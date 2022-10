Samsung Galaxy Tab S8: scheda tecnica, recensione e prezzo

Non di soli iPad vive il mondo. E in giro per il web si possono trovare occasioni e opportunità davvero ghiotte, tra cui Samsung Galaxy Tab S8 merita certamente di far parte. Un tablet compatto e completo in ogni parte, soprattutto in grado di alzare l’asticella dei modelli legati al mondo Android. Per lavoro, per svago, per divertimento o per farne un utilizzo duraturo e continuativo, Galaxy Tab S8 sembra offrire ogni tipo di garanzia: dal display grande e luminoso all’eccellente durata della batteria, dall’ottima qualità del suono alle fotocamere degne di uno smartphone, dalla capacità di potersi sostituire a un notebook, fino al prezzo, non troppo elevato per un prodotto di tale categoria. La piccola tastiera integrata gli fa perdere qualche punto, ma il modello posto da Samsung sul mercato rimane davvero efficiente.

Samsung Galaxy Tab S8: estetica e dimensioni

Successore del Tab S7, il nuovo modello spicca immediatamente per lo schermo LCD da 11 pollici, reattivo e luminoso come pochi se n’erano visti primi in questa fascia considerata premium. Il display è LED WQXGA con risoluzione da 2560x1600 pixel, con frequenza fino a 120 Hz e la possibilità di raggiungere una luminosità massima di 480 nit, oltre ad essere impostato su modalità Vivida o naturale. Nei due modelli Plus e Ultra è dotato invero di uno schermo OLED, ma nella versione base è comunque assolutamente in linea con le aspettative. Le misure sono piuttosto contenute: 253,6 mm in lunghezza, 165,3 in altezza per 6,3 mm di profondità, per un peso che supera di poco i 500 grammi.

L’impugnatura risulta assai comoda e gradevole, e solo nella parte posteriore è possibile scorgere una piccola protuberanza con ospita la telecamera, mentre la striscia magnetica per alloggiare la S Pen (inclusa nella confezione) in fase di ricarica non produce alcun fastidio. Una porta USB-C offre l’opportunità di inserire eventuali accessori (incluso l’eventuale alloggio per il jack audio, altrimenti assente), oltre ad essere utilizzata per la ricarica. Sul lato sinistro si trovano il bilanciere del volume, il pulsante di accensione e lo slot per due MicroSD. I quattro altoparlanti risultano potenti e supportano Dolby Atmos, un vero toccasana per gli amanti dei contenuti multimediali e dell’intrattenimento a 360°.

Samsung Galaxy Tab S8: caratteristiche tecniche

Il processore individuato per Galaxy Tab S8 è il chip Snapdragon 8 Gen 1 della Qualcomm, potente abbastanza per garantirne un utilizzo prolungato e piuttosto esigente, e grazie agli 8 GB di RAM riesce a mostrarsi scattante e veloce nel passare da un’applicazione all’altra. Il software Android 12 reagisce bene a ogni tipo di sollecitazione e le tante applicazioni Samsung installate possono essere facilmente rimosse. Buona è la scorrevolezza della S Pen, che risponde in modo assai rapido al comando imposto sullo schermo ed è perfetta per il lavoro o per dare sfogo alla propria fantasia. La Book Cover Keyboard si magnetizza al tablet e risulta abbastanza confortevole, seppur un po’ limitata nelle misure e un po’ angusta nei tasti.

La fotocamera frontale da 12 MP garantisce una buona resa, ha un sensore che permette di inquadrare sempre e comunque il volto in posizione centrale anche qualora ci si dovesse spostare (la funzione Auto Framing) e permette di registrare video in 4K fino a 60 fps. La fotocamera posteriore da 13MP ha un obiettivo grandangolare da 6 MP e permette di catturare molti dettagli cromatici e di movimento. Per la batteria il consumo è abbastanza limitato, una giornata di lavoro e di utilizzo frequente e continuativo si supera senza alcun problema, e si possono raggiungere le due giornate senza ricarica abbastanza facilmente, a patto che non si esageri con gli utilizzi.

Su Amazon Samsung Galaxy Tab S8 è disponibile in due versioni: quella con la memoria ROM da 128 GB (base) a partire da 634,00 euro, scontata del 21%, mentre quella da 256 GB a partire da 698,00 euro, scontata del 18%. Inoltre, è possibile acquistarne due versioni in base alla connettività: un modello che supporta il 5G, in promozione a 692,00 euro (da 128 GB) scontato del 27%, oppure uno che può unicamente connettersi al Wi-Fi, al costo di 590,00 euro (da 128 GB) scontato del 26% o di 698,00 euro (da 256 GB) scontato del 18%. Nonostante il prezzo non proprio contenuto, Samsung Galaxy Tab S8 è forse la prima vera alternativa all’iPad di Apple, cosa che lo rende molto interessante per chi cerca un dispositivo potente e affidabile, ottimo sia per il lavoro che per l’intrattenimento su Android.

