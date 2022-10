Coperta plaid invernale in pile Juventus F.C. - Prodotto 100% ufficiale

L’arrivo della stagione invernale non è mai stato tanto temuto: se davvero ci attendono mesi complicati dal punto di vista energetico, allora una mano potrebbero darcela le buone vecchie maniere. E soprattutto le calde coperte di plaid, un must di ogni lungo inverno , utili sia per chi deve stare a casa, sia se ci fosse l’opportunità di andare a fare qualche gita fuori porta. Indossare i colori della propria squadra del cuore diventa allora un motivo d’orgoglio in più, come a volersi sentire davvero un tutt’uno con i propri beniamini. È quello che ha capito anche la Juventus , che ha deciso di affidare all’azienda Hermet srl la commercializzazione di prodotti dedicati anche alla stagione invernale . E un bel plaid bianconero è un must che non può e non deve mancare nella collezione di ogni tifoso juventino.

Scopri la coperta plaid invernale in pile Juventus FC

Coperta plaid invernale in pile Juventus FC: morbida e avvolgente

Bello perché dedicato alla propria squadra del cuore, ma ancor più perché riesce a fondersi perfettamente con l’ambiente circostante. Già, perché la coperta plaid in pile proposta da Amazon risponde perfettamente a tutti i canoni di bellezza ed efficienza: su uno sfondo nero e morbido si stagliano tante piccole lettere che vanno a comporre la scritta Juventus, oltre all’iconica J del logo principale che invade tutta la parte centrale del disegno. La coperta misura 120 cm per 150 cm ed è adatta per qualsiasi tipo di utilizzo: comoda per sedersi sul divano a guardare la tv, oppure per essere utilizzata come copriletto per i bambini, o ancora come copridivano, qualora ce ne fosse bisogno.

Grazie alla sua misura abbondante riesce ad abbracciare per intero il corpo, offrendo una piacevole sensazione di caldo. Il suo tessuto morbido poi la rende particolarmente gradevole al tatto, dando davvero la sensazione di essere avvolti in un manto di morbidezza. La coperta ha un peso complessivo di 80 grammi e può essere riposta in ogni angolo della casa grazie alla capacità di arrotolarla su sé stessa, occupando dunque uno spazio davvero limitato. È realizzata interamente in tessuto pile e può essere lavata in lavatrice senza alcuna controindicazione. Molti la considerano un regalo perfetto per ogni occasione, da un semplice compleanno a una ricorrenza natalizia. In questi giorni il prodotto è in offerta su Amazon a 14,99 euro, scontato del 14% rispetto al prezzo originale.

La coperta plaid invernale in pile Juventus FC, in offerta su Amazon