Come fare gli addominali: esercizi e attrezzi

Il fisico ricopre una importanza sempre maggiore perché si è scoperto quanto sia indissolubile il binomio costituito da salute e benessere. Curare il corpo per curare se stessi: ogni processo sviluppato in questa direzione tiene sempre più conto di due elementi: una buona alimentazione e una costante attività fisica. Tonificare l'addome, avere una pancia piatta e sviluppare massa muscolare sulla parte mediana del corpo, vuol dire garantire protezione ad alcuni degli organi più importanti quali intestino, fegato e stomaco. Ecco perché dare continuità alle proprie sessioni di allenamento addominale è una abitudine da acquisire il più in fretta possibile.

Scopri le offerte di Amazon

SportPlus panca per addominali da casa, comoda e perfetta per il tempo libero

La panca per addominali SportPlus, è un ottimo strumento da avere in casa da utilizzare in ogni momento della giornata. Si tratta di una panca pieghevole e salvaspazio, con supporti imbottiti, la cui funzione è quella di allenare, nello specifico, addominali e schiena. Regge un peso fino a 100 kg, opzionale con supporto flessibile per le ginocchia. Non è un modo per lasciare che la macchina lavori per noi ma è un valido supporto per alleggerire il peso specifico dell'esercizio e non patire la fatica dello sforzo. La salita può essere regolata con quattro angolazioni differenti che aumentano o diminuiscono lo sforzo stesso. I supporti per le braccia e le ginocchia sono morbidissimi. Il trainer addominale ha le seguenti misure: circa 102x51x90 cm.

SportPlus panca per addominali da casa

Elettrostimolatore Muscolare, massimo risultato con pochissimo sforzo

L'elettrostimolatore non è un prodotto che fa miracoli ma aiuta assolutamente a modellare e scolpire il corpo. Consente di sbarazzarsi in modo naturale e senza sforzo di quei chili in più che gravitano intorno alla pancia senza compiere uno sforzo eccessivo: si basa sulla rivoluzionaria tecnologia EMS che utilizza micro-contrazioni che penetrano in profondità nelle fibre muscolari, bilanciando prestazioni elevate con comfort post-allenamento. La cintura tonificante presenta 6 modalità di allenamento e intensità completamente regolabili, fornendo un allenamento personalizzato a seconda delle esigenze individuali e della forma del corpo.

Elettrostimolatore Muscolare

Amonax Ruota Addominali, una palestra professionale in pochissimo spazio

La ruota addominale Amonax è una rotella Workout Convertibile con un grande tappetino per esercizi di rollout abs, ab roller wheel per avere una palestra multifunzionale in casa. Amonax rotella addominali ha un design portatile e leggero pensato per l'allenamento degli addominali in palestra o in qualsiasi momento della giornata. Garantisce un ottimo allenamento senza dover acquistare materiali costosi e decisamente ingombranti: basta cambiare la direzione delle ruote per avere un supporto più stretto per esercizi fitness più avanzati e impegnativi. Ginocchiere e maniglie sono realizzate con materiale premium per tappetini yoga noto come TPE.

Amonax Ruota Addominali

WIN.MAX Fascia Addominale, una soluzione pratica per l’allenamento a corpo libero

Cintura ambivalente per uomo e donna: ottimo compendio all'esercizio a corpo libero per sviluppare la fascia addominale. Il suggerimento degli esperti di fitness è quello di indossare questa fascia durante l'esercizio, in modo da mantenere il calore addominale e accelerare la sudorazione localizzata. Ottima idea regalo non solo per appassionati di fitness ma anche per coloro i quali non hanno molto tempo libero e si trovano nella necessità di fare attività fisica pianificandola con gli spostamenti personali. Una soluzione pratica e compatta che può fare la differenza sia in un percorso di allenamento definito con un personal trainer e sia per le sessioni casalinghe.

WIN.MAX Fascia Addominale

Relaxdays, Attrezzo per Addominali AB Roller, la scelta dei professionisti

Questo utilissimo attrezzo favorisce il potenziamento muscolare della fascia addominale riequilibrando lo sforzo e rimodulando l'intensità dell'esercizio. Il poggiatesta alleggerisce la colonna vertebrale e garantisce una corretta esecuzione degli esercizi - comodo supporto cervicale in tutti i movimenti. La struttura presenta un robusto telaio in metallo - con impugnature imbottite in gommapiuma per una presa salda. Evidenti i miglioramenti sin dal primo utilizzo: con AB Roller si effettua un allenamento dei muscoli addominali inferiori, laterali e superiori e dei muscoli dorsali inferiori. Indispensabile anche per rafforzare la colonna vertebrale e tonificare la muscolatura.

Panca pesi multifunzionale, la soluzione all-in-one definitiva

Una panca da allenamento regolabile che garantisce un ottimo allenamento pensato specificatamente per l’estensione della schiena e per gli esercizi addominali. Utilissimo strumento all-in-one, che garantisce un’intensa attività in tutto il corpo per tonificare braccia, addominali, dorsali, pettorali, glutei, bicipiti femorali e core. La panca pesi multifunzionale dispone di un supporto di base triangolare e un’imbottitura da 3" (7,6 cm) ed è estremamente facile da montare. Al momento dell'acquisto, è presente una scheda di allenamento in formato PDF che può essere un valido supporto per le proprie sessioni di allenamento.

Panca pesi multifunzionale