Xiaomi Poco X4 Pro 5G: scheda tecnica, recensione e prezzo

Poco è ormai un brand sinonimo di garanzia assoluta. Nella fascia economica, poche altre aziende riescono ad essere performanti e incisive come quella nata da una costola di Xiaomi, che ormai da quasi tre anni ha deciso di affidarle un mercato in rapida espansione, nel quale peraltro la concorrenza è sempre piuttosto agguerrita. Ma con X4 5G per le aziende concorrenti c’è stato poco da scherzare: uno smartphone che ha alzato notevolmente l’asticella , collocando sul mercato un prodotto dal costo assai contenuto ma dalle prestazioni notevolmente superiori alla media e alle abitudini dei consumatori.

Xiaomi Poco 4X 5G: caratteristiche tecniche

Xiaomi POCO 4X 5G offre tante caratteristiche che ne fanno un vero e proprio “best buy” della sua categoria. Dalla forma squadrata ma elegante, dotato all’interno della scatola di una cover in silicon, si caratterizza anche per l’utilizzo di materiali di plastica che pure, specie nella parte posteriore, al tatto lasciano una sensazione di grande consistenza. Il fatto che la parte superiore del blocco sia un po’ sporgente è diretta conseguenza della fascia di prezzo bassa, ma tutto sommato non dà particolari fastidi. Vero è che POCO x4 5G è uno smartphone piuttosto massiccio: pesa complessivamente 205 grammi e misura 164.2 mm di altezza, 76.1 mm di base e 8.1 mm di spessore.

Tra le note certamente più liete c’è la presenza del processore Snapdragon 695 octa core a 6nm fino a 2,2 GHz per i dispositivi a 128 GB, che sale a 8nm per quelli dotati di memoria ROM da 256 GB. La memoria RAM 8GB LPDDR4X è installata su una GPU Adreno 619, offrendo anche la possibilità di espanderla attraverso una microSD. Lo smartphone è dualSIM, supporta il 5G e il Wi-Fi ac dual band e presenta anche l’NFC per i pagamenti in mobilità. Inoltre, dispone di un jack audio e di una porta a infrarossi. Un bel comparto tecnico per quello che non diventa solo uno “smartphone di fascia bassa”, rappresentando la valida alternativa ai modelli più blasonati.

Xiaomi Poco 4X 5G: uno smartphone molto interessante

Tra i punti di forza di POCO X4 5G c’è certamente il display AMOLED da 6,67 pollici, dotato di risoluzione FullHD+ (1080x2400 pixel) con una risoluzione di picco fino a 1200 nits e un refresh rate che può raggiungere i 120 Hz. Per questa fascia di prezzo è praticamente impossibile trovare dei modelli con caratteristiche simili di qualità e luminosità tanto elevate.

Xiaomi ha voluto puntare forte sul comportato fotocamera, installandone una da 108 MP, corredata da un’altra da 8 MP grandangolare e da una da 2 MP macro. Quella frontale per i selfie è invece decisamente accattivante e arriva sino a 16 MP. In condizioni di buona luce, la qualità degli scatti è veramente notevole per un prodotto così a basso costo.

Infine, altro punto innegabile di forza è la sua autonomia: grazie a una batteria da 5.000 mAh e una ricarica che arriva a sviluppare 67W è possibile ricaricare lo smartphone in poco tempo, e soprattutto garantirne una durata ben superiore alle 24 ore anche nel caso di utilizzo abbastanza prolungato. Per ciò che offre in termini di efficienza e qualità, difficile trovare di meglio sul mercato a quel prezzo. Il modello Poco X4 5G che viene proposto su Amazon in questo periodo è quello con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria ROM, potendo scegliere tra tre differenti colorazioni: Yellow (giallo) a 324,06 euro, Laser Black (nero) a 329,00 euro e Laser Blue (blu) a 339,00 euro.

