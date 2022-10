Sconti Smart Home Amazon - Ottobre 2022 - Offerte shock!

La domotica ha reso migliore la nostra vita in casa , e spesso anche fuori con una serie di soluzioni congegnate ad hoc per risolvere qualsiasi tipo di “problema”. Così ormai è diventata la regola assistere all’uscita di tanti prodotti che rendono più semplice la vita di tutti i giorni a prezzi talmente vantaggiosi che rinunciarvi non avrebbe proprio senso . Amazon negli ultimi anni si è specializzata in un settore che continua ad essere in grande crescita, proponendo tante novità e soprattutto andando incontro alle esigenze di una vasta platea. Ecco alcune offerte imperdibili per il mese di ottobre, in grado davvero di soddisfare qualsiasi necessità.

Echo Dot, scopriamo l’altoparlante intelligente di Amazon

Se Alexa ha rivoluzionato il mondo dei comandi vocali, Echo Dot è la macchina che ha permesso ai sogni di prendere vita. Arrivata alla terza generazione, questo altoparlante intelligente è in grado di rispondere a qualsiasi comando dell’utente. È la combinazione perfetta per consentire a chiunque di ascoltare musica, ricevere notizie e informazioni di qualsiasi tipo, il tutto in un formato estremamente contenuto. Non solo: con Echo Dot è possibile effettuare conversazioni tramite Echo, l’App Alexa oppure Skype, ripensando di fatto l’idea stessa di comunicazione e riuscendo, finalmente, a fare a meno dello smartphone o del computer.

Ma c’è di più: inserendo i tuoi dati e le tue “skills”, puoi utilizzare questo strumento come assistente durante i tuoi allenamenti casalinghi. E come già brillantemente mostrato dai modelli che l’hanno preceduto, con Echo Dot è possibile collegarsi ai dispositivi di casa, controllandoli e semplificando la gestione della domotica di ogni abitazione. Il modello misura 99 mm di diametro e un’altezza di 43 mm, pesa 300 grammi e presenta tutti i requisiti di connettività con reti fino a 5 GHz, con l’aggiunta di un’uscita audio con jack da 3.5 mm e un cavo di ricarica da 15 W. Su Amazon è disponibile al prezzo incredibile di 29,99 euro, scontato del 40%.

Echo Auto, essere Smart anche in viaggio

Per chi ad Alexa non sa rinunciare, nemmeno quando è in viaggio, Echo Auto è la soluzione perfetta: il dispositivo può connettersi con l’App Alexa dello smartphone e automaticamente riproduce il contenuto sugli altoparlanti dell’automobile. La particolarità è quella di poter riconoscere i comandi vocali anche in condizioni di rumore con musica accesa o rumori di qualsiasi natura. Echo Auto si sostituisce alla “radio” di serie e diventa un vero e proprio strumento per avere tutte le informazioni necessarie in tempo reale. Le dimensioni sono assai ridotte: 85 mm x 47 mm con una profondità di 13,28 mm, il tutto per un peso di soli 45 grammi. All’interno della confezione è corredato da un supporto per bocchetta d’aerazione, un caricatore per auto, un cavo Micro-USB e un cavo AUX da 3,5 mm. Su Amazon è disponibile a 59,99 euro.

Fire Tv Cube, la TV come non l’avete mai vista

Fire Tv Cube è il più potente lettore multimediale, basato su un processore hexa-core, e in grado di offrire un’esperienza unica rapida e senza intoppi. Fire TV Cube può essere integrato ad Alexa, e come tale offre tutti i suoi vantaggi anche per poter consultare rapidamente news, informazioni e altre necessità. La possibilità di riproduzione con la qualità 4K Ultra HD rende l’esperienza di visione unica e al tempo stesso entusiasmante, resa possibile anche dal supporto Dolby Vision e l’audio Dolby Atmos. Grazie alla presenza di tutte le principali app di servizi in streaming, non ci sarà bisogno nemmeno di faticare per passare da un network a un altro. All’interno una memoria di 16GB consente di poter archiviare molti contenuti. Fire TV Cube su Amazon è disponibile a 119,99 euro.

Fire TV Stick, come ripensare l’idea di televisione

Salvaguardare lo spazio, mantenendo però il massimo della qualità: Fire TV Stick 4K è l’evoluzione naturale di uno dei prodotti di maggiore successo di Amazon, che ha davvero rivoluzionato il modo di vedere e di utilizzare la tv di casa. Grazie alla possibilità di resa tecnica in 4k Ultra HD, l’esperienza di visione non è mai stata così elevata, il tutto corredato anche dal sistema audio Dolby Atmos. Grazie al telecomando vocale Alexa è inoltre possibile azionare i comandi con la propria voce, di fatto dimenticandosi delle peculiarità classiche del proprio telecomando. Fire TV Stick rimane un modello semplice e intuitivo, alla portata di tutti e in grado di far rendere al meglio anche televisori non tanto recenti. Su Amazon è disponibile a 59,99 euro.

Echo Show 8, una nuova idea di Smart Home

Una videocamera che possa rispondere alle esigenze di tutti, grandi e piccoli, è divenuta la regola ed Echo Show 8 è la risposta migliore a tutte le proprie necessità: grazie alla fotocamera 13 MP e a uno schermo HD da 8 pollici. Ma Echo Show 8 fa molto di più: consente di tenere d’occhio gli appuntamenti e i promemoria, impostare timer, aggiornare liste, guardare contenuti video informativi e ricevere aggiornamenti si traffico e meteo e molto altro. Inoltre, se collegata all’impianto di casa consente di gestire i comandi da remoto e a distanza semplicemente attraverso la propria voce. Può essere utilizzata anche da portafoto, oppure da semplice schermo per guardare le proprie serie tv. Echo Show 8 misura 200 mm x 136 mm x 99 mm di profondità e pesa poco più di un chilogrammo. Su Amazon è disponibile a 129,99 euro.

Blink Video Doorbell, il videocitofono di nuova generazione

Blink Video Doorbell è la risposta giusta per coloro che vogliono controllare il citofono utilizzando il proprio smartphone, in qualunque parte della casa ci si trovi. Questo perché grazie al dispositivo installato all’esterno di casa, con un video in HD a 1080p con infrarossi per le riprese notturne e audio bidirezionale, è possibile tenere sotto controllo qualunque cosa accada fuori dalla porta. E collegando il dispositivo al sistema di cavi preesistente, diventerà un vero e proprio campanello, con la possibilità di poter registrare anche i filmati come una vera e propria telecamera. Grazie alla connessione wireless, Blink Video Doorbell può diventare molto più di un semplice videocitofono, offrendo un servizio unico nel suo genere, compatibile anche con l’App Alexa per i comandi vocali a distanza. Su Amazon è disponibile a 59,99 euro.

