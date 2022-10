Smartwatch Amazfit GTR 3: modelli, caratteristiche e prezzi

Considerare AmazFit GTR3 soltanto un modello per sportivi sarebbe riduttivo : eleganza, estetica e praticità ne fanno un vero e proprio caposaldo per chi ama vestire bene e unire l’utile al dilettevole . Dopotutto l’upgrade rispetto alle prime versioni del modello rilasciato da Amazon risulta piuttosto evidente: una cassa sottile e cornici in alluminio aeronautico disponibili in due colorazioni neutre ne fanno un oggetto assai desiderato, complice anche il prezzo che è decisamente inferiore a molti altri competitor. E all’efficacia riconosciuta nel monitoraggio dell’area fitness si sposa anche la qualità di un display AMOLED che, se da un lato richiede uno sforzo davvero importante alla batteria, dall’altro offre una visione d’insieme di grandissimo impatto ed effetto.

SMARTWATCH AMAZFIT GTR3

Smartwatch Amazfit GTR 3: Fitness e non solo

La versione base di AmazFit GTR3 rispecchia appieno tutte le premesse per le quali è stato pensato. A livello di monitoraggio dell’attività fitness funziona molto bene, con una vasta selezione di modalità di allenamento, delle quali alcune, addirittura, attivabili con riconoscimento e avvio automatico. Anche il GPS è piuttosto preciso e ideale per l’attività all’aperto: il tracciamento del battito cardiaco è affidabile, sebbene non sia il più reattivo nelle sessioni di allenamento con intervalli brevi. E siccome il recupero è una parte fondamentale di ogni allenamento, non può che rendere felici sapere che GTR3 offre un eccellente tracciamento del sonno.

Abilitando il monitoraggio dell'ossigenazione del sangue, lo smartwatch rileva con precisione le fasi del sonno e della veglia, calcolando anche eventuali dormite pomeridiane nel calcolo delle fasi di riposo e recupero. Per ritrovare più facilmente quello che si sta cercando si può fare affidamento sull'intuitivo sistema operativo Zepp, che rende la visualizzazione di tutti gli elementi a schermo e il funzionamento complessivo del software assai piacevole. Alcune watchfaces permettono anche di personalizzare i dati visibili all’interno della schermata principale, un po’ come le complicazioni di Apple, seppur in questo caso con un grado di personalizzazione di molto inferiore.

Smartwatch Amazfit GTR 3: il display, il vero punto di forza

Se il primo modello GTR aveva un design elegante, ma più “pesante” a livello estetico, GTR3 appare più moderno e dai tratti più “gentili”. È leggerissimo, con i suoi 49 grammi, così da non pesare eccessivamente sul polso anche dopo un utilizzo prolungato. Il display circolare è affiancato da cornici non troppo ridotte, “mascherate” dal produttore con la presenza delle piccole tacche che scandiscono le ore. Al di là delle cornici, lo schermo da 1,39 pollici risulta davvero ottimo: i neri sono profondissimi, così che su alcuni quadranti, soprattutto gli analogici, viene creato un bellissimo effetto che nasconde le cornici stesse, arrivando a confondersi con il nero del display.

La dimensione dello schermo è sufficientemente elevata per mostrare molte informazioni all’interno di un’unica schermata. Ottima è anche la densità di pixel, pari a 326 ppi, la soglia definita da Apple come “Retina”, cioè quella a cui l’occhio umano non riesce a distinguere i pixel, con colori vividi e l’opzione Always On per vedere sempre attiva l’informazione a schermo. Quanto alla connettività, GTR3 può essere collegato direttamente ad Alexa e quindi essere comandato a voce e a distanza. Essendo dotato di un altimetro barometrico integrato, è ideale per tenere d’occhio l’altitudine e la pressione atmosferica delle attività all'aperto, supportato da sistemi di navigazione satellitare GPS, GLONASS, Galileo, BDS e QZSS per tracciare con precisione il percorso.

Smartwatch Amazfit GTR 3: prezzi e disponibilità

Nella versione base, l’autonomia è di circa 20 giorni, che diventano in realtà di meno se ne viene fatto un uso abbastanza intenso (specie con il GPS). A un prezzo poco superiore è venduta invece la versione GTR3 Pro, che consente anche di poter utilizzare l’AmazFit come un normale smartphone per effettuare telefonate. Non è possibile invece né ricevere e tantomeno inviare messaggi, cosa che lo rende per questo un po’ meno smartwatch e più sportwatch. È invece consentita l’opzione di scaricare brani musicali e altri tipi di audio, così da poterli poi ascoltare durante le proprie attività. Su Amazon, AmazFit GTR3 è disponibile da 149,90 euro, mentre la versione AmazFit GTR3 Pro (con un display leggermente più grande a 1,45 pollici) è in vendita a 199,90 euro.

