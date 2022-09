I migliori smartphone sotto i 300 euro (2022) su Amazon

Di questi tempi guardare al portafogli non è una scelta, piuttosto una necessità. E siccome pochi rinunciano alle comodità che uno smartphone può offrire, ecco allora che andare a caccia delle offerte migliori diventa un’abitudine buona e redditizia. Su Amazon ci sono talmente tante proposte che non sempre è facile districarsi tra un’offerta e l’altra; tuttavia con un po’ di impegno e spendendo qualche minuto si possono scovare tante occasioni utili a soddisfare i gusti di qualsiasi cliente. Ecco alcune tra le offerte più convincenti di smartphone sotto i 300 euro, trovate in rete; dispositivi potenti e affidabili ma, soprattutto, pensati per far risparmiare qualcosa ai consumatori.

Vieni a scoprire il migliore smartphone sotto i 300 euro

Samsung Galaxy M33 5G, uno smartphone potente e affidabile

Se volete uno smartphone dalle prestazioni discrete ma senza spendere una fortuna, l’M33 5G fa decisamente al caso vostro. Gemello di A33, da cui eredita il processore Exynos 1280 a 5 nm, monta una scheda interna di 6 GB di RAM con 128 GB di storage (non espandibile). Il modello misura 165,4 mm x 76,9 mm x 9,4 mm, per un peso complessivo di 215 grammi. Tutto ciò è dovuto all’inserimento di un display di dimensioni generose che misura 6.6 pollici con tecnologia IPS. Un modello interessante soprattutto per la connessione 5G che garantisce connessioni ultraveloci. La fotocamera ha un sensore da 50 MP con l’aggiunta di un quadrangolare da 5 MP e due da 2 MP. La batteria da 5.000 mAh consente un utilizzo abbastanza continuativo nel corso della giornata. Il prezzo è di 289,00 euro su Amazon.

Samsung Galaxy M33 5G

Oneplus Nord CE 2 5G, look accattivante e grandi performance

La serie Nord è ormai uno dei cavalli di battaglia di OnePlus. CE 2 5G si presenta curato esteticamente, con un peso di soli 173 grammi e uno spessore di appena 7,8 mm. Il display Amoled da 6,43 pollici a risoluzione FullHD+. Il processore utilizzato è il SoC Media Tek Dimensity 900 a 6 nm, che parte da 8 GB di RAM e con 128 GB di memoria storage espandibile fino a 1 TB tramite MicroSD. Nord CE 2 5G dispone di una fotocamera da 64 MP, di un 8 MP di quadrangolare e una fotocamera selfie da 16 MP. La batteria è da 4.500 mAh, ma grazie alla capacità di ricarica di 65 W bastano davvero pochi minuti per passare da 0 a 100, elemento questo che pone il prodotto in cima alla lista di gradimento dei consumatori. Il prezzo oggi è tra i più interessanti: 297,00 euro.

Oneplus Nord CE 2 5G

Poco M4 Pro, ottime prestazioni a un prezzo contenuto

Poco M4 PRO appare in linea con le esigenze di buona parte degli utenti, riprendendo molti tratti caratteristici del fratello maggiore X4 Pro, poi perché offre comunque prestazioni di assoluto rilievo. Il display da 6.43 monta uno schermo Super Amoled FullHD+ che garantisce un’ottima luminosità e anche una fluidità e una reattività di tutto rispetto. Il doppio speaker stereo garantisce ottime performance anche a livello audio. La fotocamera da 64 MP contribuisce a rendere questo prodotto decisamente di range elevato rispetto ai competitor della fascia medio-economica. Molto interessante il processore, un Mediatek Helio G96 da 8 GB di RAM, con 128 GB di storage. Altro punto forte è l’autonomia: la batteria da 5.000 mAh permette di poter utilizzare lo smartphone per tutta la giornata. Il prezzo è di 259,00 euro.

Poco M4 Pro

Samsung Galaxy A33 5G, un ottimo compromesso

A33 5G è dotato di un display da 6.4 pollici che lo pone ai vertici della propria categoria (Super Amoled FullHD+). La fotocamera da 48 MP con singolo flash e stabilizzatore (e una frontale per i selfie da 13 MP) garantisce affidabilità e ottima resa, mentre i video possono essere registrati anche in 4K. Il processore è un Exynos 1280 da 64 bit da 2.4, supportato da 6 GB di RAM e uno storage da 128 GB con memoria espandibile. La batteria da 5.000 mAh garantisce un’ottima autonomia giornaliera anche in caso di utilizzo continuativo, ma la ricarica da 25 W impone tempi di attesa un po’ più lunghi (non meno di 45 minuti per una completa). Tra le caratteristiche più apprezzate c’è lo spessore di soli 8.1 mm che ne fa uno dei più sottili dell’intera categoria. E anche il prezzo è interessante: 275,00 euro.

