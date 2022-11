Le migliori TV a meno di 400€ disponibili su Amazon

Una volta comprare una televisione per uso domestico era una vera e propria impresa. Ma oggi, grazie all’elettronica di consumo e a i preziosi sconti offerti dalla rete, il discorso è diverso e ogni momento è buono per pensare a un nuovo elettrodomestico Smart. La corsa all’offerta, specie adesso che si avvicina il tempo delle feste, rimane preminente: ecco allora tante buone soluzioni a costo limitato per dotare la propria abitazione di un televisore di ultima generazione, ma a costi decisamente contenuti. Che di questi tempi proprio non guasta. Scopriamo allora i migliori modelli sotto i 400 euro pronti in super offerta su Amazon.

Samsung TV UE55AU7190UXZT 55: definizione prima di tutto

Quando Samsung produce un elettrodomestico difficilmente sbaglia: questa smart tv è davvero una delle migliori sul mercato, almeno per il prezzo che propone. La tecnologia Crystal UHD con schermo LED è di ultima generazione, supportando anche il PurColor che offre colori sgargianti e ben più profondi e nitidi rispetto alle abitudini. Il processore Crystal 4K offre la possibilità di guardare tutti i programmi ad una definizione elevatissima, e senza alcun intoppo. Dotato di tutte le tipologie di connettività possibili, ingloba all’interno anche la Motion Player per immagini di movimento con dettagli di altissima definizione e ha già installate tutte le app di Samsung TV. Su Amazon è disponibile la versione a 55 pollici al costo di 399,00 euro.

SAMSUNG TV UE55AU7190UXZT 55”

Hisense TV QLED 43E78HQ 43”: perfetta per il gaming e lo sport

Hisense è un marchio in rapida espansione: da tempo ha strizzato l’occhio alle principali competizioni sportive (mondiali di calcio inclusi) e pertanto in questo periodo sta vivendo una fase di crescente sviluppo. Il modello 43E78HQ è tra i più richiesti sul mercato: merito di uno schermo da 43 pollici che si avvale delle tecnologie più innovative e ricercate, con una risoluzione 4K e che è ideale per il gaming o per la visione di film ed eventi, ma con la funzionalità UHD Al Upscaler che consente di elevare la qualità anche delle immagini in HD i 2K. Questo modello utilizza i cosiddetti “punti quantici” (Quantum Dot), utili per riproporre immagini dalla notevole brillantezza e colori realistici, beneficiando anche della tecnologia Direct Full Array per diffondere uniformemente la luce. Su Amazon è disponibile in offerta a 360,05 euro.

HISENSE TV QLED 43E78HQ 43”

Samsung TV UE43AU79079UXZT 55”: tanta potenza in pochissimo spazio

Altro lavoro eccelso di Samsung, che ripropone lo stesso filone della versione già commentata poco sopra con qualche accorgimento dovuto al fatto che questa versione è del 2021. La qualità però è davvero elevata, a partire dal Dynamic Crystal Color che offre una sfumatura di oltre un miliardo di colori per immagini nitide, brillanti e di indiscussa luminosità. Cosa garantita anche dalla presenza del sensore HDR, oltre che dal processore Crystal 4K che consente una velocità di esecuzione fluida e senza alcun intoppo. Il design Air Slim consente di poter posizionare lo schermo in qualunque angolo della casa senza occupare spazio, l’Object Tracking Sound Lite garantisce una diffusione sempre dinamica e coinvolgente del suono. Particolarmente indicato per il mondo gaming, offre prestazioni davvero di notevole livello. Su Amazon è disponibile in super sconto a 400,00 euro.

SAMSUNG TV UE43AU79079UXZT 55”

LG NANOCELL 50NANO796PC 50”: una nuova idea di TV

Pensate di trovarvi in sala montaggio e di allestire il vostro film. O di farlo accanto ai registi delle pellicole che vi apprestate a vedere, che poi è un’ipotesi ancora più credibile: la funzione Filmmaker Mode è uno dei punti di formazione di questa versione di LG NanoCell, una tecnologia che usa le nano particelle per purificare i colori e renderli più brillanti e realistici rispetto a una tv UltraHD tradizionale. La serie NANO79 sin qui ha trovato ampio gradimento: è perfettamente integrata al design di casa (si può scegliere tra vari allestimenti cromatici), leggera e semplice da posizionare, con un telecomando puntatore ideale per accedere alle tante applicazioni installate e la piattaforma webOS22 che aiuta a scegliere i contenuti. Insomma, una tv per tutta la famiglia e dalle prestazioni notevoli. Su Amazon è disponibile in offerta a 399,00 euro, scontata del 20%.

