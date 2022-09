Samsung Galaxy A33 5G: scheda tecnica, recensione e prezzo

La capacità di Samsung di offrire sempre prodotti adatti a una determinata categoria di consumatori è uno dei punti di forza del marchio coreano. I l nuovo Samsung Galaxy A33 5G, prodotto della fascia medio-economica dato alla luce nel corso del 2022, e che a distanza di diversi mesi dalla data di uscita continua a riscuotere consensi e a far registrare buonissimi dati di vendita. Un prodotto assolutamente che offre ogni tipologia di servizio per un utente che utilizza lo smartphone senza particolari necessità, ma che sa perfettamente di poter fare affidamento su un modello in linea con quanto promette di offrire, pensando anche al costo piuttosto contenuto.

Scopriamo il nuovo Samsung Galaxy A33 5G

Samsung Galaxy A33 5G: caratteristiche tecniche

C’è una caratteristica che più di altre contribuisce a rendere Galaxy A33 5G un prodotto meritevole di attenzione: la sua impermeabilità, con standard IP67 che gli conferisce uno standard di resistenza all’acqua ben oltre la media dei suoi prodotti concorrenti. La scocca in plastica, seppur sottile, è ergonomica e la finitura è piacevole, ed è ciò che ci si può aspettare da un modello di questa categoria. Come processore troviamo un Exynos 1280 octa core da 2.4 GHz a 5 nanometri; talvolta subisce qualche rallentamento ma, nel complesso, fa il suo dovere. Lo smartphone può contare inoltre su una RAM da 6 GB, una memoria interna da 128 GB e una GPU Mail G68.

Rispetto però ai modelli che l’hanno preceduto, la presenza di una connettività di tipo 5G, con Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1 e NFC ne esalta fortemente la capacità di resa anche nei contesti che necessitano maggiore potenza di banda. È presente un lettore di impronte digitali ottico, e questo è utile anche per scoprire le caratteristiche del display da 6,4 pollici di diagonale SuperAMOLED, con refresh aumentato fino a 90 Hz, con risoluzione FullHD+ (1800x2400 pixel) e una luminosa che definire discreta è poco. Lo schermo è protetto da un vetro Gorilla Glass 5 e propone una fotocamera frontale a forma di U sulla parte superiore.

Samsung Galaxy A33 5G: potenza e prestazioni a un prezzo contenuto

Samsung Galaxy A33 5G: il comparto fotografico

Il Samsung Galaxy A33 5G ha a disposizione ben 4 sensori principali, con una fotocamera da 48 megapixel stabilizzata otticamente che rappresenta un upgrade per i prodotti della fascia medio-economica. Un’altra fotocamera da 8 MP grandangolare è l’ideale per poter effettuare scatti su larga scala, mentre un’altra da 5 MP macro e una da 2 MP completano un pacchetto di assoluto valore. E tra le sue peculiarità ci sono gli scatti notturni, con una resa più che discreta. La fotocamera frontale da 13 MP offre l’opportunità di realizzare selfie di un certo livello, mentre la registrazione video consente di arrivare a realizzare immagini in 4K a 30fps, con slow motion fino a 480fps a risoluzione 720.

Samsung Galaxy A33 5G, le incredibili offerte su Amazon

Samsung Galaxy A33 5G: design e tecnologia

Galaxy A33 5G ha un peso complessivo di 186 grammi: misura 159,7 mm in altezza, 74 mm come base e 8,1 mm in profondità. La batteria ha una capienza di 5.000 mAh e, grazie anche a un software che tende a non sovraccaricare troppo il prodotto, offre un’eccellente autonomia che può tranquillamente superare una giornata intera. Anche la ricarica a 25W consente di poter far risalire in fretta il livello della batteria nel caso in cui si abbia necessità di usarlo velocemente, ma in generale per ottenere una ricarica completa l’attesa sarà piuttosto prolungata (almeno 90 minuti).

A conti fatti, Galaxy A33 è un prodotto ben congeniato, che sfrutta un design semplice ma comunque gradevole, un display di assoluto livello e una buona capacità di utilizzo della fotocamera, al netto di un processore un po’ limitato nella potenza e di una ricarica piuttosto lenta. Rispetto al prezzo di lancio della scorsa primavera (389,99 euro), oggi è possibile trovarlo abbondantemente sotto i 300,00 euro: su Amazon è disponibile nelle varie colorazioni (nero, blu, pesca e bianco) scontato fino al 33%, quindi ad un prezzo che oscilla tra i 256,99 e i 279,99 euro.

Samsung Galaxy A33 5G, uno smartphone da scoprire