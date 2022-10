I migliori Smartwatch low-cost su Amazon - Autunno 2022

Un tempo erano un “vezzo” da sportivi, anche quelli della domenica, oggi sono più simili a qualcosa a cui si fa fatica a rinunciare. Perché quando la tecnologia è amica ci guadagnano tutto e gli smartwatch sono davvero diventati oggetti inseparabili per la vita di tutti i giorni . Dei veri e propri mini computer al polso, in grado di monitorare con attenzione ogni dettaglio del proprio corpo e anche di facilitare le comunicazioni con il mondo che ci circonda. Per questo di modelli ne saltano fuori a iosa, e su Amazon c’è davvero solo l’imbarazzo della scelta. Low-cost, poi, è anche meglio: ecco i migliori smartwatch in classifica nel mese di ottobre, con le offerte più vantaggiose e la possibilità di poter scegliere tra tantissimi prodotti.

Amazfit Bit U Pro: non solo per gli sportivi

La serie AmazFit sin qui ha dimostrato di poter andare incontro ad ogni tipo di esigenza del consumatore. Questo modello è semplice, ma completo in ogni sua parte. Ha uno schermo da 1,43 pollici con una risoluzione 320x320 pixel che consente di poterlo visualizzare in ogni condizione di luce, proponendo ben 50 quadranti differenti. Inoltre, ha installate all’interno diverse app che possono aiutare da subito coloro che intendono fare sport, come ben 60 modalità di allenamento. Il sensore GPS integrato consente di poter tracciare ogni tipo di percorso, e il supporto di 5 ATM consente di poter monitorare in tempo reale i propri dati, a partire dalla frequenza cardiaca. E naturalmente è possibile collegare il proprio smartphone per avere tutto sempre a portata di mano. Su Amazon è in offerta a soli 44,99 euro, scontato del 36%.

AMAZFIT BIT U PRO

Xiaomi Mi Watch Lite: un sistema GPS all’avanguardia

Xiaomi con Mi Watch Lite ha creato un prodotto di assoluto valore a un prezzo contenuto. Come tutti i modelli della sua categoria, il monitoraggio di frequenza cardiaca e pure del sonno è particolarmente efficace. Tantissime sono le combinazioni per poter cambiare quadrante e modalità di visualizzazione, e come ogni smartwatch che si rispetti ha incorporate numerose applicazioni con programmi di allenamento. Il doppio sistema di posizionamento satellitare GPS + CLONASS consente di tracciare i propri percorsi con una fedeltà di manovra davvero notevole. Il display da 1,4 pollici non è ingombrante, ma ciò che stupisce davvero è il peso assai contenuto: appena 35 grammi per un modello che misura 41 mm x 35 mm x 11 mm. E anche la batteria ha una durata di 9 giorni che lo rende autonomo a sufficienza. Su Amazon è disponibile a 71,98 euro, scontato del 44%.

XIAOMI MI WATCH LITE

Oppo Watch Free: anche il sonno non avrà più segreti

Un altro modello particolarmente apprezzato è quello proposto da Oppo con la serie Watch Free, che nonostante dimensioni piuttosto grandi (il display AMOLED da 1,64 pollici offre comunque visibilità ampia in ogni condizione di luce) risulta essere tra i più venduti. Peraltro, il formato 2.5D consente al modello di essere particolarmente resistente agli urti. Con oltre 100 modalità di allenamento già impostate, Watch Free è davvero il “paradiso” per ogni sportivo. Il monitoraggio dell’attività è completo e fornisce numerosi dettagli aggiuntivi, forte anche della possibilità di monitorare da vicino il sonno notturno e ha un’autonomia che può arrivare quasi a due settimane. Compatibile con tutti i sistemi Android da 6.0 e iOs da 10.0, rappresenta un prodotto davvero performante e adatto a qualsiasi esigenza, forte anche di un peso di soli 32,6 grammi. Su Amazon è disponibile a partire da 59,99 euro, scontato del 39%.

