Smartwatch Garmin Venu 2: modelli, caratteristiche e prezzi

Garmin stavolta c’ha visto davvero lungo : Venu 2 non è solo uno sportwatch , quanto un vero e proprio orologio che va incontro ad ogni tipo di esigenza , anche quelle dei consumatori più attenti a estetica, eleganza e bellezza. Un modello che non a caso ha incontrato tanti pareri favorevoli e che continua a rappresentare uno dei prodotti di punta dell’azienda, che sembra quasi volersi affrancare dalla nomea di essere unicamente una produttrice in ambito tecnico e sportivo. Venu 2 è un perfetto compromesso tra chi desidera avere al polso un orologio per tracciare l’attività fisica e chi non vuol rinunciare ad avere a portata di mano notifiche, musica, pagamenti contactless e quant’altro. Insomma, due anime riunite nello stesso corpo. Peraltro, misure alla mano, anche piuttosto contenuto.

Smartwatch Garmin Venu 2: il valore della tecnologia Amoled

Due sono le versioni di Garmin Venu 2 attualmente disponibili: una ha un quadrante da 45 mm di diametro, l’altra ne ha uno da 40 mm. Design semplice e sobrio, non risalta alla stregua di un “pataccone”, ma risulta assai gradevole alla vista e anche per come viene indossato. Lo spessore di appena 12 mm aiuta e il peso inferiore ai 50 grammi non è un altro particolare trascurabile, così come il cinturino in gomma del passo standard da 22 mm, dunque facilmente intercambiabile. La scocca è in un polimero leggero ma resistente, con la cornice acciaio attorno al display. Quest’ultimo è una delle grandi peculiarità del prodotto: Garmin una volta tanto abbandona la tecnologia LCD per sposare in tutto e per tutto quella AMOLED da 1,3 pollici, ottima anche in condizioni di ampia luminosità (vedi alla luce del sole).

Neri profondissimi e una modulazione che non varia anche a seconda delle angolazioni rende questo schermo facile da visualizzare e molto intuitivo. Anche l’interfaccia è meritevole di menzione: due tasti fisici e il touch del display consentono di poter accedere al menu delle attività e poi direzionarsi in ogni singola direzione per decidere se aprire un’applicazione, se guardare le notifiche o se vedere il riepilogo delle attività. L’interfaccia ha molti elementi custom e la navigazione risulta fluida. Tra le grandi novità, la memoria interna da 16 GB permette anche di scaricare le proprie playlist Spotify, Apple Music o Deezer, così da avere sempre la musica o i podcast preferiti a portata di mano, utilizzando apposite cuffie Bluetooth e dimenticandosi dello smartphone.

Smartwatch Garmin Venu 2: l’App Garmin Connect

Garmin Venu 2 è perfetto per ogni tipo di tracciamento dell’attività fisica, utile sia per il running che per il ciclismo, per il nuoto o l’arrampicata, ma anche per sci e golf. Il GPS risulta assai rapido nella ricerca dei luoghi e dei percorsi, così come il sensore cardio appare perfettamente in linea con le aspettative, anche se qualche piccola imprecisione sotto sforzo è da mettere in conto. L’App Garmin Connect permette poi di raccogliere tutti i dati e consultarli in tempo reale, connettendola tramite Wi-Fi o Bluetooth al device casalingo. Connect IQ è invece una applicazione che consente di scaricare e installare nuovi quadranti e altre applicazioni utili per ascoltare musica o connettersi con altri device.

Smartwatch Garmin Venu 2: autonomia e prezzi

Venu 2 è riconosciuto come uno dei migliori modelli in circolazione anche e soprattutto per via della sua autonomia piuttosto pronunciata: Garmin dichiara fino a 11 giorni di utilizzo in modalità smartwatch, mentre si arriva a 26 ore utilizzando GPS e ascoltando musica. Un’ora di corsa mediamente consuma il 10% di batteria, con la ricarica che può avvenire comunque in circa un’ora. Garmin Venu 2 è dunque il più completo smart/sportwatch in circolazione: la versione Venu 2, quella con il quadrante da 45 mm, è in vendita su Amazon a 342,11 euro, in promozione col 14% di sconto. C’è poi un’altra versione, la Venu 2S, sempre con quadrante da 45 mm in vendita a 349,00 euro, scontata del 13%. Le versioni Venu Sq2 sono le più economiche: quella in offerta è disponibile a 259,90 euro, mentre un’altra disponibile a 270,00 euro.

