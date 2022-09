Gli accessori nuoto indispensabili per allenarsi in piscina

Con l'estate ormai quasi un lontano ricordo per gli sportivi e per i semplici appassionati del nuoto nella stagione autunnale e invernale l'allenamento in piscina diventa l'unico modo per poter soddisfare la propria passione . Per svolgere al meglio una seduta d'allenamento o qualche ora di nuoto libero avere l'equipaggiamento giusto e degli accessori tecnologicamente avanzati diventa assolutamente indispensabile. Dai costumi alla cuffia, passando per gli occhialini e, perché no, anche auricolari subacquei per allenarsi al ritmo della propria musica preferita. Amazon, come sempre, offre una vasta gamma di tutto quello che serve per il nuoto in piscina offrendo numerose occasioni e offerte dedicate.

Accessori nuoto indispensabili: l'equipaggiamento tecnico tradizionale

Gli accessori di cui non può fare a meno chi inizia a nuotare in piscina sono un paio di occhialini da nuoto, necessari per evitare alcuni problemi come il bruciore agli occhi, possibile effetto della presenza del cloro nell’acqua. Ce ne sono di molti tipi, da quelli più tecnici a quelli in semplice plastica. C'è anche la possibilità di mettere lenti graduate per vedere meglio durante l'allenamento. Poi c'è la cuffia, sempre obbligatoria in qualsiasi tipo di piscina pubblica. Anche in questo caso la scelta è ampia e si va da quelle in lattice a quelle in silicone. Esistono anche modelli in tessuto, in lycra e poliestere, che però lasciano filtrare l'acqua.

Il costume è sicuramente il supporto più importante che cambierà a seconda delle varie discipline del nuoto e della tipologia di allenamento; naturalmente non bisogna nemmeno trascurare le esigenze di chi li indossa. Per uomo il più gettonato è senza dubbio uno slip di un materiale che resista al cloro e duri nel tempo; tra le nuove tendenze anche i costumi a pantaloncino, che però non sono adatti a chi pratica nuoto a livello agonistico. Per quanto riguarda il costume da donna si va su un costume intero, possibilmente con una vestibilità più comoda possibile per svolgere l’attività sportiva senza fastidiose costrizioni.

Allenamenti in piscina: gli altri accessori

La tavoletta è un accessorio indispensabile per tutti coloro che iniziano a nuotare; ed è utile anche per rafforzare le gambe. Ottime migliorare la nuotata sono sicuramente le palette che servono a rendere le braccia più forti e resistenti e a perfezionare la tecnica. Ci sono i galleggianti, utilizzabili in tutti gli stili di nuoto ed estremamente preziosi per allenare le gambe. La pinna corta invece è la soluzione ideale per migliorare la gambata. Il boccaglio frontale che consente di intensificare l'allenamento non dovendo prendere fiato per la respirazione. Stesso discorso per i Tappanaso e i Tappi Auricolari che assicurano protezione dell’acqua.

Monitorare i tempi e il proprio ritmo di nuotata è molto importante quando si inizia ad allenarsi con maggiore impegno e intensità. Uno strumento da non lasciarsi sfuggire è sicuramente un cronometro con contavasche. Il modello ideale sia per chi svolge un'attività amatoria, sia per chi vuole qualcosa di più è sicuramente il modello da dito, di dimensioni ridotte che non intralcia la nuotata e lo scivolamento in acqua. Inoltre è di facile visualizzazione e può essere azionato attraverso un semplice comando, mostrando tempo totale, parziale, velocità media e altri dati parametri indispensabili durante l’allenamento.

Allenarsi in piscina potrebbe diventare ripetitivo e per questo poterlo fare a ritmo di musica rende l'attività decisamente più divertente. Per poterlo fare è necessario acquistare un Lettore MP3 Subacqueo con cuffie annesse. Caratteristica indispensabile che sappiano resistere sia all'acqua che alle sollecitazioni del corpo e del movimento. Tra i prodotti migliori c'è sicuramente il Tayogo Lettore MP3 subacqueo, che si indossa come un cerchietto, da applicare alla testa o al collo. Garantito dalla certificazione IPX8 che ne attesta la resistenza all’acqua, questo lettore ha una memoria di 8GB. Pesa solo 32 grammi e non crea alcuna interferenza con i movimenti. La batteria impiega 2 ore ad essere completamente ricaricata, e poi consente un utilizzo di 7 ore.

