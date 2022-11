Nothing Phone (1): scheda tecnica, caratteristiche e prezzo

Nothing Phone (1), l’offerta su Amazon

Noting phone (1): la scheda tecnica

Scanso agli equivoci: l’intento di comunicare in modo differente è riuscito. Basti guardare la glyph Interface: schemi luminosi unici indicano chi sta chiamando, segnalazione delle notifiche elle app e dello stato di ricarica. Colpisce subito la totale trasparenza della scocca posteriore, accompagnata da 900 Led la luci luminosità può essere personalizzata. Il design sa essere accattivante e trasmette un senso di grande novità pur conservando la linea della tradizione: il vetro Gorilla dual-side conferisce robustezza. Il sistema di vibrazione avanzato rende le risposte al tocco realistiche.

Le cornici simmetriche e il telaio in alluminio aggiungono eleganza, leggerezza e durata. Metallo e plastica in buona parte derivati da bio materiali, telaio in alluminio totalmente riciclato. Display Oled da 6,55 pollici Hdr 10+, risoluzione da 2400 x1080 pixel. Processore Qualcomm Snapdragon 778G+. La doppia fotocamera 50 MP garantisce un ampio sensore della fotocamera principale: la sensazione è che si colga l’istante per come è, in tutto il suo realismo. Gli scatti sono nitidi e in ciò aiuta la doppia stabilizzazione dell'immagine. Campo visivo di 114°, rilevamento scena e modalità notturna per portare le immagini a un livello superiore. Video 4K cristallino con movimento liquido a 60 fps oltre a Live HDR per personalizzare luci e ombre.

Nothing Phone (1), il prezzo più basso di sempre

Nothing Phone (1): altre caratteristiche

Nothing OS basato su Android 12 è il meglio dell’offerta di Android: ogni opzione inutile è stata semplicemente ignorata. Solo velocità e un'esperienza fluida. Hardware e software parlano un unico linguaggio visivo, con widget, caratteri, suoni e sfondi personalizzati. Consente una perfetta integrazione con prodotti di terze parti. Tutto in questo Nothing Phone (1) è pensato per garantire potenza ed affidabilità, che siano le classiche applicazioni o i giochi più impegnativi, tutto funziona per il meglio, senza intoppi e senza pericolosi surriscaldamenti. Su Amazon Nothing Phone (1) èn vendita a 579 euro, il prezzo cala leggermente per la versione white che è venduta a 520 euro.

