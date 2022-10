I migliori smartphone resistenti per lavoro disponibili su Amazon

Non c’è solo la bellezza del contenuto: a volte lo smartphone diventa il compagno di vita di avventure estreme , o di giornate di duro lavoro che richiedono attrezzature e prodotti al passo con i tempi. Una vasta gamma di modelli definiti “indistruttibili” ha fatto e sta facendo la fortuna di tanti consumatori per i quali il vecchio caro “telefono” è diventato qualcosa in più di un semplice vezzo: a volte c’è bisogno di modelli tali da garantire una durata superiore alla media, e non certo per passare il tempo su qualche applicazione per puro svago. Ecco allora una carrellata di alcuni prodotti disponibili su Amazon che possono letteralmente salvare le abitudini lavorative (e le relative richieste) di tanti utenti.

Oukitel WP15 5G 2022, uno smartphone robusto e affidabile

Oukitel in soli 15 anni ha saputo letteralmente farsi strada nel campo della telefonia mobile estrema. E l’ultimo modello Rugged prodotto ha saputo andare per davvero incontro alle esigenze di tanti consumatori, riscrivendo un po’ le regole del gioco. WP15 è uno smartphone davvero indistruttibile: certo, a fronte di un peso di quasi 500 grammi, e con dimensioni decisamente formato maxi rispetto alla media (178,2 mm in altezza, 86,2 mm in larghezza e 23,8 mm di profondità), riesce decisamente a convincere per la grande potenza che ispira. Non proprio comodo da portare in tasca, ma una robustezza del genere si paga e il WP15 è tra i dispositivi più solidi del settore.

Soprattutto il suo grande valore aggiunto è rappresentato dalla capacità quasi sconfinata della batteria da 15.600 mAh, che consente qualcosa come 1.300 ore di autonomia in stand by, 247 ore di musica MP3, 130 ore di conversazioni telefoniche e 35 ore di video online. WP15 possiede requisiti elevatissimi di resistenza con standard IP68/IP69K e MIL-STD-810G (dunque antipolvere, anti acqua e anti urto: può cadere senza conseguenze da oltre un metro di altezza). Dotato di una memoria RAM da 8 GB e da una ROM da 128 GB (espandibile fino a 256 GB), ha un display HD+ da 6.52 pollici particolarmente luminoso e fotocamera Sony da 48 MP (e frontale da 8 MP). E soprattutto ha qualsiasi elemento possa servire anche per sostare nei posti più sperduti o disparati del mondo (ottima la ricezione GPS). Su Amazon è disponibile a 399,99 euro.

Oukitel WP15 5G 2022

Oukitel WP5 Pro, uno smartphone Rugged che punta all’estetica

Il precursore della serie WP, quello che ha fatto conoscere Oukitel al mondo intero facendola uscire dalla nicchia di utenti localizzati soprattutto nel mercato asiatico. Anche se ha qualche buon anno sulle spalle, rimane ancora oggi uno degli oggetti più ricercati grazie a un design Rugged che pure strizza assai l’occhio a modelli più commerciali e dai canoni estetici più dolci. WP5 Pro peraltro ha caratteristiche che lo rendono comunque al passo con i tempi: l’elevato requisito di sicurezza (IP68/IP69 e MIL-STD-910G) lo rende particolarmente adatto anche alle condizioni più estreme (fino a -70°) e nonostante la RAM sia di 4 GB e la memoria ROM di 32 GB (comunque espandibile) la velocità d’esecuzione dei programmi è piuttosto soddisfacente grazie anche al processore ARM Cortex-A53 che arriva fino a 2,0 GHz.

La batteria da 8.000 mAh ne garantisce un utilizzo piuttosto prolungato: oltre 600 le ore di stand by, 42 le ore di conversazione, 43 quelle di ascolto di file Mp3 e 12 di riproduzione video e online. La connessione 4G può apparire un po’ superata, ma rimane comunque di assoluta affidabilità. Ottima la fotocamera tripla da 13 MP, 2 MP e 2 MP, che garantisce anche in modalità subacquea scatti di assoluta qualità. Le misure contenute (153,8 mm in altezza, 74,2 mm in larghezza e 18,3 di profondità) contengono anche il peso, appena inferiore ai 300 grammi, cosa che lo rende perfetto per chi cerca un modello Rugged ma che non sia troppo ingombrante, soprattutto in tasca. Su Amazon è disponibile a 173,99 euro.

