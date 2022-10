I migliori smartphone 2022 di fascia media: la classifica di Ottobre

Allo smartphone nessuno ormai rinuncia : un po’ per vezzo, un po’ per necessità, semplicemente perché avere un buon telefono in tasca significa spesso r isolvere una marea di problemi. E nella fascia di prezzo considerata “media” di proposte ce ne sono davvero un’infinità, pronte a soddisfare le richieste di ogni tipologia di consumatore. Prodotti di ottima qualità, ma capaci di far risparmiare qualcosa, complice anche una scelta di materiali meno ricercati e un comparto hardware meno recente . Ecco allora una rapida carrellata dei modelli maggiormente richiesti nel mese di ottobre 2022, sondando un po’ quelli che sono gli umori del mercato.

IiPhone SE 128 GB 5G: un concentrato di potenza e tecnologia

iPhone SE è un modello che ha qualche anno sulle spalle, ma che con la terza generazione riesce ancora ad essere uno dei più apprezzati dagli utenti. Il display retina HD da 4,7 pollici è uno dei preferiti degli amanti dell’azienda della mela, ma la vera grande potenzialità sta tutta nel sistema fotocamera, che presenta un’innovativa modalità singola grandangolo da 12 MP, una tecnologia Smart HDR 4 e video fino a 4K a 60 fps. Il chip A15 Bionic consente di avere prestazioni eccellenti e una velocità davvero notevole per un modello di tale fascia, unitamente alla nuova connettività 5G. Il modello con 128 GB di memoria è in vendita su Amazon a partire da 629,00 euro.

IPHONE SE 128 GB 5G

Samsung Galaxy S21 FE 5G: l’evoluzione della serie più amata

La serie Galaxy S rappresenta una delle punte di casa Samsung, che non a caso continua a proporla con ciclica assiduità. Il modello S21 FE con connettività 5G e 128 GB di memoria è tra quelli più in voga. Grande attenzione è stata posta al comparto fotografico, ma anche il display vuole la sua parte con uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,4 pollici con risoluzione massima 2340x1080 pixel. Galaxy S21 viaggia su sistema operativo Android 11 e ha un sensore di risoluzione ottica di 12 MP. Il processore installato garantisce una velocità sempre costante e prestazioni di livello assoluto anche in modalità gaming, grazie anche all’innovativa connessione 5G. Su Amazon il modello da 128 GB è in promozione a 496,14 euro, scontato del 35%.

SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G

Nothing Phone (1): l’arte di stupire

Nothing Phone (1) è un modello che definire cool è poco: presenta tante novità in un settore da sempre alla ricerca di nuove configurazioni, con schermi luminosi e un vetro Gorilla dual side che lo rendono praticamente indistruttibile. La doppia fotocamera da 50 MP offre scatti di qualità assoluta, grazie anche a un campo visivo di 114° e video registrabili in modalità 4K. Installato su sistemi Android, si presenta con un display OLED da 120 Hz e un miliardo di colori, della misura di 6,5 pollici e montato su un processore Qualcomm Snapdragon 776G+ che garantisce potenza e affidabilità anche grazie alla connettività 5G. La ricarica è rapida e in modalità wireless, col 50% raggiungibile in soli 30 minuti.Su Amazon la versione da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria ROM è disponibile a partire da 579,00 euro.

NOTHING PHONE (1)

Google Pixel 6A: una scommessa vinta

Anche Google ha deciso di lanciarsi nel mercato smartphone e con il modello 6A in qualche modo è riuscita a garantirsi una certa reputazione. Modello semplice, ma solo all’apparenza: ciò che colpisce di questo prodotto è proprio la capacità di rispondere in modo assai rapido ai comandi, complice anche la “mente” di Google Tensor che consente allo smartphone di essere reattivo e immediato ad ogni comando. Il chip Titan M2 garantisce anche un’ampia gamma di sicurezza hardware. Il display OLED da 6,1 pollici con risoluzione FHD+ convince anche per ciò che riguarda i colori nel suo insieme. Ottimo il comparto fotocamera, con la principale da 12 MP stabilizzata otticamente. Ottimo anche il prezzo: su Amazon è disponibile nella versione da 64 GB in promozione a 517,00 euro.

