che si può cogliere a un primo sguardo, stimolata dalle dimensioni dello schermo che sono state ulteriormente ottimizzate da una fotocamera montata sull'Infinity Flex da 7,6 pollici. Notevoli le qualità delle animazioni, il multi schermo consente di passare da una sezione all'altra. Le fotocamere posteriori sono la risultante di hardware e software di ultima generazione e garantiscono immagini nitide anche in condizioni precarie di luminosità. Il display è un pannello AMOLED pieghevole da 7,6 pollici a 120 Hz con risoluzione 1812 x 2176; display di copertura AMOLED da 6,2 pollici a 120 Hz e risoluzione 904 x 2316

Un modello all’avanguardia, insomma, pensato per attirare a sé anche quella fascia di utenza ancora poco avvezza a un tipo di device del genere. Del resto quando Samsung lavora a uno smartphone, non lascia niente al caso e cerca di rendere unico e incredibile ogni suo dispositivo.

Tre i modelli di Samsung Galaxy Z Fold 4 disponibili sul mercato con prezzi e offerte molto vantaggiose che si possono cogliere al momento giusto su Amazon: il 12/256 GB costa 1.879 euro; la versione 12/512 GB, invece, viene venduto a1.999 euro; ultimo ma non ultimo il 12 GB/1TB disponibile al prezzo di 2.249 euro.