LG NANOCELL 50NANO796PC 50”

Xiaomi TV F2 43”: una risoluzione mai vista prima

L’esperienza Fire TV integrata offre il massimo delle potenzialità di questa smart tv che appare davvero completa. La risoluzione 4K Ultra HD è di per sé già un bell’upgrade per una fascia di prezzo non troppo elevata, e grazie alla tecnologia WCG anche luminosità, brillantezza e profondità delle immagini non saranno più un problema, merito anche della presenza del sensore HDR 10. Nel continente asiatico, dove è arrivata da tempo sugli scaffali, ha conquistato un’importante fetta del mercato gaming, grazie anche alla velocità di esecuzione e di risposta ai comandi, con una connettività facile, immediata e assolutamente sicura. Il controllo vocale intelligente corre in soccorso ai più “pigri”, ma in fondo rappresenta un’ulteriore comodità per rendere questo prodotto davvero unico e di gran livello, dimenticandosi del telecomando. Su Amazon è disponibile a 399,00 euro.

XIAOMI TV F2 43”

Philips 43PUS7506/12 43”: semplice ed estremamente potente

Un design ammiccante ed elegante dove scompare del tutto la cornice, immagini perfette grazie alla tecnologia HDR e alla risoluzione 4K, un impianto audio all’avanguardia (Dolby Atmos) e una reattività e fluidità tale da andare incontro anche alle esigenze di chi utilizza la smart tv per giocare in rete. Anche perché questo modello Philips presenta un sistema operativo rivoluzionario che promette di fare proseliti: SAPHI è rapido e intuitivo, consentendo una rapida esecuzione dei programmi installati all’interno della smart tv e una gestione dei contenuti e delle modalità di visione davvero facile e intuitiva. Un prodotto giovane, fresco, originale e di grande impatto. Su Amazon è disponibile a 392,50 euro.

PHILIPS 43PUS7506/12 43”

Sony Bravia KD-32W800 32”: la scelta migliore per i 32’’

Ne sentirete parlare tanto e pure bene di questo Bravia KD-32W800 tirato fuori da Sony. Che ancora una volta ha fatto centro con un modello che nel segmento 32 pollici non conosce rivali: la possibilità di raggiungere una risoluzione FullHD in così poco spazio è lodevole e non scontata, con la tecnologia di retroilluminazione LED che aiuta ulteriormente la vista. Grazie poi all’utilizzo dell’HDR anche le immagini appaiono ben bilanciate e ricche di contrasto, merito anche dal Bravia Engine che ha il compito di migliorare il livello di contrasto e la resa cromatica di ogni singola immagine. Questo modello è un Android TV, e navigare al suo interno è relativamente facile e veloce, forte anche della possibilità di avvalersi dell’assistente vocale (c’è la possibilità di connettersi a “Hey Google”). Su Amazon è disponibile a un prezzo davvero imperdibile, venduto a 251,99 euro, scontato del 21%.

SONY BRAVIA KD-32W800 32”

Samsung TV TU7090 43”: molto più di una Smart TV

La serie TU7090 di Samsung rimane una delle più apprezzate dagli utenti, e d’altronde il successo che l’ha contraddistinta sin dalle prime settimane di uscita è stato ben ripagato dall’affezione di una vasta gamma di pubblico. Perché è così speciale? Intanto perché ha un design studiato nei minimi dettagli e di forte impatto, con un’estetica lineare, moderna e raffinata. Il pannello a cristalli liquidi offre un’esperienza di visione coinvolgente e personalizzabile in base al momento (film, gaming o sport). La risoluzione in UHD 4K offre uno standard elevato e di ormai ampia diffusione, sempre più ricercato sul mercato, corredata anche dalla presenza di HDR per immagini più nitide e a fuoco. Con la tecnologia Dimming UHD vengono inoltre esaltati anche i più piccoli dettagli. Due altoparlanti da 20 watt di potenza offrono un sistema audio di grande qualità (Dolby Digital Plus). La compatibilità con Alexa offre la possibilità di utilizzare comodi comandi vocali. Su Amazon è disponibile nella versione da 43 pollici a partire da 392,71 euro.

SAMSUNG TV TU7090 43”