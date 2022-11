Le più belle felpe Juventus originali a prezzi super su Amazon

Il derby d’Italia ha rimesso la Signora al centro della scena : la vittoria nel posticipo contro l’Inter ha riacceso entusiasmi e speranze della formazione di Allegri confermando, anche se non necessario, l’attaccamento alla maglia di migliaia di tifosi. Con l’avvicinarsi delle festività, è il momento perfetto per scovare qualche buon regalo e, in questi casi, un giro su Amazon è davvero consigliato. In questi giorni, ad esempio, per chi adora le felpe , c’è solo l’imbarazzo della scelta, con il celebre e-commerce che propone offerte incredibili su tutti i capi originali dedicati alla Juventus. Ecco una bella carrellata di proposte magari vi aiuterà a selezionare quella che più di tutte fa per voi.

Felpa con cappuccio Spray: per gli amanti della Street Art

Il settore marketing della Juventus ha spesso abituato i tifosi bianconeri a soluzioni avveniristiche, o comunque un po’ fuori dall’ordinario. Il verde flou ad esempio è un colore che spesso e volentieri s’è visto sulle maglie della Juventus (addirittura nella stagione 2000-01 era lo sfondo del logo dello sponsor di manica), anche di recente con la cromia utilizzata all’interno dello sponsor principale. Stavolta il design è semplice, ma assai diretto: una comoda felpa in cotone nera, corredata con cappuccio, e una J nella parte frontale che sembra disegnata con una bomboletta spray, con tanto di vernice colante. Con Halloween sarebbe stata decisamente in tema, ma nessuno vieta di indossarla comodamente ogni giorno, con tutto il suo mirabolante impatto flou. Su Amazon è disponibile per tutte le taglie dalla M alla XXL a 54,90 euro.

FELPA CON CAPPUCCIO SPRAY

Felpa con cappuccio Spray: eleganza e ricercatezza

Stesso template della precedente, stessa semplicità ed eleganza in total black, ma stavolta il logo della società juventina è quello “classico”. O meglio, è quello che dal 2017 campeggia su tutte le maglie e i prodotti ufficiali della Signora, ovvero l’iconica J che ha accompagnato tutta l’era CR7 e che ormai è divenuto familiare agli occhi di tutti gli appassionati. Il tessuto della felpa è di cotone garzato, comodo e avvolgente. In questo caso, a differenza della “hoodie spray”, nella versione “black” il logo è fedele all’originale, colorato di bianco su sfondo nero. Un segno distintivo forte e di grande impatto che non ha bisogno di ulteriori presentazioni: su Amazon è disponibile per tutte le taglie dalla XS alla XXL a 49,90 euro.

FELPA CON CAPPUCCIO BLACK

Felpa uomo Adidas Champions League: il fascino delle notti europee

Parlarne oggi, a ridosso di un sorteggio degli ottavi di Champions League che per la prima volta dopo 9 anni non vedrà protagonista la Juventus, può sembrare quasi un paradosso. Ma la felpa uomo che Adidas (sponsor tecnico dei bianconeri) ha progettato per le notti europee merita comunque attenzione: un bianco assai elegante dove sul cuore campeggia il “vecchio” logo bianconero, che è ancora quello attuale, mentre tutti gli altri dettagli sono colorati d’oro, dallo stemma della Champions League sulla parte destra del petto al logo Adidas sulla manica sinistra. In questo caso non si tratta di una felpa in tessuto di cotone, ma di una sorta di divisa da riscaldamento realizzata in fibra sintetica, ma particolarmente avvolgente e comoda. Su Amazon è disponibile per tutte le taglie dalla S alla XL a 34,49 euro.

FELPA UOMO ADIDAS CHAMPIONS LEAGUE

Felpa con cappuccio nera con zip: comoda e multiuso

Un altro grande classico, apprezzato tanto dia giovani quanto dagli adulti, è la felpa con chiusura zip. Comoda perché può essere indossata in svariate occasioni, non necessariamente solo quando fa freddo, perché anche nelle serate di mezza stagione la sua componente “doppia” (chiusa o aperta) garantisce il massimo del confort. La più apprezzata al solito è quella colorata di nero, in morbido cotone garzato, che ha all’altezza del cuore l’iconica J che dal 2017 accompagna la società bianconera, ma che è impreziosita in questo caso dalle scritte sulla parte posteriore: Est. 1897 (la data di fondazione del club) campeggia sopra la scritta Juventus e sopra il famoso motto “fino alla fine”, che da anni accompagna le grandi avventure della società bianconera. Su Amazon è disponibile per le taglie XS e S a 49,90 euro.

FELPA CON CAPPUCCIO NERA CON ZIP

Felpa uomo Adidas 10 Year Stadium: L’atmosfera dell’Allianz

Nell’estate del 2011 lo Juventus Stadium diventava realtà: offrendo una casa confortevole e di grande impatto alla squadra che da lì in poi avrebbe dominato la scena calcistica nazionale con ben 9 scudetti di fila. Lo Stadium, oggi ribattezzato Allianz, è stato più di un fortino per la Juventus e ancora oggi dimostra di esserlo. Nel 2021 Adidas ha realizzato una felpa davvero iconica ed elegante per celebrare i 10 anni dall’inaugurazione dell’impianto, sorto al posto del mai amato “Delle Alpi”: un capo per 70% in cotone e per il restante 30% in poliestere riciclato, di colore bianco con bordature nere, impreziosito dalle iconiche tre strisce Adidas lungo le maniche e da un cappuccio bianco. Anche il logo dello sponsor tecnico e del brand societario sono colorati di nero. Su Amazon è disponibile per tutte le taglie dalla S fino alla XXXL a un costo compreso tra 46,93 euro e 56,65 euro.

FELPA UOMO ADIDAS 10 YEARS STADIUM

Felpa bambino con cappuccio: la passione di coltiva da piccoli

Sono tantissimi i tifosi bianconeri sparsi in lungo e in largo per la penisola, e anche all’estero. A loro la società ha riservato una linea di capi d’abbigliamento esclusiva, di cui tra le proposte che hanno riscosso maggiore successo c’è sicuramente la felpa nera con cappuccio che presenta nella parte anteriore una bella scritta Juventus su sfondo bianco, facilmente riconoscibile anche a distanza. Sul cappuccio c’è invece colorata di bianco la J del logo, da apprezzare ogni qualvolta si voglia indossare il cappuccio per ricordare anche a chi sta nei banchi dietro a quelli dei piccoli tifosi bianconeri per chi si fa il tifo. La felpa è realizzata interamente in cotone. Su Amazon è disponibile nelle versioni per 6 anni a 25,00 euro e per 8 anni a 34,99 euro.

FELPA BAMBINO CON CAPPUCCIO