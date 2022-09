Gli accessori per palestra indispensabili per il tuo allenamento

Allenarsi, che siate principianti oppure grandi appassionati, significa dedicare tempo e sforzi per raggiungere un obiettivo. Quando si inizia ad andare in palestra si è generalmente impreparati e, man mano che passa il tempo, si iniziano ad acquistare accessori pensati proprio per rendere l’allenamento più agile. La borsa da palestra, col passare dei mesi, diventa sempre più ingombrante e carica di accessori per palestra che diventano indispensabili per allenarsi nel miglior modo possibile. Oggi ve ne proponiamo alcuni acquistabili su Amazon per arricchirla ancora di più.

Disponibili in diverse tonalità questi ganci per il sollevamento pesi sono pensati per vari tipi di attività: powerlifting, bodybuilding, allenamento della forza, sollevamento pesi da terra e così via. A cosa servono esattamente? I ganci aiutano a distribuire la pressione del peso in modo che i polsi e la mano rimangano allineati limitando il rischio di scivolamento. Il loro impiego aiuta a ridurre la pressione sulla mano, toglie pressione agli avambracci e permette di aumentare il numero di ripetizioni.

Sebbene molte palestre mettano a disposizione questi accessori per l’uso di tutti gli abbonati, sono in molti a preferire l’idea di averne di proprie ad uso personale. Le cavigliere sono utili per quegli esercizi pensati per tonificare gambe e glutei. Oltre all’essenziale utilità delle cavigliere questo modello ha l'interno imbottito che garantisce un uso confortevole con una piacevole sensazione sulla pelle.

Il telo è un accessorio indispensabile per la palestra, sebbene all'inizio molte persone optino per il classico asciugamano preso in prestito dal mobiletto del bagno. Il telo, specialmente se di un colore che non mette in evidenza il sudore, è utile in vari modi. Questo accessorio ha molteplici funzioni, innanzitutto vi mantiene asciutti, poi permette di non entrare in contatto direttamente con gli attrezzi della palestra e di lasciarli immacolati per chi li utilizza dopo di voi.

La cintura da sollevamento pesi serve per creare pressione intraddominale garantendo una maggiore stabilità e più compattezza al rachide. Se usata in maniera corretta è uno strumento molto utile in quanto protegge la colonna vertebrale e consente di sollevare un carico maggiore in totale sicurezza. Questo modello, disponibile su Amazon, massimizza l'assorbimento della pressione durante il sollevamento di pesi pesanti e aiuta a svolgere esercizi come squat, sollevamenti da terra e sollevamenti di potenza tra gli altri.

Immancabili nel borsone della palestra, i guanti da palestra sono progettati per proteggere e sostenere i polsi durante gli esercizi evitando fastidiosi incidenti e riducendo la possibilità di sviluppare i calli sul palmo delle mani. Questo modello in particolare presenta venature in gel di silice, antiscivolo e resistenti all' usura; impunture con silicone sul palmo e sulle dita per migliorare l’aderenza e uno strato speciale sul palmo della mano resistente all’usura e che ha una funzione antiscivolo. In ogni caso questi guanti possono essere impiegati per vari tipi di allenamenti: sollevamento pesi, powerlifting, ciclismo, pull up, crossfit, yoga, fitness, allenamento in palestra, canottaggio e allenamenti generali.

