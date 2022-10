Xiaomi Redmi C9: scheda tecnica, recensione e prezzo

Certi smartphone costano davvero poco e promettono di offrire un rendimento che definire elevato sarebbe riduttivo. Tra questi la serie Redmi C9 di Xiaomi, che a fronte di un costo che definire basso è fin troppo scontato offre tutto ciò di cui si possa avere bisogno, ammesso che dello smartphone se ne faccia un uso limitato alle funzioni essenziali. Il prezzo imbattibile è la prima vera garanzia di successo di un prodotto che a distanza di due anni dall’uscita sul mercato continua a raccogliere adepti e a convincere tanti utenti a non lasciarselo scappare. Non sarà il modello più “veloce”, ma Redmi C9 è l’ideale per chi non ha troppe pretese e vuole risparmia qualcosina sull’acquisto . Anche perché è completo in ogni sua parte, e offre anche garanzie importanti a livello di resistenza contro urti e sostanze liquide.

Xiaomi Redmi C9: uno smartphone economico e performante

Xiaomi Redmi C9: caratteristiche tecniche

Redmi C9 si presenta in una scatola che all’interno presenta il cavo micro USB al caricabatterie da 10 watt, ma senza alcuna pellicola o cover di protezione. La misura piuttosto robusta lo rende però assai maneggevole, complice anche un retro plastificato che aiuta a far presa sulla mano: il modello misura 164,9 mm in altezza, 77,07 in larghezza e 9 mm di profondità, ma il peso complessivo non supera i 200 grammi. Lo schermo da 6.53 pollici non è esageratamente grande, ma è abbastanza per poter riuscire a sfruttarlo appieno, con una buona luminosità che lo rende anche abbastanza gradevole alla vista e al tatto.

Redmi C9 utilizza un processore MediaTek Helio G35 con una CPU octa core a 2,3 GHz e una GPU PowerVR GE8320; non i componenti più recenti ma che comunque fanno il loro lavoro egregiamente. La RAM è da 2 GB nel modello con 32 GB di memoria ROM mentre nella versione a 64 GB sale fino a 3 GB di RAM. La memoria di archiviazione può essere aumentata tramite microSD fino a 512 GB. La connettività è in 4G e risulta assai buona, anche in condizioni di scarsa ricezione, così come quella Wi-Fi, seppur assente della modalità 5 GHz; un dettaglio che farà brillare gli occhi a tutti gli utenti più “maturi” è la quasi completamente rimossa Radio FM, un optional molto gradito.

Scopri il nuovo Xiaomi Redmi C9 in offerta su Amazon

Xiaomi Redmi C9: fotocamera e batteria

Redmi C9 prevede tre fotocamere posteriori: la principale è di 13 MP ed è affiancata da due sensori che pure non sembrano contribuire a migliorare molto gli scatti, uno da 2 MP e un altro sempre da 2 MP per la profondità. La modalità di registrazione video consente di arrivare sino a 1080p a 30fps. Tre sono le colorazioni previste: Midnight Grey, Sunrise Orange e Twilight Blue. Quanto alla batteria, i 5.000 mAh offrono un’autonomia davvero elevate che sfonda abbondantemente il muro delle due giornate di utilizzo, in alcuni casi addirittura fino a tre. Molto interessante è il prezzo di questo smartphone: su Amazon i modelli da 64 GB sono in offerta scontati del 14%, rispettivamente al prezzo di 128,22 euro e 136,00 euro.

Xiaomi Redmi C9: uno smartphone affidabile a un prezzo contenuto