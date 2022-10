Miglior smartphone 2022 fotocamera: la classifica (Ottobre 2022)

Fotografia, che passione. E se una volta le macchine fotografiche erano davvero degli oggetti irrinunciabili per gli amanti degli scatti, oggi l ’ampia offerta di smartphone ha rivoluzionato le abitudini, ma non ha placato affatto la sete degli appassionati, c he si ritrovano a dover scegliere tra tanti modelli dove il comparto fotocamera è davvero visto alla stregua del vero valore aggiunto. Megapixel in abbondanza, sensori per equilibrare colori e illuminazione, accessori per carpire dettagli altrimenti invisibili sono diventati la regola e i nuovi smartphone fotocamera sono il nuovo trend tra gli amanti di tecnologia. Scopriamo le migliori offerte su Amazon.

One Plus 9 Pro 5G: una fotocamera mai vista prima

Una ricarica wireless rapidissima (65 W), un elevato grado di resistenza ai liquidi e agli urti, un design accattivante, un display veramente top (OLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+) e un software tra i migliori in circolazione (Snapdragon 888 octa core). Cosa chiedere di più a OnePlus 9 Pro? Magari una fotocamera da 48 MP che rappresenta davvero un valore aggiunto. È questo il particolare che fa la differenza: la fotocamera secondaria è addirittura superiore (50 MP) con messa a fuoco automatica e possibilità di utilizzo anche in modalità “super macro”.

A corredo delle due principali ci sono anche un’alta fotocamera da 8 MP e una da 2 MP in bianco e nero per massimizzare i dettagli. La collaborazione con Hasselblad ha reso possibile un connubio unico e al tempo stesso davvero rivoluzionario, alzando l’asticella della qualità. La fotocamera frontale da 16 MP garantisce selfie davvero di standard elevati. Insomma un dispositivo davvero all’avanguardia pensato per le foto, ovviamente, ma anche per essere uno smartphone affidabile e performante. La versione da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria ROM è disponibile su Amazon al prezzo di 756,80 euro, scontata del 24%.

ONE PLUS 9 PRO 5G

Samsung Galaxy S22 5G: il rivoluzionario sistema Nightography

Dove ha puntato Samsung con il suo Galaxy S22 è facilmente intuibile: non solo la qualità degli scatti è resa tale dalla possibilità di disporre di una fotocamera principale da 50 MP con software Super Clear Glass, ma soprattutto dal sistema Galaxy Nightography che riesce a rendere vividi e ben illuminati i colori anche negli scatti notturni. Un upgrade notevole per un prodotto che si dimostra assolutamente rivoluzionario nella forma e nella sostanza: l’angolo di correzione dell’OIS, migliorato del 58%, offre un campionamento di movimento più veloce per stabilizzare gli scatti, mentre l’HDR regola il colore fotogramma per fotogramma. Il tutto potendo disporre anche di un display AMOLED 2X che aiuta anche in condizioni di eccessiva luminosità. Elevata è anche la qualità di registrazione e di visualizzazione dei video sul proprio smartphone. Su Amazon è disponibile in offerta a 949,90 euro, scontato del 12%.

SAMSUNG GALAXY S22 5G







Opppo Find X5 Pro: fotocamera alla massima potenza

È un po’ come avere una macchina fotografica ultra professionale tra le mani. Tutto merito della fotocamera tripla IA 10bit da 50 MP+50 MP+ 13 MP, realizzata in collaborazione con Sony IMX766. Quella frontale da 32 MP (Sony IMX615) è altrettanto eccelsa nella qualità degli scatti che produce. Oppo punta tantissimo sulla capacità del modello Find X5 Pro di diventare un fedele alleato del proprio consumatore in ambito lavorativo e non solo: la fotocamera consente registrazioni in Video UltraNight 4K, Hasselblad Folter, HDR e Al Beuatification, potendo poi disporre anche di un display AMOLED 10bit LTOP da 6.7 pollici per una visione ancora maggiore con WQHD+ e protezione visiva. Difficile trovare prodotti di tale portata sul mercato, con un grado di impermeabilità IPX68 che nell’universo Android è tra i più elevati. Su Amazon è disponibile a 1.099,00 euro, scontato del 4%.

OPPO FIND X5 PRO

Apple iPhone 14 Pro: una rivoluzione nell’idea di fotocamera

Un modello come iPhone 14 Pro ha ben pochi segreti nascosti: è il massimo per chi ama la libertà assoluta, la bellezza degli scatti e dell’esperienza di uno smartphone, la capacità di offrire standard di elevata grandezza in ogni ambito, oltre alla bellezza in sé del prodotto. Con 14 Pro Apple ha ulteriormente incentivato il comparto della fotocamera, peraltro montato su un dispositivo che propone A16 Bionic (il processore più avanzato in circolazione) e la nuova CPU 6-core. La scelta di puntare su una fotocamera da 48 MP, con ulteriori due fotocamere da 12 MP ciascuna, s’è rivelata da subito vincente e in grado di soddisfare anche i consumatori più esigenti.