Samsung Galaxy A33 5G

Oppo Reno 7, lo smartphone campione di vendite

Una delle grandi novità del 2022 è rappresentata da Reno 7, che Oppo ha lanciato sul mercato in tarda primavera ottenendo ottimi riscontri di critica e di vendite. Smartphone elegante e gradevole, pesa appena 175 grammi grazie anche a uno spessore di soli 7.5 mm ed è resistente agli spruzzi secondo lo standard IPX4. Il processore Snapdragon 680 non è uno dei più potenti, ma garantisce prestazioni accettabili. Reno 7 ha quattro fotocamere: la principale da 64 MP è un lusso per gli standard della sua categoria, così come la 32 MP per il frontale. Lo schermo Amoled FullHD+ da 6.43 pollici offre buone prestazioni, con la protezione Gorilla Glass 5. La memoria da 128 GB è espandibile. La batteria da 4.500 mAh garantisce una buona resa giornaliera, mentre per la ricarica da 33 W i tempi vanno oltre la mezzora. Prezzo 279,00 euro.

Oppo Reno 7

Oppo A94 5G, potente ed estremamente elegante

Un prodotto veramente eccelso se si considera la fascia nella quale è stato collocato. Sinuoso ed elegante, pesa appena 173 grammi con uno spessore di 7.8 mm che lo rende assai comodo per l’uso. Seppur limitato a 60hz, il display Amoled FullHD+ da 6,43 pollici risponde perfettamente alle esigenze del consumatore. A95 dispone di un processore MediaTekDimensity800U con grafica ARM G57 MC3, una RAM da 8GB e una memoria interna da 128 GB espandibile. La fotocamera principale da 48 MP è decisamente nella media, semmai un po’ limitata per ciò che riguarda il grandangolo. L’interfaccia Color OS 11.1 è certamente uno dei punti di forza del prodotto. La batteria da 4.310 mAh garantisce una buona resa, con la ricarica da 30 W che in meno di 50 minuti offre la ricarica completa. Prezzo scontato a 259,00 euro.

Oppo A94 5G

Xiaomi Redmi Note 11, un’offerta imbattibile

Redmi Note 11 è un ottimo smartphone, con caratteristiche anche superiori ai competitor per quello che oggi è il prezzo di vendita. Design semplice e accattivante; pesa appena 179 grammi e monta un processore Snapdragon 680 da 6 nm. Integrata c’è anche una GPU Adreno 610 da 4 GB di RAM LPDDR4X, con memoria interna da 64 o 128 GB espandibile. La fotocamera da 50 MP è superiore alla media, quella frontale da 13 MP per i selfie è altrettanto potente, mentre i video possono essere realizzati solo in FullHD. Il display Amoled da 6,43’’ è assolutamente in linea con gli standard correnti. Particolarmente apprezzabile la durata della batteria, che complice anche un processore non troppo esigente riesce a superare senza ostacoli la giornata. La connettività solo 4G rende il prezzo imbattibile a 181,00 euro.

Xiaomi Redmi Note 11

Samsung Galaxy M13, prezzo competitivo e ottime prestazioni

Galaxy M13 è uno smartphone interessante in fatto di prezzo e prestazioni. Semplice e intuitivo, può contare su prestazioni di assoluto rilievo. A partire dal display Infinity-V PLS LCD da 6,6 pollici con risoluzione FullHD+ che si allinea perfettamente a una forma particolare, con un piccolo notch a goccia dove è ospitata la fotocamera anteriore da 8 MP. Quella posteriore da 50 MP garantisce foto eccellenti, con video registrabili in Full HD. Il processore è un Exynos 850 con GPU Mall-G52 da 4 GB di RAM, con memoria da 64 o 128 GB espandibile. La batteria da 5.000 mAh garantisce una buona durata, ma la ricarica da 15 W impone tempi di attesa molto superiori alla media. La presenza del chip NFC per i pagamenti contactless rende questo smartphone ancora più interessante. Prezzo in promozione a 159,00 euro.

Samsung Galaxy M13