Idee regalo per sportivi: i migliori cofanetti per nuove avventure

Ogni occasione è buona per evadere dalla routine quotidiana e concedersi un po’ di svago e di meritato relax. E poi, ogni tanto, è bello tuffarsi in nuove avventure, di quelle al cui fascino gli sportivi non sanno davvero resistere. Per questo esistono decine di proposte dal mondo degli Smartbox, pensate proprio per chi è a caccia di adrenalina e di emozioni estreme. A seguire la lista dei migliori Smartbox pensati per chi ama lo sport e più in generale l’adrenalina di certe discipline. Le migliori offerte su Amazon per tutte quelle esperienze pensate per chiunque e che possono essere adatte a qualsiasi fascia d’età.

Passioni e Avventura: oltre 5.300 proposte per gli sportivi

Per chi ama le discipline meno note al grande pubblico, il cofanetto “Passioni e Avventura” offre davvero la risposta a tutti i desideri: a partire da soli 49,00 euro è possibile acquistare o regalare un’attività sportiva per una o due persone, che può contemplare un’uscita in quad, oppure una discesa rafting, o in alternativa un volo col parapendio (con istruttore), una gita a cavallo, una guida in pista, una nuotata nei luoghi più belli della penisola e molto altro ancora. Sono infatti oltre 5.300 le opportunità proposte dal cofanetto, che come tutti quelli Smartbox ha una validità di 3 anni e 3 mesi e può essere cambiato o rinnovato in modo illimitato. Al momento dell’acquisto l’utente riceverà un elegante cofanetto con tante illustrazioni e le schede delle discipline tra le quali poter scegliere la propria avventura.

PASSIONI E AVVENTURA

Adrenalina Pura: perfetto per chi ama gli sport estremi

Per gli sportivi più arditi, “Adrenalina Pura” offre davvero qualcosa che non si trova a buon mercato. Nel senso che se c’è voglia di sperimentare qualcosa di unico e irripetibile, beh, questo è il cofanetto adatto per i cuori forti. A partire da 169,90 euro è possibile acquistare o regalare un’attività per una o due persone tra le più impavide che possano esistere, come discese estreme in canoa rafting, oppure percorsi sterrati con quad, lancio con paracadute e parapendio, guide sportive in pista e molto altro ancora. Sono in totale 1.350 le proposte tra le quali poter scegliere, in grado di soddisfare ogni gusto. Come tutti gli Smartbox l’offerta ha una validità di 3 anni e 3 mesi e il prodotto selezionato può essere cambiato o rinnovato in modo illimitato. Al momento dell’acquisto l’utente riceverà un elegante cofanetto con tante illustrazioni e le schede delle discipline tra le quali poter scegliere la propria avventura.

ADRENALINA PURA

Motori e Passioni: il brivido della pista sulle quattro ruote

Chi non ha mai sognato di scendere in pista e guidare una vettura da competizione in condizioni di assoluta sicurezza? “Motori e Passioni” è il cofanetto ideale per chi ama la velocità, senza distinzione tra due e quattro ruote: vetture formula o turismo, mostri di velocità targati Ferrari, Porsche, Lamborghini, Maserati e via dicendo, ma anche auto da rally, kart, moto e altri prototipi da competizione, persino quelli nautici. Insomma, un regalo perfetto per chi ama le corse, con una vera esperienza di guida sportiva a partire da 99,90 euro, valida per una o per due persone. Lo Smartbox ha una validità di 3 anni e 3 mesi e può essere cambiato o rinnovato in modo illimitato. Al momento dell’acquisto l’utente riceverà un elegante cofanetto con tante illustrazioni e le schede delle discipline tra le quali poter scegliere la propria avventura.

MOTORI E PASSIONI

Emozioni per lui: una pausa tra relax e divertimento

Agli uomini non manca certo modo di divertirsi, soprattutto in vacanza. Ma quando si è indecisi tra un break votato al relax e uno a soddisfare qualche bella passione, perché non decidere di cogliere al volo entrambi? L’occasione è offerta dal cofanetto “Emozioni per Lui”, che non tralascia proprio nulla: oltre a godere di un bel soggiorno in una delle 25.000 strutture dispnibili, non manca l’opportunità di aggiungere alla vacanza un’attività sportiva tra tantissime proposte, o magari un trattamento benessere o una cena tipica per rendere ancora più magica l’atmosfera. La parola d’ordine è “mai annoiarsi” e con le innumerevoli possibilità offerte ci sarà soltanto l’imbarazzo della scelta. Per un break non c’è niente di meglio e si può partire da 49,90 euro. Anche questo Smartbox ha una validità di 3 anni e 3 mesi e può essere cambiato o rinnovato in modo illimitato.

EMOZIONI PER LUI

Avventure alla riscoperta dell'Italia: un viaggio tra in un paese meraviglioso

La voglia di riscoprire luoghi incantati e di conoscerli attraverso tante attività all’aperto è ciò che fa del cofanetto “Avventure alla Riscoperta dell’Italia” uno tra i più apprezzati e ricercati. Perché da un lato fa conoscere posti meravigliosi e incontaminati di cui tanti ignorano l’esistenza, e poi perché offre un’opportunità di interazione con la natura circostanze che non ha eguali. Passeggiate a cavallo, percorsi con mountain bike elettrica, rafting in luoghi per principianti, uscite in canoa e molto altro ancora: sono oltre 700 gli itinerari e le tipologie di attività proposte, il tutto a partire da 49,90 euro. Lo Smartbox ha una validità di 3 anni e 3 mesi e può essere cambiato o rinnovato in modo illimitato.

AVVENTURE ALLA RISCOPERTA DELL’ITALIA

Motori in pista: Il piacere di una corsa su strada

Qui non si può proprio scappare: uomini o donne al volante, questa è la regola! E soprattutto, ad attenderli ci sarà sempre e comunque una pista, che sia bella fiammante con il suo nuovo asfalto o che sia un circuito in esterna, magari sterrato, dove però si può correre soltanto in assetto da competizione. Sono 2.200 le attività tra le quali poter attingere, e sono dei veri e propri bolidi quelli che aspettano gli utenti: Ferrari, Porsche, Lamborghini e Maserati su tutti. Ma anche kart e vetture formula, oltre agli immancabili quad. Per chi ama il rischio e la velocità, nulla di più bello ed emozionante. Per chi vuole godersi una botta di pura adrenalina, il tutto parte da 49,90 euro. Come tutti gli Smartbox l’offerta ha una validità di 3 anni e 3 mesi e il prodotto selezionato può essere cambiato o rinnovato in modo illimitato.

MOTORI IN PISTA