OPPO WATCH FREE

Huawei Watch Fit: l’autonomia è il suo punto di forza

Il Watch Fit di Huawei è quel che potrebbe definirsi un modello davvero completo. E che non va certo a risparmiare su alcuni dettagli che molti ritengono estremamente importanti, vedi il display AMOLED da 1.64 pollici che offre una visualizzazione grande e sempre nitida, con sei quadranti Always-On differenti per tutte le situazioni. Sono ben 97 le modalità di allenamento preimpostate, di cui 12 per sportivi professionali, in grado di registrare ogni movimento e dettaglio e anche di offrire dei programmi assai particolari, vedi quelli per lo stretching su tutto il corpo. Il monitoraggio h24 di frequenza cardiaca, con la tecnologia TruSeen 4.0, rileva ogni minimo scompenso e garantisce un’ampia sicurezza. Buona è anche l’autonomia (circa 10 giorni) figlia anche del doppio chipset con algoritmo per risparmio energetico e una ricarica rapida in 5 minuti per tutta la giornata. Su Amazon è disponibile a 59,99 euro, scontato del 39%.

HUAWEI WATCH FIT

Realme Watch 1: prezzo imbattibile e peso leggerissimo

Il massimo della leggerezza (appena 30 grammi di peso) per chi vuole un modello semplice e senza troppi grilli per la testa. Dedicato al sistema operativo Android, compatibile con device Samsung, LG e Motorola, dotato di connettività Bluetooth, Watch 1 di RealMe è in grado di offrire buone prestazioni soprattutto per ciò che riguarda l’autonomia grazie a una batteria da 160 mAh. Il display LCD da 1.4 pollici da 320x320 pixel garantisce una luminosità accettabile, anche se chiaramente questo appare un modello poco adatto agli sportivi e molto più alla vita di tutti i giorni. Le misure non sono troppo ingombranti: 20,8 mm x 20 mm x 15 mm offrono una buona maneggevolezza. Garantiti tutti i monitoraggi per la propria salute, a partire dalla frequenza cardiaca particolarmente accurata. Il prezzo è davvero vantaggioso: su Amazon è disponibile a 38,31 euro, scontato del 30%.

REALME WATCH 1

Xiaomi Smart Band 6: un design davvero accattivante

Fantasioso rispetto alla media dei suoi competitor, o quantomeno assai alternativo. Basta dare uno sguardo allo schermo AMOLED da 1,56 pollici, decisamente allungato rispetto alle abitudini, per capire che questo modello proposto da Huawei apre le porte a una piccola rivoluzione. Molto nitidi i contenuti e la visualizzazione, così come particolarmente apprezzabile è il cinturino antibatterico Ag+ che protegge la pelle dai germi. Adatto a un uso particolarmente prolungato (fino a 14 giorni con utilizzo standard), Smart Band 6 offre oltre 30 modelli di allenamento con tracciamento SpO2 in grado di rilevare, oltre alla frequenza cardiaca, anche saturazione di ossigeno nel sangue e di registrare tutta la fase REM. Altro punto di forza la flessibilità e la maneggevolezza, complici anche i soli 15 grammi di peso. Difficile trovare di meglio a questo prezzo: su Amazon è disponibile a 37,99 euro, scontato del 16%.

XIAOMI SMART BAND 6

Samsung Galaxy Fit 2: uno smartwatch di tendenza

Sulla scia di quanto fatto da Huawei, anche Samsung ha deciso di dare alla luce un modello con una forma assai particolare, meno tradizionale e più “allungata”. Galaxy Fit 2 si caratterizza per uno schermo sottilissimo (appena 1.1 pollici) in 3D con tecnologia AMOLED e un peso davvero limitato (21 grammi) su dimensioni molto contenute, con 18,6 mm ex 46,6 mm x 11,2 mm. Più che un fitness tracker, questo modello è più simile a un vero e proprio oggetto di tendenza e alla moda: oltre al consueto monitoraggio dei parametri vitali (frequenza cardiaca, respirazione, ossigenazione e registrazione delle fasi del sonno), Galaxy Fit 2 si pone anche come un vero e proprio “guardiano dello stress” della persona, con un sensore che invita l’utente a fermarsi non appena viene rilevata qualche anomalia. Con oltre 70 quadranti, poi, ognuno può personalizzare il proprio modello. SU Amazon è disponibile a 49,00 euro, scontato del 16%.

SAMSUNG GALAXY FIT 2