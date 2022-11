Football Manager 2023: acquistalo in sconto su Amazon

Di tutti i giochi manageriali ce n’è uno che ha una storia alle spalle che nessun altro al mondo può vantare: Football Manager. Un videogioco che ha fatto del realismo, della completezza dei dati, delle profondità delle opzioni e della facilità di utilizzo un vero e proprio must , al punto che il lancio della versione 2023 ha raccolto qualcosa come un milione di giocatori nelle prime 48 ore dal lancio. Un record che nessun altro videogioco di questa categoria ha mai raggiunto prima, per giunta fatto registrare in mezzo alla settimana (la prima versione è stata rilasciata martedì 8 novembre), quindi lontano da quel week-end nel quale tantissimi utenti, liberi da impegni lavorativi, avranno certamente scaricato la loro versione per immergersi in una nuova dimensione.

Football Manager 2023: una storia lunga 30 anni

Per capire cosa abbia rappresentato negli ultimi decenni Football Manager bisogna fare un salto indietro di più di 30 anni. Precisamente tornare al 1° settembre 1992, giorno in cui venne dato alle stampe il primo Championship Manager, sviluppato dai fratelli Paul e Oliver Collyver. La loro passione era nata già da qualche buon anno: l’originale Football Manager, realizzato da Kevin Toms per ZX Spectrum fu l’antesignano di tutti i giochi manageriali applicati al calcio, e i fratelli Collyver seppero sfruttarlo a dovere per implementare il loro prodotto. Certo, all’inizio ebbe qualche resistenza da parte delle più importanti aziende di videogiochi ma dal 1992 cominciò a camminare con le proprie gambe ottenendo subito un successo rilevante soprattutto in Inghilterra.

La Sports Interactive creata da fratelli Collyver cominciò a fare proseliti in giro per l’Europa: i titoli si susseguivano a ritmo incalzante, aumentavano i campionati ai quali attingere e di conseguenza si allargava anche il database dei giocatori, con una rete scouting mai vista prima. Addirittura alcuni procuratori cominciarono a segnalare giocatori alle società, che andavano proprio sul gioco a ricercare informazioni. Fino al 2002 fu un tripudio, poi dopo la separazione tra i Collyver ed Eidos la serie è tornata nelle mani dei “fondatori” e dal 2003 ha ripreso la sua scalata al vertice dei giochi manageriali. Un percorso lungo 30 anni, che come visto non ha intaccato assolutamente l’affetto degli sportivi per questo titolo.

Come ottenere Football Manager 2023

La versione 2023 è stata rilasciata a pochi giorni dal mondiale in Qatar, anche se come al solito l’attenzione è posta tutta sui campionati nazionali, ed è stata realizzata da Sega. La modernità consiste nel fatto che non esistono più i famosi cd per installare o far partire il gioco: oggi il download è completamente digitale, ed è possibile scaricare la propria versione munita di un codice univoco che, una volta riscattato, consente di poter giocare tramite Steam, Epic Games o Microsoft Store. Per l’installazione è necessaria una connessione internet a banda larga. Le modalità di gioco consentono sia di gestire una squadra come un normale manager o allenatore, sia di coltivare nuovi talenti e di fatto vedere crescere la propria squadra. Su Amazon Football Manager 2023 è in promozione a un prezzo davvero vantaggioso di 59,99 euro.

