OnePlus 10T: scheda tecnica, caratteristiche e prezzo

Sembravano addensarsi nubi nere su OnePlus, specie dopo l’abbandono da parte di Carl Pei e la fusione mai troppo digerita con Oppo. In realtà il ritorno sulla scena dell’azienda con la serie 10T è una risposta importante a chi pensava che la via del tramonto fosse stata fatalmente imboccata. Soprattutto perché è uno smartphone che si fa apprezzare per le prestazioni davvero notevoli, ottime soprattutto se finalizzate all’utilizzo in modalità gaming . Per qualcuno è un vero e proprio tuffo nel passato: modello da pochi fronzoli, compatto e duraturo su tutta la linea, senza dare troppo nell’occhio per ciò che riguarda altri comparti ma puntando alla sostanza.

ONEPLUS 10T

OnePlus 10T: Ricarica ultraveloce

C’è una gradita sorpresa già all’apertura della confezione: un cavo per ricaricare la batteria da 4.800 mAh che ha un wattaggio di 150 W, cosa che consente di ricaricare la metà della dotazione in meno di 10 minuti, in appena 19 minuti, invece, si può ottenere una ricarica completa. L’autonomia di per sé è ottima, tanto da poter arrivare a fine giornata senza grossi pensieri. Anche perché, a fronte di prestazioni importanti, la batteria non tende a surriscaldarsi e pertanto la piena produttività è garantita. Il modello ha dimensioni piuttosto generose: 163 mm x 75,4 mm x 8,7 mm, con un peso di 204 grammi che pure non ne intacca la maneggevolezza. La costruzione è in metallo e vetro, ma è curioso il prolungamento del profilo a corredo del quadrato (arrotondato) del comparto fotocamera, elemento che rende questo modello assai distintivo. Il vetro Gorilla Glass 5 è di assoluto livello.

OnePlus 10T: Caratteristiche tecniche

Il display è di tutto rispetto: un Fluid AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD+, con refresh rate fino a 120 Hz. Il pannello ha colori vividi e luminosi, ben visibili anche alla luce del sole. Il processore montato è lo Snapdragon 8+ Gen 1, con 16 GB di RAM e fino a 256 GB di memoria ROM UFS 3.1. Il tutto monta un software Android 12 aggiornato alle patch di luglio 2022 con l’interfaccia OxygenOS 12.1. OnePlus T10 ha puntato forte sulla velocità e l’utilizzo complessivo appare fluido, rapido e capace di gestire qualsiasi app, anche con una vibrazione piacevole, secca e precisa. Perfetto insomma per chi è alla ricerca di uno smartphone che sia potente, affidabile e adatto a resistere anche alle sollecitazioni più forti, tipo quelle da gaming.

OnePlus 10T: Una grande fotocamera

Non c’era molta necessità di puntare sul comparto fotocamera, ma OnePlus 10T sa comunque il fatto suo: quella principale è da 50 MP con sensore Sony IMX766, assistita da una ultragrandangolare da 8 MP e una macro da 2 MP, mentre quella frontale è da 16 MP. Non siamo a livelli da cameraphone, ma comunque il modello si difende, soprattutto con la fotocamera principale. Anche i video ne beneficiano: arrivano fino a 4K a 60fps e hanno un’ottima stabilizzazione, con qualità eccelsa e un’ottima cattura dell’audio, con OnePlus che ha fatto valere l’expertise maturato con gli ultimi top di gamma e ha portato sul mercato uno smartphone che si difende molto bene in un settore estremamente saturo.

In definitiva, 10T è un prodotto assolutamente ottimo, specie per il prezzo al quale è stato posto sul mercato, ha un utilizzo piacevole e in linea con le esigenze di tutti i giorni, con hardware importante e poche rinunce. Ha tutti gli elementi giusti al posto giusto, e benché con qualche spicciolo in più si possa portare a casa prodotti della stessa fascia ma con accessori maggiori (vedi la versione Pro) rimane assolutamente convincente. Su Amazon è disponibile a partire da 719,00 euro per la versione da 128 GB, mentre per quelle da 256 GB si parte da 764,67 euro (scontata del 7%) fino ad arrivare a 819,00 euro, praticamente a prezzo pieno.

