Maglia originale Torino F.C. 2022/23 - divisa home e trasferta

Da quattro anni il Torino ha trovato la sua casa a Toledo, sede di Joma , azienda che s’è fatta strada nel calcio che conta oltrepassando i confini nazionali e divenendo uno dei brand più conosciuti a livello internazionale. Una partnership, quella tra la società torinese e il marchio iberico, che ha prodotto risultati importanti e che è stata confermata anche nel solco di una tradizione che ha saputo far emergere tratti distintivi importanti della storia del club, come dimostrano ampiamente i kit delle divise da gioco 2022-23. Un lavoro che ricalca in parte quanto fatto nelle precedenti stagioni, ma con piccoli e significativi dettagli che lo rendono al passo con i tempi e in linea con le aspettative della tifoseria granata.

Maglia originale Torino F.C. 2022/23, scopri l’offerta su Amazon

Maglia originale Torino F.C. 2022/23: voglia di revival

C’è una chiara voglia di revival nel design della prima divisa da gioco: a far bella mostra di sé sullo sfondo granata c’è un bel toro rampante realizzato tono su tono che riprende in tutto e per tutto il design del logo degli anni ’80, dunque una versione un po’ nostalgica rispetto a quello che campeggia oggi all’interno dello stemma societario. La grafica della divisa è abbastanza semplice: anche il colletto a polo con la scollatura a V strizza l’occhio al passato, mentre bordi, maniche e dettagli non prevedono altro colore all’infuori dell’iconico granata. Spiccano le colorazioni bianche degli sponsor: oltre alla scritta Joma e al simbolo dell’azienda spagnola, presente sulle spalle, prosegue la partnership con Suzuki e quella con Beretta, che a sua volta propone uno sfondo granata con ben si ingloba al resto della divisa.

Sulla manica sinistra è presente il marchio Wuber 38, sul retro, sotto al numero, c’è l’altro sponsor EdiliziAcrobatica. La maglia è realizzata al 100% in poliestere riciclato e nei punti soggetti a maggiore sudorazione è inserito un tessuto in micromesh per favorirne la traspirazione, merito anche della tecnologia VTS con la presenza di micro-fori. La maglia può essere tranquillamente messa in lavatrice e presenta una vestibilità particolarmente aderente al corpo. Su Amazon è già possibile acquistarla: il prezzo varia in basa alla taglia, partendo da una base di 55,23 euro (taglia S) fino ad arrivare intorno ai 70,00 euro per le altre taglie (M, L e XL).

Maglia originale Torino F.C. 2022/23, il ritorno alla classicità

Maglia originale Torino F.C. 2022/23: capeggia il granata

Il legame col passato si manifesta anche nella seconda divisa di colore bianco. La prima vera novità è rappresentata dalla scelta del logo all’altezza del cuore: anziché l’attuale stemma societario il club ha deciso di riproporre l’iconico toro rampante degli anni ’80. Anche tutti gli sponsor sono di colore granata, incluso il marchio Beretta che di fatto inverte del tutto la colorazione rispetto alla maglia home. Il logo del toro è presente inoltre anche sulla parte frontale sinistra della maglia, ma più piccolo rispetto a quello utilizzato per la maglia home e soprattutto prevedendo unicamente un sottile bordo stilizzato, con sfondo completamene bianco. Il colletto e i bordi delle maniche sono di colore granata, e dunque non virano sul bianco per comporre un unicum completo. La maglia è disponibile su Amazon al prezzo di 70,00 euro.

Maglia originale Torino F.C. 2022/23 il granata al centro di tutto

Maglia originale Torino F.C. 2022/23: Arte e voglia di innovazione

Per la stagione 2022-23 il Torino, d’intesa con Joma, ha realizzato anche una terza divisa che presenta una colorazione mista tra nero e granata; un omaggio alla città di Torino con le sue linee industriali e sinuose, ma che strizzano l’occhio anche all’arte e alla voglia di innovazione. Il design è particolare: su uno sfondo granata prendono vita strisce verticali nere che s’intersecano con dei piccoli rettangoli. Le maniche sono però completamente di colore nero e presentano all’estremità un bordo granata. Rivoluzionario anche il girocollo molto abbondante e di colore nero. A rendere ancora più particolare la maglia è anche la scelta del giallo flou per colorare ogni dettaglio, dallo stemma agli sponsor. Su Amazon sono disponibili alcuni pezzi a partire dalla taglia M, per un prezzo che parte da 55,00 euro fino ai 58,00 euro per la taglia L.

Maglia originale Torino F.C. 2022/23, l’omaggio della squadra alla città