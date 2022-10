Maglia Juve Milik 14 - 2022/2023 - Replica Ufficiale

Arkadiusz Milik , sbarcato in bianconero alla fine di agosto ha dimostrato di poter meritare fiducia e considerazione, ripagando le attese della società segnando 4 reti nelle prime 8 presenze con la nuova maglia; 5 se contiamo anche quella contestata dal VAR che ha annullato la rete della vittoria contro la Salernitana . Comunque Milik sta facendo un ottimo lavoro e non è un caso se nell’ambiente in tanti si siano convinti che con lui la Juve abbia fatto davvero un affare: tra un mese lo attendono i mondiali in Qatar con la maglia della sua nazionale, ma prima spera di contribuire a far risalire le quotazioni bianconere in campionato e in Champions League.

Arrivato in punta di piedi, e con un po’ di scetticismo puntato addosso, Milik ha saputo ritagliarsi uno spazio importante e, col passare delle giornate, anche i tifosi juventini hanno cominciato a guardarlo sotto un’altra luce. Non a caso la maglia di Milik è una delle più richieste e anche sulla rete non mancano offerte in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. Tra le proposte che si trovano su Amazon, una riguarda proprio la replica ufficiale del kit da gioco dall’attaccante polacco: non si tratta della versione ufficiale con la quale vanno in campo i giocatori, e nemmeno quella che utilizza lo stesso materiale della divisa da gara, ma si tratta per l’appunto della replica ufficiale approvata dalla società bianconera, realizzata in tessuto 100% poliestere e con costi decisamente inferiori.

Da anni in Italia è presente un mercato piuttosto fiorente dedicato alle maglie da gioco che non vengono però realizzate dagli sponsor tecnici delle singole squadre. Per cercare di “controllare” e in parte arginare questo fenomeno, che inevitabilmente si muove verso i prodotti contraffatti, i club più importanti del panorama italiano hanno deciso loro stessi di produrre delle repliche ufficiali, in modo tale da offrire prodotti a costi inferiori a un pubblico disposto a pagare cifre più basse pur di vestire i colori della propria squadra. La Juventus si è affidata a Sportbaer, marchio che gestisce numerosi prodotti dedicati alla squadra bianconera, e al quale si sono rivolti anche Milan e Inter.

Il ventaglio di scelte in fatto di maglie è piuttosto ampio: si va dalle versioni rivolte ai bambini di 4 anni (lunghezza di 50 cm) fino alle taglie XL per adulti (max 74 cm di lunghezza), tutte al medesimo prezzo di 34,00 euro. E nell’offerta proposta da Amazon c’è l’opportunità anche di corredare la maglia con pantaloncino e calzettone, da selezionare se di colore bianco oppure nero (la Juventus li utilizza in base alle esigenze, alternandoli sotto la maglia da gioco), oltre alla personalizzazione di nome e numero sulla schiena. Quella di Milik, come detto, è tra le più richieste dagli utenti: il buon avvio di stagione del polacco merita di essere celebrato con una divisa tutta sua.