Oukitel WP5 Pro

Ulefone Armor X3, uno modello datato ma ancora competitivo

Ulefone è un altro marchio cinese attivo da un decennio ormai, capace di farsi largo anche nei mercati emergenti. La sua linea Rugged è tra le più apprezzate al mondo e Armor X3 è certamente uno dei suoi modelli di punta, anche perché a prima vista non appare poi molto diverso dai prodotti che più comunemente si possono trovare come dimensioni: 158 mm in altezza, 77 mm in profondità e 13 mm di profondità, per soli 235 grammi di peso, ne fanno quasi uno smartphone comune della fascia di prezzo medio-economica. Insomma, al netto di un’anima Rugged, Armor X3 ha qualcosa che stupisce e che lo rende assai gradevole e semplice da utilizzare.

Come molti modelli della sua categoria ha un’elevata resa di sicurezza (IP68/IP69 e MIL-STD-810G) e un display da 5,5 pollici di buona risoluzione (max 720x1440). La fotocamera da 8 MP è comunque in linea con le aspettative, così come la batteria da 5.000 mAh consente un utilizzo piuttosto prolungato (oltre 300 ore di stand by), con 25 ore di conversazione garantite. Buono il processore MT6580 che monta un Quad-core 32 bit a 1.3 GHz. Unica nota dolente: la connettività è limitata a 3G e 2G e la memoria ROM è espandibile non oltre i 128GB, mentre la RAM è ferma purtroppo a soli 2GB. Qualche anno sulle spalle, insomma, si sente: su Amazon è disponibile a 115,99 euro.

Ulefone Armor X3

AGM Glory G1S, potenza e solidità fuori dal comune

AGM Glory G1S è il modello che ha rivoluzionato il modo di lavorare nel campo delle immagini termiche, utilissimo per tante tipologie di impiego lavorativo: misura tutti gli oggetti nel raggio di 5 metri compresi tra una temperatura compresa tra i -20° e i 550°. Questo modello AGM ha superato ogni tipo di test di resistenza, garantendo standard di IP68/IP69 e MIL-STD-810H, e grazie a un processore Qualcomm Snapdragon 480 garantisce anche una notevole velocità di risposta e di utilizzo, beneficiando anche di una RAM da 6 GB (e quella ROM è espandibile fino a 512 GB), oltre a una connessione 5G. Anche la fotocamera principale da 48 MP è tra le migliori sul mercato, dotandolo di un ulteriore requisito di assoluta qualità al pari della frontale da 16 MP.

Elevata anche la risoluzione del display da 6,52 pollici (2340x1080), mentre il peso è piuttosto contenuto (325 grammi) pensando alle misure decisamente importanti: 172,8 mm in altezza, 82,8 mm in larghezza e 18.4 di profondità. La batteria da 5.500 mAh garantisce una buona durata, con la ricarica da 18W che offre l’opportunità di una ricarica abbastanza rapida almeno in una fase iniziale (e ce n’è pure un tipo wireless). Glory G1S offre qualsiasi tipo di requisito per ogni evenienza, potendo così disporre di un vero e proprio smartphone automunito in tutto e per tutto; di contro c’è il prezzo che è tra i più elevati della categoria: su Amazon è disponibile a 739,98 euro.

AGM GLORY G1S

Ulefone Armor 9E: perfetto per qualsiasi utilizzo

Dei tanti prodotti Ulefone, questo è forse quello maggiormente predisposto per un utilizzo subacqueo. Merito di un display da 6,3 pollici FullHD+ con risoluzione 2340x1080 che garantisce un’elevata resa sott’acqua, grazie anche al sistema Samsung GW1 con fotocamera da 64MP con Tetracell e tecnologia integrata 3D HDR, che garantisce immagini ad ultra risoluzione e può arrivare a realizzare video in 4K (una rarità su modelli di questo tipo). L’altra caratteristica eccelsa è rappresentata dal processore P-Series SoC di MediaTek Helio P90, uno dei più performanti in commercio, che offre performance di utilizzo e di velocità davvero notevoli pensando alla fascia di prezzo per cui è stato pensato.

La batteria interna da 6.600 aMh garantisce inoltre un’autonomia consistente e di lunga durata e tutto sommato non va a incidere troppo sulla pesantezza del modello, che con 320 grammi di peso a fronte di misure decisamente consistenti (168,2 mm in altezza, 82 mm in larghezza e 15 mm di profondità) risulta piuttosto contenuta e accettabile. Una memoria RAM da 8 Gb e una memoria ROM da 128 appaiono sufficienti come base di partenza per dotarlo di tutti i confort richiesti, mentre gli standard di qualità IP68/IP69K e MIL-STD-810G ne garantiscono i requisiti di vero Rugged. La telecamera endoscopica impermeabile, unica nel suo genere, consente di utilizzare lo smartphone anche per ispezioni in posti altrimenti impossibili da raggiungere con normali apparecchi. Su Amazon è disponibile a 399,99 euro.

Ulefone Armor 9E