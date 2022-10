Samsung Galaxy S22 Ultra 5G scheda tecnica, recensione e prezzo

Samsung Galaxy S22 Ultra è lo smartphone lanciato dall’azienda a inizio 2022 che ha completamente riscritto le regole della competizione nella fascia dei modelli di primissima fascia. Degno concorrente della versione 13 del’iPhone, ma dal quale si caratterizza per un dettaglio che non può passare certo inosservato: la presenza della S-Pen conferisce a Galaxy S22 Ultra un appeal decisamente maggiore, e lo rende al contempo molto più di un normale smartphone. È un po’ un ritorno all’antico, ma forse è soprattutto un vero e proprio salto nel futuro. Anche perché consente di fare una marea di cose in più rispetto a un modello della stessa categoria, e la cosa non è di poco conto, visti il prezzo e la qualità eccelsa del prodotto. Per il mondo Android, ad oggi è difficile trovare di meglio.

SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA 5G DA 128 GB

Samsung Galaxy S22 Ultra: Caratteristiche Tecniche

La base di partenza per parlare di Galaxy S22 Ultra 5G non può che essere la sconfinata definizione del display: la qualità dello schermo è straordinaria, se rapportata a molti altri prodotti di fascia alta, con la fedeltà cromatica e la luminosità che sono rese possibili dal display Dynamic AMOLED a una risoluzione 1440x3088 pixel su uno schermo di 6.8 pollici, con frequenza d’aggiornamento a 120 GHz e uno standard HDR10+. L’unica pecca, forse, sono i bordi curvi piuttosto pronunciati che obbligano a un utilizzo con l’apposita cover (altrimenti l’impugnatura risulterebbe assai scomoda); tuttavia la maneggevolezza resta intatta in fase di scrittura, al netto di un peso piuttosto pronunciato (228 grammi: le misure sono 16.33 mm in altezza, 7.79 mm in larghezza e appena 0.89 mm di profondità).

Lo standard di impermeabilizzazione IP68 garantisce una resistenza conclamata sia per ciò che riguarda i liquidi, sia per quel che concerne eventuali urti o esposizioni a condizioni estreme. Particolarmente apprezzabile la finitura satinata della cover, che sembra quasi voler attutire il rischio di vedere graffi e piccole strisciate sul retro. Un altro fattore rilevante è quello legato al potente processore Exynos 2200, abbinato a tre slot di memoria RAM da 8, 12 e 16 GB: la velocità e la risposta sono eccellenti, benché il processore Snapdragon Qualcom montato sui modelli commercializzati negli Stati Uniti offre qualcosa in più a livello di potenza e di prestazioni.

SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA 5G DA 256 GB

Samsung Galaxy S22 Ultra: uno smartphone dalle grandi performance

Chi ama scattare foto con Galaxy S22 Ultra 5G può avere tra le mani una camera fotografica mai vista prima, almeno su Android: il sensore principale monta un quadro di 108 MP stabilizzato otticamente, il grandangolo è a 12 MP con campo visuale a 120°, mentre il teleobiettivo da 10 MP con zoom fino a 3x e il periscopio da 10 MP con zoom fino a 10x completano una proposta che nulla ha da invidiare a prestazioni professionali. Anche la modalità buio è sorprendente per quanto riesca a cogliere dettagli quasi invisibili a occhio nudo grazie all’utilizzo del Super Clear Glass. La fotocamera frontale da 40 MP aggiunge un altro dettaglio eccellente in un comparto fotografico mai visto prima.

I video possono essere registrati con risoluzione 4K e 8K. Quanto alla capacità di spazio, le tre versioni proposte da 128 GB, 256 GB e 512 GB offrono una capienza sempre abbastanza ampia. Esiste persino una versione da 1 TB, ma tutti i modelli sono previsti con memoria espandibile. Eccellente è anche la connettività_ 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, ultrawideband e la doppia eSIM, più una porta USB-C 3.1.

La batteria da 5000 mAh garantisce una giornata di utilizzo senza apparenti difficoltà. Su Amazon Samsung Galaxy S22 Ultra 5G è disponibile in diverse versioni: quella con la memoria ROM da 128 GB (base) è in offerta a 999,00 euro, scontata del 22%, mentre quella da 256 GB è attualmente disponibile a partire da 1.379,00 euro. Infine, quella da 512 GB è in promozione a 1.489,00 euro.

SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA 5G DA 512 GB