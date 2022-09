iPhone 14 Plus: scheda tecnica, recensione e prezzo

Per tutti gli amanti e appassionati di iPhone finalmente l'attesa è finita: è ufficialmente disponibile la serie 14 del celebre smartphone di casa Apple in quattro versioni differenti: quello base, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Questa volta non è stato prodotto il modello mini con il display da 5,4". Il design è sostanzialmente invariato rispetto al modello precedente e le dimensioni sono praticamente identiche anche se si registra un aumento di spessore di circa 0,15mm. Il display OLED da 6,1" ha ancora il notch che ospita fotocamere e sensori per il FaceID. La vera novità è rappresentata dalla versione iPhone 14 Plus, che mancava dall'ormai lontano 2017.

iPhone 14 Plus, disponibile ufficialmente su Amazon

iPhone 14 Plus: caratteristiche tecniche

Il nuovo iPhone 14 Plus può contare su un display Super Retina XDR OLED, 2.532 x 1.1270 pixel, 460 ppi, 60 Hz, HDR, da 6,7 pollici con una risoluzione di 2778x1284 pixel. Le funzionalità offerte da questo Apple iPhone 14 Plus sono veramente all'avanguardia. A cominciare dal modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente. In materia di processore troviamo un Apple A15 Bionic con GPU penta-core, capace di garantire ottime prestazioni e un ridotto consumo energetico. L'iPhone 14 Plus garantisce un’autonomia fino a 26 ore di riproduzione video. Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, il telefono è disponibile nelle versioni 128/256/512 GB.

Vieni a scoprire il nuovo iPhone 14 Plus

iPhone 14 Plus: foto e video

iPhone 14 Plus può contare su una doppia fotocamera posteriore: un sensore principale da 12 e un ultra-grandangolo, sempre da 12 megapixel. Nonostante gli stessi megapixel del precedente modello, la fotocamera principale presenta un sensore diverso ritenuto più performante. Il sensore grandangolare è invece identico a quello dello scorso anno. Di tutto rispetto anche la possibilità di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840x2160 pixel. Ma la novità più importante in termini fotografici riguarda il software: è presente infatti una nuova tecnologia, chiamata Photonic Engine, che migliora nettamente le foto in condizioni di scarsa luminosità, e una nuova funzione di stabilizzazione dell'immagine per i video, chiamata Modalità Azione.

Vieni a conoscere le migliori offerte per iPhone 14 Plus

iPhone 14 Plus: le nuove funzioni

Tra le novità di iPhone 14 Plus c'è il rilevamento di incidenti stradali tramite una nuova funzione software che riconosce automaticamente se c'è stato un problema durante la guida, monitorando diversi parametri. Inoltre per la prima volta in un iPhone, le chiamate di emergenza saranno possibili tramite satellite. Il nuovo sistema iOS 16 garantisce anche i Live Captions, sottotitoli in tempo reale per video, audio, conversazioni. Una funzionalità estremamente utile per chi ha problemi di udito, ma anche per chi sta imparando una nuova lingua o semplicemente vuole vedere un video, un film o una serie e comprenderne meglio il significato. Apple ha pensato veramente a tutto, realizzando uno smartphone davvero pronto a soddisfare qualsiasi esigenza.

iPhone 14 Plus: l’offerta per il nuovo smartphone di casa Apple

iPhone 14 Plus: prezzo

Per quanto riguarda l'iPhone 14 Plus non si tratta del top di gamma, visto che sono presenti iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, tuttavia può essere considerato un ottimo prodotto e, analizzando i primi riscontri, ha uno splendido rapporto qualità-prezzo. È già possibile acquistare l'iPhone 14 Plus su Amazon in cinque colorazioni: blu, viola, mezzanotte (nero), galassia (bianco), Red (rosso). Naturalmente il costo varia a seconda della capacità di memoria. Si parta dai 1.179,00 euro del modello da 128 GB, passando per i 1.309,00 euro della versione superiore con 256 GB e a fino ad arrivare ai 1.569,00 euro di quello a 512 GB.

Scopri iPhone 14 Plus con l’incredibile sconto Amazon