Samsung Galaxy Z Flip4: scheda tecnica, recensione e prezzo

Il Samsung Galaxy Z Flip 4, uscito a metà del 2022, è attualmente il top di gamma per l'azienda nella categoria dei telefoni pieghevoli ed è attualmente il più compatto sul mercato, in grado di garantire performance di altissimo livello in tutti i campi. Rispetto al suo predecessore il miglioramento sicuramente più visibile è l'utilizzo di un nuovo potente processore, pensato per un’esperienza di utilizzo fluida e performante. Samsung Galaxy Z Flip 4 non è però uno smartphone pensato per i gamer o per il multitasking estremo, come del resto dimostra anche la mancanza del supporto alla modalità desktop DeX.

Samsung Galaxy Z Flip4: caratteristiche tecniche

Samsung Galaxy Z Flip 4 è dotato di un display Touchscreen da 6.7 pollici con una risoluzione di 2640x1080 pixel FullHD+, in tecnologia Dynamic AMOLED. Il display interno è sempre 1,9 pollici AMOLED. La finitura sfumata sul vetro crea un morbido contrasto con la struttura in metallo lucido e brillante, abbastanza compatta da stare nel palmo della mano. Il telefono può contare sul 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione eccellenti. A spingere il dispositivo troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 octa core a 4nm, con GPU Adreno 660. Abbiamo poi 8 GB di RAM e tagli di memoria da 128 a 512 GB, non espandibili. Cresce anche la capacità della batteria che arriva ora a 3.700 mAh.

Samsung Galaxy Z Flip4: prezzo e disponibilità

Rispetto al modello precedente sono rimaste invariate le specifiche tecniche con un sensore da 12 megapixel f/1.8 stabilizzato otticamente e un grandangolare sempre da 12 megapixel con apertura f/2.2. Aggiornata la fotocamera principale, che sorprende per luminosità, contrasto, qualità cromatica. Invariate la ultra wide e la camera frontale da 10 megapixel, adatta per le videocall e per foto di buon livello. È possibile girare i video con la risoluzione massima 4k a 60 fps che possono contare su una buona stabilizzazione. Con la funzione FlexCam, è possibile inoltre sfruttare angolazioni creative per i propri scatti, per catturare foto di gruppo, selfie e video da prospettive fantastiche e con dettagli realistici e di grande effetto.

Il nuovissimo Samsung Galaxy Z Flip 4 è disponibile in quattro tonalità: Bora Purple, Graphite, Pink Gold e Blue; che donano allo smartphone un look accattivante e moderno. Per un telefono di questa fascia il prezzo non è sicuramente economico, ma vale sicuramente la pena investire per uno smartphone così performante e unico nel suo genere. Su Amazon sono tre le fasce di prezzo disponibili a seconda della capacità di memoria. La versione da 128 GB è disponibile a 1.149 euro, quella con 256 GB di archiviazione è disponibile a 1.199 euro e infine il top di gamma con ben 512 GB di spazio è disponibile a 1.329 euro.