La risoluzione da 8000x6000 pixel offre scatti di una qualità mai vista prima a queste latitudini. Anche la fotocamera frontale da 12 MP riesce comunque a farsi apprezzare e piacere. Le registrazioni video in 4K (2160 pixel a 60 fps) garantiscono anch’esse standard di elevata grandezza. Insomma, Apple come al solito ha costruito un dispositivo dalle performance incredibili che chiamare “solo” telefono sarebbe davvero riduttivo. Tutto in iPhone 14 Pro è progettato per dare il massimo e i risultati sono più che evidenti. Su Amazon è disponibile a 1.339,00 euro, scontato del 3%.

APPLE iPHONE 14 PRO

Google Pixel 7: fotoritocco all’avanguardia

Mai attesa fu meglio ripagata. Perché intorno a Google Pixel 7 si era creata davvero una hype smisurata, e che a quanto pare è stata abbondantemente soddisfatta dai primi test effettuati sul comparto fotocamera. La fotocamera principale è da 50 MP con apertura f/1.85. Il sensore grandangolare da 12 MP e il teleobiettivo da 48 MP, capace di gestire uno zoom di 5x con lievissima perdita di qualità, rappresentano delle vere e proprie eccellenze nella categoria. Con la fotocamera principale è possibile scattare in ogni condizione, anche in controluce, e ottenere scatti di livello assoluto che nulla hanno da invidiare a quelli di prodotti superiori.

Google ha poi aggiunto la possibilità di modificare le immagini su Google Foto utilizzando una gomma magica e usufruendo della riduzione della sfocatura. Le capacità di machine learning del processore Tensor G2 rendono possibili qualsiasi tipologia di modifica, anche di foto scattate da altri smartphone, con risultati a dir poco sorprendenti. Uno smartphone perfetto, insomma, non solo per le foto ma anche per tutte quelle operazioni di fotoritocco che sono sempre indispensabili nella vita di un vero fotografo professionista. Su Amazon è disponibile a partire da 648,34 euro.

GOOGLE PIXEL 7

Honor 70: un sensore d’immagine innovativo

Uno schermo curvo OLED da 6.67pollici con 1.07 miliardi di colori, una ricarica rapida da 66 W utilissima soprattutto quando si è fuori casa, il chip Qualcomm Snapdragon 778G Plus in grado di offrire velocità e prestazioni di elevata qualità, forte anche della tecnologia OS Turbo X. Cos’altro poteva fare Honor 70 per stupire la sua affezionata clientela? Naturalmente un comparto fotocamera di altissimo livello: il sensore immagine IMX800 da 54 MP di grandi dimensioni 1/1,49” con apertura grande f/1.9 supporta infatti una messa a fuoco full pixel che migliora anche la capacità di catturare la luce.

La fotocamera principale da 50 MP a 122° cambia automaticamente la prospettiva della fotografia, e grazie alla piattaforma Image Engine riesce a dosare la giusta tonalità anche alle immagini notturne con un equilibrio perfetto fra ombra e luce. Anche la fotocamera frontale da 32 MP è super nitida e offre scatti assolutamente superiori alle aspettative. Un prodotto che punta forte sulle foto e che si presenta anche a buon mercato cosa che lo rende molto appetibile per una larghissima fascia di utenti che va dai Pro e fino ad arrivare a chi sceglie uno smartphone solo per vezzo. Su Amazon è disponibile a partire da 465,00 euro.

HONOR 70

Xiaomi Redmi Note 11 Pro+: riscrivere le regole in materia di fotocamere

Un sistema imaging da 108 MP, tanto per cominciare: Redmi Note 11 Pro+ riscrive completamente le regole del gioco, proponendo una fotocamera principale con sensore Samsung HM2 con una dimensione di 1/1,52”, supportando persino la tecnologia di inning dei pixel 9 in 1 che offre pixel di grandi dimensioni. Anche in condizioni di scarsa illuminazione è possibile scattare immagini chiare e strutturate con rumore ridotto. La fotocamera ultra grandangolare da 8 MP e la fotocamera macro da 2 MP consentono di catturare con varie prospettive da grandi paesaggi fino a dettagli di un livello davvero minuscolo. Il tutto all’interno di un modello dotato di una ricarica velocissima e con un processore potente come l’octa core MediaTek Dimensity 920, oltre a un design elegante con bordo piatto e schermo protetto da Corning Gorilla Glass 5. Su Amazon è disponibile a partire da 449,90 euro.

XIAOMI REDMI NOTE 11 PRO+