Come allenare i bicipiti: esercizi e attrezzi

La tonicità del braccio non è affatto un dettaglio per gli uomini e ha assunto una importanza rilevante anche nell'universo femminile. Le dimensioni dei bicipiti contano eccome: sono una trasmissione di forza e sicurezza e garantiscono un valore aggiunto anche in termini di bellezza e piacere. Prestare attenzione alla salute e al benessere del proprio corpo esattamente come un genitore si prende cura della crescita di un figlio: il parallelismo non è affatto forzato, anche perché senza una cura attenta, costante e scrupolosa il nostro corpo diventa fonte di problemi sempre più pericolosi.

Scopri i migliori prodotti per allenare i bicipiti

Come allenare i bicipiti: le regole d'oro

Non è solo la frequenza o l'abitudine a una attività fisica che determina una crescita muscolare: diventano fondamentali anche le metodologie di esercizio. Come ogni altro muscolo, anche il bicipite lega la sua crescita a una serie di processi imprescindibili e strettamente connessi uno con l'altro: il primo elemento da non trascurare mai è legato all'alimentazione, la quale richiede necessariamente un consulto con professionisti per individuare gli alimenti che più si legano a un certo tipo di metabolismo. In secondo luogo, occorre introdurre nella propria quotidianità sessioni di allenamento che diventino parte della propria routine e abitudine irrinunciabile. Lo step successivo è quello di individuare il giusto metodo di lavoro, in grado di coniugare forza e intensità.

KLARFIT Workout Hero 3000, allenarsi in casa non è mai stato così semplice

Una panca Multifunzione che richiama in maniera immediata gli strumenti utilizzati in una palestra e consente di far lavorare più strutture muscolari in contemporanea. Estensioni gambe e braccia, bicipiti, cross training, schienale regolabile, panca bilanciere: la gamma di funzionalità è davvero ampia. Solida come una panca piana da palestra, è affidabile per allenamenti quotidiani. Robusta e senza oscillazioni, è la panca pesi perfetta per uomo, donna e sollevatori esperti e principianti. Può supportare fino a un totale di 280kg, include imbottiture antiscivolo e comodi cuscini e schienale in similpelle resistenti all'abrasione. Tramite il supporto per bilanciere largo 73 cm è possibile rimuovere o riposare il peso prima e dopo l'allenamento.

Body-Solid PPB-32X Powerline: uno strumento solido, funzionale e affidabile

Altro attrezzo che richiama attenzione è il Body-Solid PPB-32X Powerline Serie Curlbank, strumento utile e funzionale, perfetto per qualsiasi sessione di allenamento. La Powerline Curlbank PPB-32X serve per l'esecuzione ottimale dell'esercizio di isolamento Scott Curl, che è fondamentale per la costruzione della muscolatura dei bicipiti. Grazie al poggiabraccio inclinato e imbottito a 30° e al sedile regolabile in altezza in 5 posizioni, si garantisce una corretta posizione di allenamento e un movimento biomeccanico. Supporto per bilanciere largo 73 cm utilizzabile per qualsiasi tipo di barra SZ e bilanciere; superficie d'appoggio è alta 95 centimetri, profonda 93 e larga 84. Portata massima di 150 chili.

Amazon Brand - Umi - Neoprene Pesi manubri, confortevoli e facili da usare

I pesi manubri Amazon brand sono rivestiti in neoprene per una presa più confortevole e facili da pulire, perfetti anche per gli allenamenti intensi. Formati da un blocco unico di ghisa modellato e resistente e pesati con strumenti di precisione per assicurare un margine di errore massimo inferiore al 3%. L'impugnatura ergonomica media è pensata per facilitare la maneggevolezza e l'impugnatura durante l'allenamento. Le estremità superiori e inferiori sono piatte, affinché i manubri non rotolino quando vengono appoggiati nella fase di riposo. Prodotto validissimo per le donne e per coloro che puntano a esercizi di minimo sforzo e attenzione al movimento.

SONGMICS Set di Manubri 20 kg, 30kg o 40kg, lo strumento perfetto per una palestra casalinga

Blocco di pesi per fitness, set di Manubri chili ricoperti con Plastica PE. Si tratta di manubri composti all'interno da una miscela di cemento che è protetta in modo sicuro e compatto da una robusta custodia in plastica PE inodore dotata di una texture antiscivolo e 6 cavità arrotondate per una maggiore stabilità. Impugnature antiscivolo. Ciascuna confezione contiene 2 manubri, ciascuno pensato per supportare 20 chili di peso distribuiti su 4 dischi da 5 chili, 4 dischi da 2,5 chili, 4 dischi da 1,25 chili, 4 dischi da 0,75 chili, 2 bilancieri e 4 chiusure a stella. Si tratta di strumenti di grande utilità, soprattutto per chi vuole sfruttare l'occasione di allestire un mini spazio casalingo per effettuare sessioni di allenamento.

Marbo Sport LAT pulldown per Montaggio a Parete su Cavo Multi-Palestra MS-W103

Attrezzo semi professionale per sedute di allenamento che possono bilanciare forza e intensità. Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere mentre le viti e i dadi sono coperti con tappi di plastica. I piedini in gomma professionali proteggono il pavimento. Le pulegge a fune con cuscinetti a sfera sono responsabili del buon funzionamento del pulldown lat. I rulli hanno cappucci protettivi rossi. Massimale di peso carico pari a 200 chili, il carico durante l'estrazione viene impostato tramite piastre di peso. Le due aste sulla diapositiva hanno un diametro di 25 mm e una lunghezza di 20 cm. La fornitura comprende due chiusure a molla per il bloccaggio dei pesi.

