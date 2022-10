Xiaomi Pad 5: Scheda tecnica, recensione e prezzo

La pandemia ha avuto la forza di restituire un po’ di dignità al pianeta dei tablet, messi in disparte dall’ingombrante presenza degli smartphone. Una categoria che s’è rafforzata e che è andata a erodere nuovamente fette di mercato importanti e nella quale Xiaomi ha cercato subito di ritagliarsi il suo spazio. Con Pad 5 la casa cinese ha fatto davvero un ingresso prepotente sulla scena: al solito il grande lavoro è stato quello di consentire di inserire un modello con tutti i confort possibili, ma a un prezzo decisamente accettabile e con tante caratteristiche che lo rendono molto simile a prodotti di fascia anche più elevata. In questo Xiaomi è maestra e ha saputo dare vita a un dispositivo potente, affidabile, dal look accattivante e con tutti i comfort del caso.

Xiaomi Pad 5: tanta potente per un utilizzo senza sorprese

Qualcuno ha paragonato Pad 5 alla versione Pro dell’iPad: a primo impatto la somiglianza “fisica” è notevole, anche se poi le differenze ci sono, come è giusto che sia. Al tatto il tablet è piacevole e la scocca in plastica è utile per togliere tante impronte fastidiose, rendendo il prodotto maneggevole e non troppo pesante. Tra i punti di forza, impossibile non citare il display da 11 pollici (rapporto d’aspetto 16:10) con risoluzione 2560x1600 pixel, con refresh a 120 Hz e la possibilità di produrre fino a un miliardo di colori. A un primo impatto è assai gradevole e tutto sembra scorrere nel modo migliore: colori, intensità, luminosità e nitidezza delle immagini sono davvero notevoli e con tante opzioni per regolare quella preferita. La S-Pen risponde bene ai comandi, ma non è inclusa nella confezione.

Ottimo è invece il comparto audio, anche se l’assenza del jack gli fa perdere qualche punto (con l’adattatore tutto si risolve). Il processore utilizzato è un Soc Qualcomm Snapdragon 860 che monta 6 GB di RAM, che consente tranquillamente di poter utilizzare anche due programmi contemporaneamente, e una memoria storage da 128 GB o 256 GB (non espandibile) su memorie USF 3.1. Le prestazioni sono piuttosto importanti, anche se l’assenza di slot per le SIM (potrebbero comunque essere previste nel modello aggiornato) limitano la connettività al Wi-Fi 6 e alla porta Bluetooth 5.0. Il software utilizzato è una versione rivisitata di MIUI, pensata per gli smartphone ma adattata in versione tablet, e con risultati piuttosto soddisfacenti.

Xiaomi Pad 5, un prodotto affidabile e dalle grandi potenzialità

Xiaomi Pad 5: fotocamera e batteria

Pad 5 propone una fotocamera posteriore inserita nella scocca, così da non presentare un’ulteriore sporgenza all’esterno: la risoluzione da 13 MP è piuttosto in linea con quanto ci si può aspettare in un modello del genere, con prestazioni assolutamente nella norma. Quella frontale da 8 MP è utile per video-chiamare, soffre però il posizionamento del soggetto, non avendo dei sensori che la pongono al centro. Infine, la batteria da 8.720 mAh consente una ricarica completa nell’arco di due ore con il caricatore da 22,5 W inserito nella confezione; questo consente di utilizzare il prodotto per almeno un paio di giorni senza alcun particolare problema. Quanto alla colorazione, due sono le opzioni: cosmic gray e pearl white. Su Amazon Xiaomi Pad 5 è disponibile scontato del 14% al prezzo di 335,99 euro.

