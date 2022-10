Smartwatch Garmin Epix: scheda tecnica, caratteristiche e prezzo

Per chi ama lo sport, avere dei prodotti in grado di supportare ogni fase dell’esercizio quotidiano è ormai divenuta la prassi. E non c’è da sorprendersi se anche chi non ha particolari obiettivi non resiste più al fascino degli smartwatch, autentici compagni di allenamento e non solo. Modelli sempre più avveniristici, ma in grado anche di mostrare tutta la loro bellezza alla moda, hanno inondato un mercato che è cresciuto a dismisura negli ultimi anni. Garmin in questo settore non ha voluto fare la comparsa: con la serie Epix ha spostato l’asticella molto più avanti, ponendo un nuovo standard per tutti i competitor del settore.

Smartwatch Garmin Epix: l’Amoled cambia l’esperienza

Epix rappresenta la massima espressione degli orologi per outdoor con taglio lifestyle di Garmin, che lo ha posto sul mercato a partire da inizio 2022. Ciò che lo rende davvero unico è la presenza del combinato disposto tra pannello Oled e touchscreen, che lo rende non soltanto un “semplice” smartwatch, quanto piuttosto un vero e proprio modello alla moda che non rinuncia alla sua vocazione sportiva, ma piuttosto lo propone come qualcosa di ancor più eccelso. La presenza di un display AMOLED è la vera chiave di volta: facile e intuitivo da leggere, perfettamente responsive dal punto di vista del touch, con una nitidezza e una visualizzazione che definire più “definita” è poco. La facilità di individuarne i dati presenti sullo schermo è tale da renderlo ideale in qualsiasi configurazione, tanto giornaliera quanto notturna.

Smartwatch Garmin Epix: caratteristiche tecniche

Il display di Smartwatch Garmin Epix è d a1.3 pollici, con un diametro di 33.02 mm e una risoluzione di 416x416 pixel. La cornice del vetro è in Corning Gorilla Glass, con elevato standard di resistenza ad agenti atmosferici e la possibilità di poter scendere fino a 100 metri sott’acqua. La cassa misura 47 mm, il passo del cinturino 22 mm e il peso complessivo è di 76 grammi, di cui 53 solo per ciò che concerne la cassa. In modalità smartwatch, l’autonomia dichiarata è di 6 giorni, mentre in modalità orologio si possono raggiungere le tre settimane di utilizzo continuativo. Grazie a un caricatore da 30 watt, l’Epix può essere ricaricato da zero a 100% in poco meno di due ore. Lo storage di memoria è di 16 GB, con la possibilità di connettere il modello tramite Bluetooth, Ant+ e Wi-Fi, compatibile con entrambi i sistemi iOS e Android. Lungo è l’elenco dei sensori presenti: GNSS (GPS, Glonass, Galileo, BeiDUo e QZSS), bussola, termometro, pulsazioni, pulso Ox (pulsimometro) e sensore luce ambientale.

Smartwatch Garmin Epix: novità e prezzo

Garmin ha reso Epix un concentrato adatto a qualsiasi tipologia di sport: ci sono profili per le pratiche indoor e anche una vasta scelta tra quelle outdoor, persino quelle più estreme in montagna o in acqua. Del resto, più si usa Epix e più se ne apprezzano le doti oltre al display AMOLED: si possono attuare programmi di allenamento specifici e godere di schermate sempre nitide e ben visibili anche quando si è in azione. Lo smartwatch ha 30 app già precaricate, anche la classica “corsa della domenica” trasformerà gli utenti in vero e proprio atleti che nulla hanno da invidiare ai professionisti. Un modello insomma diverso da tutti gli altri: su Amazon è disponibile a partire da 771,11 euro, scontato del 14% rispetto al prezzo originale (che era di 900,00 euro).

