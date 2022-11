Le migliori Smart TV 55 pollici ad Ottobre 2022: la classifica

Al giorno d'oggi la Smart Tv è un accessorio irrinunciabile in ogni casa. Non solo per l'utilizzo da televisore tradizionale, ma per le sue innumerevoli funzioni che ne fanno ormai un'appendice dello smartphone o del computer , utilizzandolo quindi per guardare video, fotografie, come monitor per le attività lavorative, per i videogame e come supporto alle numerose piattaforme di streaming a disposizione. Ce ne sono di tutte le dimensioni e per tutte le esigenze. Una Smart Tv da 55 pollici è proprio quello che ci vuole per arricchire un bel soggiorno e soddisfare tutte le esigenze di una famigli a. Ecco i migliori prodotti a disposizione nello store di Amazon nel mese di Ottobre.

Sony Bravia XR OLED: potenza e qualità

Sony Bravia XR OLED è attualmente uno dei migliori modelli sul mercato e si trova su Amazon a 1.446,99 euro. Il design minimal ed elegante One Slate consente di immergersi nell’immagine, senza alcuna distrazione. La qualità d'immagine e audio sono superiori, sia che il TV sia montato su un supporto o a parete. In questa smart tv lo schermo è l'altoparlante. L'Acoustic Surface Audio+ combina tre attuatori, oltre a due subwoofer, per creare un suono che si muove con l'immagine, con dialoghi chiari e naturali e bassi migliorati. Il pannello OLED è stato ulteriormente ottimizzato dal rivoluzionario Cognitive Processor XR. Questo processore simula le modalità di visione e di ascolto umane per analizzare e ottimizzare in tempo reale migliaia di elementi presenti in ciascuna scena.

Sony Bravia XR OLED

LG OLED 55 Serie A2: uno dei migliori prodotti in commercio

LG OLED 55 Serie A2 è disponibile sullo store di Amazon ad un prezzo scontato di 1.199 euro. La tv offre la miglior tecnologia per godere film, sport e videogiochi, grazie ai pixel autoilluminanti che rendono colori perfetti, nero perfetto e contrasto infinito. Il nuovo processore α7 Gen 5 lavora in maniera sinergica con tutti gli altri componenti della TV per offrire immagini perfette: esalta gli oggetti in primo piano rispetto a quelli sullo sfondo grazie all'intelligenza artificiale progressiva. Il processore analizza anche i suoni e migliora la resa in base al contenuto. Con la nuova piattaforma webOS 22 è possibile creare un profilo per ogni componente della famiglia, in modo che ciascuno riceva raccomandazioni e informazioni personalizzate in base alla propria cronologia e interessi.

LG OLED 55 Serie A2

Samsung Neo QLED serie QN90: colori ricchi e contrasti intensi

Tra le migliori Smart tv da 55 pollici non poteva mancare il Samsung Neo QLED serie QN90 in vendita su Amazon a 1.049 euro. Punto di forza di questa tv è la tecnologia Quantum Matrix: i nuovi Mini LED controllano ottimamente la luce in zone buie o illuminate, riproducendo il 100% di volume colore. Grazie all'HDR10+ è possibile apprezzare la ricchezza di colori e un contrasto più intenso, godendo appieno di tutti i dettagli. Il processore Neo Quantum 4K con IA migliora il suono e analizza l’immagine ottimizzandone la qualità in 4K. I 4 altoparlanti e l’intelligenza artificiale regalano infatti un suono più avvolgente, che proviene sempre dal punto in cui ha luogo l’azione.

Samsung Neo QLED serie QN90

Philips 7500 series: la potenza dei LED intelligenti

Tra le migliori smart tv da 55 in rapporto qualità prezzo c'è sicuramente Philips 7500 series TV LED in vendita su Amazon a 849 euro. Grazie agli altoparlanti frontali visibili e alla tecnologia Ambilight, il TV Philips 7500 porta l'esperienza visiva a un nuovo livello. Con Philips Ambilight infatti, film e giochi sono più coinvolgenti, la musica è accompagnata da uno spettacolo di luci e il tuo schermo sembra più grande grazie ai LED intelligenti lungo i bordi che proiettano i colori dello schermo sulle pareti e nella stanza, in tempo reale. Il processore Philips P5 offre inoltre immagini brillanti, i dettagli sono notevolmente più profondi, i colori più vivaci e i toni della pelle appaiono naturali. Eccellente il supporto per audio e formati video Dolby, con i contenuti HDR estremamente realistici.

Philips 7500 series Android TV LED

TLC QLED Mini Led Serie C83: la bellezza dei dettagli

Praticamente il top di gamma per TLC, il TLC QLED Mini Led Serie C83, in vendita su Amazon a 849, 90 euro, è tra i primi Google TV QLED al mondo dotati di tecnologia Mini LED di 4° generazione che offre contrasti definiti e luminosità per una esperienza visiva in qualsiasi ambiente. La tecnologia Quantum Dot riproduce un’infinità di colori e sfumature, per immagini brillanti e realistiche; grazie alla combinazione con la tecnologia 4K HDR PREMIUM 1500 nits, questo TV offre un’esperienza High Dynamic Range (HDR) di alto livello, con colori accurati e dettagli precisi. È dotato inoltre del sistema audio ONKYO 2.1 con speaker e doppio subwoofer integrato, per un audio Dolby Atmos di ottima qualità che porta la tua esperienza cinematografica in una nuova dimensione.

TLC QLED Mini Led Serie C83