GOOGLE PIXEL 6A

Oppo Reno 8: uno dei migliori dispositivi sul mercato

Si è creata una buona nicchia di appassionati l’azienda cinese Oppo, che con Reno 8 ha saputo offrire sul mercato uno smartphone di assoluta qualità e valore. Il valore aggiunto è certamente la tripla fotocamera da 50 MP realizzata in collaborazione con Sony (quella frontale è da 32 MP), che di fatto lo rende più simile a una camera professionale che non a un semplice telefono interattivo. Il display AMOLED da 6,43 pollici, con risoluzione FHD+, offre colori eccezionali e una facilità di utilizzo e visualizzazione in ogni condizione di luce. Anche la batteria è un punto di forza notevole: da 4.500 mAh, garantisce una lunga durata. Reno8 offre un elevato grado di resistenza (IPX54) e monta un processore Mediatek Dimensity 8100-MAX che offre una velocità davvero notevole. Per qualcuno in questa fascia di prezzo è il migliore sulla piazza: su Amazon è in promozione a 549,90 euro.

OPPO RENO8

One Plus 9 Pro 5G: fotocamera top e velocità

Veloce, sicuro e di grande impatto anche visivo. La serie 9 Pro di OnePlus ha centrato l’obiettivo che s’era posta: stupire, stupire, e ancora stupire. C’è un componente che risalta su tutti gli altri: la fotocamera da 48 MP che permette scatti di assoluta qualità e di un livello davvero notevole, considerata la categoria del prodotto (inclusa la frontale da 16 MP). Il display OLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ è in linea con le aspettative, il processore Snapdragon 888 octa core consente di poter viaggiare spediti in ogni contesto, con una velocità di risposta ai comando davvero notevole. La connettività 5G lo rende al passo con i tempi. Su Amazon è disponibile a partire da 565,00 euro.

ONE PLUS 9 PRO 5G

Xiaomi Mi 12 Lite: una fotocamera così non si era mai vista

Leggero, intuitivo e con potenzialità nascoste che pure riescono a cogliere nel segno. Xiaomi s’è ormai specializzata nella realizzazione di prodotti di un certo livello che trovano ampio gradimento tra il pubblico e il modello MI 12 Lite va in questa direzione. Il processore Snapdragon 778G octa core è quanto di più sicuro e affidabile possa esistere sul mercato, buono soprattutto per spingere una fotocamera da 108 MP che non ha eguali nei competitor di fascia alta. Il display è un AMOLED con una risoluzione Full HD+ su uno schermo da 6,55 pollici. Il prezzo è tra i più vantaggiosi sulla piazza: il modello da 256 GB di memoria ROM su Amazon è disponibile a 456,00 euro.

XIAOMI MI 12 LITE

Honor 70 5G: prestazioni eccelse a un prezzo accessibile

Altro modello innovativo che punta forte sul comporta fotocamera: il sensore di immagine IMX800 è una novità assoluta e ha colto nel segno, forte anche di una fotocamera principale 2 in 1 macro e ultragrandangolare da 50 MP. Lo schermo curvo è da 6,67 pollici e un display da 1,07 miliardi di colori. Altra caratteristica che lo rende assai accattivante è la ricarica rapida da 66 W, che in soli 20 minuti consente di ricaricare fino al 60% (la dotazione è di 4.800 mAh). Il chip Qualcomm Snapdragon 778G Plus è decisamente in linea con le aspettative e grazie alla tecnologia OS Turbo X l’esperienza è decisamente migliore anche in termini di prestazione. Anche il prezzo ha il suo perché: su Amazon è disponibile nella versione da 128 GB a partire da 456,00 euro.

HONOR 70 5G