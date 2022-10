Samsung Galaxy A53: scheda tecnica, recensione e prezzo

Samsung Galaxy A53 è uno degli smartphone di maggior successo dell’azienda. Uno smartphone Samsung in tutto e per tutto, dal design particolarmente curato ma piuttosto semplice, con una presa ergonomica e piacevole in una cover realizzata in policarbonato, con forme un po’ più dolci per ciò che concerne la fotocamera rispetto al suo predecessore . Potenza, prestazioni interessanti e un look accattivante , non si può chiedere di più a un telefono in questa fascia di prezzo che, pur non potendo competere con prodotti di livello superiore, rimane comunque un ottimo dispositivo in grado di regalare belle soddisfazioni, soprattutto agli utenti più esigenti che non si accontentano del primo smartphone che passa.

SAMSUNG GALAXY A53 5G

Samsung Galaxy A53: Caratteristiche tecniche

L’ottimo range di prestazioni garantito da Galaxy A53 è figlio anche di una precisa volontà di offrire all’utente una visione perfetta in ogni ambito. Tutto questo è merito del display da 6,5 pollici con risoluzione FullHD+ (1980x2400 pixel) realizzato con tecnologia SuperAMOLED. Il refresh può essere portato fino a 120 Hz e il pannello si presenta davvero luminoso, ben tarato e con colori vividi e naturali. L’azzardo di Samsung di montare un processore Exynos 1280 octa core da 2,4 GHz (al posto della CPU Qualcomm, considerata ancora oggi una delle migliori in circolazioni) in una certa misura ripaga le molte aspettative dei consumatori: con i due tagli di memoria da 6 o 8 GB di RAM, su cui sono installati rispettivamente memorie storage da 128 GB e 256 GB.

Se da un lato un compromesso è stato fatto con l’assenza del jack audio da 3,5 mm, sacrificato sull’altare di una dimensione un po’ più ridotta rispetto al predecessore, dall’altro va detto che a livello di connettività c’è tutto: dal 5G al Wi-Fi ac, dal Bluetooth 5.1 all’NFC, fino all’ormai immancabile lettore di impronte digitali inserito all’interno del display. Le misure non sono molto ingombranti: 159.6 mm di sviluppo in altezza, 74,8 mm in larghezza e 8,1 mm di profondità, per un peso complessivo di 189 grammi che lo rendono maneggevole e piuttosto comodo anche da trasportare. A livello software, A53 monta Android 12 con un’interfaccia personalizzata di Samsung One UI 4.1, con tante novità che promettono una gestione delle risorse e delle applicazioni come mai s’era vista prima.

SAMSUNG GALAXY A53 5G

Samsung Galaxy A53: una fotocamera professionale

La fotocamera principale da 64 MP è un lusso pensando all’utente finale “pensato” da Samsung: corredata da una grandangolare da 12 MP e da due sensori da 5 MP ciascuno, offre una qualità dello scatto e dell’immagine che a queste latitudini di prezzo non è minimamente riscontrabile altrove. La gestione dell’HDR con un’ampia gamma dinamica offre diverse varietà di soluzioni, con una messa a fuoco precisa e una risoluzione superiore alla media anche per ciò che riguarda foto grandangolari e scatti notturni. La fotocamera frontale da 32 MP completa una proposta davvero unica nel suo genere, adatta a chi ama fotografare ogni dettaglio. Buona anche la risoluzione della gamma video: si può registrare in 4K a 30 fps, anche se in condizioni di scarsa stabilizzazione c’è il rischio di perdersi qualche piccolo dettaglio.

SAMSUNG GALAXY A53 5G

Samsung Galaxy A53: Autonomia e prezzo

Se c’era una cosa che i consumatori chiedevano a Samsung, quella era certamente legata all’autonomia della batteria, sempre abbastanza risicata nei modelli precedenti. Grazie a una disponibilità di 5.000 mAh, Galaxy A53 riesce ad ovviare senza alcun problema a questa particolare criticità. Anche con un utilizzo intenso è possibile arrivare a fine giornata, con vivo sollievo di chi utilizza lo smartphone non solo per svago, ma anche per motivi lavorativi. La ricarica da 25 W è invece nella media, così come è un’abitudine ormai non trovare il cavo del caricabatterie all’interno della confezione di vendita. Su Amazon è possibile acquistare entrambe le versioni proposte: quella da 128 GB di colore Black è in offerta a 325,00 euro, scontata del 31% (il prezzo sale di poco se si scelgono le colorazioni Blue e White), mentre quella da 256 GB Black è in vendita a 400,00 euro, scontata del 24%.

SAMSUNG GALAXY A53 5G