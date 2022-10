Maglia Juve Kostic 17 - 2022/2023 - Replica Ufficiale

Quando è sbarcato in piena estate a Torino, in pochi sapevano davvero chi fosse. Perché d’accordo, Filip Kostic all’estero si era già fatto un nome da tempo , ma in Italia lo conoscevano in pochi. E il popolo juventino ha impiegato poco per imparare ad apprezzarne le qualità tecniche e calcistiche, oltre che umane. Un ragazzo destinato ad aprire un ciclo importante con la maglia bianconera, legato da un contratto di 4 anni . Allegri di fatto a lui non ha mai rinunciato : sempre presente nelle 12 gare sin qui disputate, di cui 10 partendo dal primo minuto, con una rete segnata contro il Bologna e tre assist mandati a referto. Ecco perché Kostic, in poco tempo, è divenuto anche un uomo immagine importante per il pianeta bianconero , con tanti tifosi che si sono fiondati ad acquistare la sua maglia.

Il nuovo che avanza: perché tutti sono pazzi di Kostic?

Il numero 17 con la scaramanzia non c'entra nulla: Kostic l'ha preso volentieri e molti appassionati e tifosi juventini non si sono persi l'occasione di indossarlo con orgoglio.

Maglia Juventus Filip Kostic 2022-23

Da anni in Italia è presente un mercato piuttosto fiorente dedicato alle maglie da gioco che non vengono realizzate dagli sponsor tecnici delle singole squadre.

