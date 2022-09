I migliori notebook low-cost a meno di 500 euro su Amazon

Il notebook è strumento largamente diffuso nella quotidianità: un piccolo PC portatile dalla funzionalità immediata e dalla maneggevolezza efficace i cui componenti hanno un costo minore e le cui caratteristiche sono spesso in grado di competere con i computer fissi. Utile in ambito personale e professionale, il notebook resta strumento indispensabile per ogni esigenza. La gamma di offerte presenti su Amazon sono un fiore da valutare in tutto il suo splendore. Un petalo alla volta: HP, ASUS, Lenovo, Acer e Huawei sono marchi di garanzia la cui affidabilità è certificata sia dalle vendite che dalle opinioni dell'utenza, sempre soddisfatta da tali prodotti. Tra le opzioni attualmente sul mercato e in vendita a meno di 500 euro su Amazon ecco quelle più interessanti.

HP 255 G8 Silver Notebook Portatile, ottime performance a un prezzo contenuto

Un buon prodotto se si vuole rimanere ampiamente entro i 500 euro, è l'HP 255 G8 Silver Notebook Portatile, che monta come sistema operativo Windows 11 Professional 64 Bit, da inizializzare all'avvio e da aggiornare. Il processore è un Amd 3020 con una velocità fino a 2,6 GHz con 2 core, frequenza base di ogni singola cpu di 1,2 GHz; la scheda grafica è una AMD Radeon graphics, adatta per creare, studiare, gestire email, navigare e lavorare in mobilità. La memoria è di 4GB DDR4 di Ram da 2400 mhz, espandibile fino a 16 Gb, per un avvio istantaneo è equipaggiato con un SSD SATA 3 M.2 da 128 Gb. Prezzo su Amazon 323 euro.

HP 255 G8 Silver Notebook Portatile

ASUS Laptop F515EA#B09R2BLPX2, un notebook perfetto per l’intrattenimento

Perfetto per chi cerca un Notebook accessibile, per tutte le attività quotidiane di elaborazione e intrattenimento. L'ASUS Laptop F515EA è un ottimo prodotto che può contare su Windows 11, sistema operativo completamente reinventato e semplificato per garantire una nuova esperienza di connessione istantanea, alle app e alle informazioni. Il processore è un Intel Core i5-1135G7 di Undicesima generazione, scheda grafica integrata Intel Iris Xe, RAM da 8GB e SSD PCIE da 512GB. Ha una dotazione di webcam interna VGA e porta USB 3.2 Type-C per semplificare al massimo la connessione dei dispositivi. In vendita su Amazon a 499 euro.

ASUS Laptop F515EA#B09R2BLPX2

Lenovo IdeaPad Flex 5 Notebook Convertibile, flessibile e performante

Il Lenovo IdeaPad Flex 5 Notebook Convertibile e un prodotto indicato a chi vuole avere a disposizione un Laptop e allo stesso tempo un tablet. Dispone di un display touchscreen 13.3" FullHD IPS con risoluzione 1920x1080, luminosità massima di 250nits, glossy. Grazie al processore Intel Celeron 6305 si possono ottenere delle prestazioni ottime, il tutto contenuto in un design sottile e leggero. La memoria RAM è di 4GB Soldered LPDDR4x-3733. La scheda grafica integrata Intel UHD Graphics. Il Lenovo IdeaPad Flex 5 Notebook Convertibile disponibile su Amazon a 499 euro.

Lenovo IdeaPad Flex 5 Notebook Convertibile

Acer Swift 1 SF114-34-P55Q PC Portatile, un look accattivante a un prezzo contenuto

Un notebook da 14 pollici leggero e completamente in metallo con batteria a lunga durata e autonomia fino a 15 ore. Lavoro e divertimento garantiti, processore Intel Pentium Silver N6000, scheda grafica Intel UHD, 4 GB di RAM DDR4 e 128 GB di memoria SSD. Interessante il design a bordi sottili che gli conferisce un look accattivamente. Ottimo anche il comparto wireless, stabile e veloce, grazie al Wi-Fi 6 (802.11ax) a doppia banda; con le numerose porte disponibili (tra cui USB-C, USB 3.2 e HDMI) è possibile collegare qualsiasi periferica e trasferire rapidamente i dati. Gli attuali 349 euro di costo equivalgono a un risparmio garantito di 130 euro.

Acer Swift 1 SF114-34-P55Q PC Portatile

HUAWEI MateBook D 15 Laptop, affidabilità e sicurezza

Un ottimo PC Portatile che può contare su un processore Intel Core i3 di 11a generazione, 8GB+256GB e Windows 11. Display FullView IPS antiriflesso da 15.6 pollici, rapporto d'aspetto di 16:9 e risoluzione di 1080p. In termini di sicurezza, vi è la massima affidabilità restituita dal pulsante di accensione situato in alto a destra nella tastiera, attraverso il quale l'impronta digitale viene riconosciuta immediatamente. Caricatore USB-C da 65 W MateBook D 15, garanzia di utilizzo fino a due ore dopo una ricarica di soli 15 minuti. HUAWEI MateBook D 15 Laptop è in vendita su Amazon a 429 euro.

HUAWEI MateBook D 15 Laptop

ASUS X509JA-EJ026T, un notebook compatto e resistente perfetto per l’uso domestico

ASUS X509JA-EJ026T è un notebook solido e resistente, completamente in metallo capace di coniugare un look accattivante a performance davvero di livello. Compatto e completo nei 39,6 cm totali, 15.6 pollici, può contare su un processore Intel i3 di decima generazione, 4 GB 256 GB SSD e su un Wi-Fi 5 (802.11ac); installato Windows 10 Home aggiornabile facilmente all’ultima versione del celebre Sistema Operativo. Velocità assicurata, ideale per uso domestico e per l’intrattenimento a 360°, rapporto qualità-prezzo degno di nota: l’ASUS X509JA-EJ026T è in vendita su Amazon a 389,90 euro.

ASUS X509JA-EJ026T