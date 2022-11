Smartphone Black Friday 2022: le migliori offerte su Amazon

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G: un design unico nel suo genere

La scelta di Samsung a inizio 2022 è stata chiara: bisogna tornare alle vecchie care maniere, e allora scegliere di rimettere al centro della scena il mondo Note è stata la mossa vincente. L’azienda coreana ha quindi proposto un modello della serie S un po’ più grande rispetto ai modelli precedenti e dal peso importante, con qualità costruttiva elevata e certificazione IP68 e un vetro Gorilla Glass Victus+ fronte e retro. Innovativo anche il comparto fotografico con la principale è da 108 MP, con due da 10 MP e una da 12 MP a corredo nella parte retro, mentre la frontale è da 40 MP. Vincente su tutta la linea il display da 6,1” con risoluzione 1440x2088 pixel QHD+, con tecnologia OLED LTPO e 1-120 Hz di refresh rate. Ottimo il comparto prestazionale e buona l’autonomia, 5.000 mAh. Su Amazon è disponibile a 968,38 euro.

SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA 5G

Samsung Galaxy S22+ 5G: uno smartphone senza compromessi

Prendete il precedente modello S22 e aggiungeteci qualche centimetro in più (6,6” di display) e una presa decisamente più confortevole rispetto al passato e il gioco sostanzialmente è fatto. Favolosa è la resa del display che raggiunge i 1.750 nits anche se la qualità è limitata in FHD+. Ottimo è tutto il comparto telecamere, che ormai si è spinto nella direzione dei 50 MP per camera, così come anche la stabilizzazione ottica nelle registrazioni che raggiungono gli 8k a 24fps. Capitolo a parte merita l’autonomia: la batteria scende per motivi di spazio a 4.800 mAh, con un dispositivo di ricarica veloce da 45 W che aiuta tanto in ogni situazione. Particolarmente apprezzate sono le personalizzazioni e le ottimizzazioni per alcuni programmi. Su Amazon è disponibile a 677,97 euro.

SAMSUNG GALAXY S22+ 5G

Real Me GT2 5G: uno smartphone che convince

Un rapporto qualità/prezzo importante, una ricarica super rapida, un processore convincente che irradia la giusta potenza e rende ogni operazione fluida e senza particolari pensieri. Questo è quanto offre Real Me con la versione 2022 di GT2, che ha trovato grande favore agli occhi del pubblico. Ottima è la resa del display AMOLED che viaggia su un impianto Sony IMX766, con una luminosità che arriva a 1.300 nit e un refresh da 120 Hz. Il processore Snapdragon 888, prodotto con tecnologia 5mn, offre oltre il 25% di prestazioni aggiuntive rispetto alle precedenti generazioni. Soddisfacente è il comparto fotocamera, con la principale da 50 MP e altri due sensori da 8 MP e 3 MP nella parte posteriore, mentre la frontale è da 16 MP e ha una notevole gamma di opzioni da cui attingere. Su Amazon è disponibile a 379,99 euro.

REAL ME GT2 5G

OPPO Reno 8 Pro: tutto ciò che serve

OPPO Reno 8 Pro è uno smartphone completo in ogni parte, adatto a un pubblico vasto e con tante qualità da mettere in mostra. Intanto il processore MediaTek Dimensity 8100-Max a 5nm, tra i più potenti ed efficienti della categoria, affiancato da 12 GB di memoria RAM di tipo LPDDR5. Convincente lo è anche il display AMOLED da 6,62” con refresh fino a 120 Hz e una risoluzione in FHD+. Reno 8 monta una fotocamera principale con sensore Sony IMX7gg con risoluzione 50 MP, altri due sensori da 8 MP e 2 MP, mentre la frontale arriva a 32 MP. Aspetto importante quello dell’autonomia: la batteria è da soli 4.500 mAh ma il supporto di ricarica da 80 W consente di passare da 0 a 50% in meno di un quarto d’ora. E grazie alla tecnologia Battery Healt Engine, dopo 1.600 cicli completi la casa garantisce che la batteria rimane almeno all’80% della sua funzionalità. Su Amazon è disponibile a 729,99 euro.

OPPO RENO 8 PRO

Xiaomi 12 Lite 5G: senza fronzoli ma con grandi risultati

La missione di Xiaomi Lite 12 è presto detta: portare a casa il risultato, senza fronzoli e senza elevati picchi di prestazioni. Uno smartphone affidabile che fonda buona parte della sua credibilità su un display AMOLED da 6,5” con risoluzione 2400x1080 pixel FHD+ e un refresh che raggiunge i 120 Hz. Il processore monta un Qualcomm Snapdragon 778G con una GPU Adreno 642L che garantiscono ottime performance generale, tanto che lo smartphone risulta fluido e veloce nei caricamenti. La fotocamera da 108 MP è un must, con i due sensori da 8 MP e 2 MP a corredo nella parte posteriore e una fotocamera frontale da 32 MP, con autofocus e tracciamento degli occhi incorporati. Infine l’autonomia: pur se la capacità è di soli 4.300 mAh, questo modello garantisce un’elevata resa in termini di tempo. Su Amazon è disponibile a 363,00 euro, scontato del 27%.

XIAOMI 12 LITE 5G

OnePlus Nord 2: ricarica veloce e ottime prestazioni

La serie Nord di OnePlus ha colto nel segno e la seconda generazione riesce a fare ancora meglio. Design minimale ma apprezzabile, questo modello si caratterizza per un display Full AMOLED da 6,43” con FHD+ e una frequenza di refresh fino a 90 Hz, dove la tecnologia Smart Ambient consente di rilevare la luce per ridurre i riflessi sullo schermo. La velocità in termini di operazione è garantita da un processore MediaTek Dimensity 1200-Al, ideale anche per chi è un patito del mondo gaming. La tripla fotocamera da 50 MP non è la migliore sul mercato, ma garantisce scatti di un certo livello. Particolare non di secondo conto è la presenza di un software OxygenOS 11.3, decisamente avanti per questa fascia di prezzo. Infine, lode alla batteria da 4.500 mAh che in soli 15 minuti offre una ricarica in grado di portarvi tranquillamente a fine giornata. Su Amazon è disponibile in super promo a 333,00 euro.

ONE PLUS NORD 2

Google Pixel 6a: l’esaltazione di Android

C’è Google Tensor a spingere Pixel 6A verso un deciso gradimento del pubblico. Una tecnologia Google che consente di raggiungere prestazioni di un certo tipo, seppur in un case dai costi contenuti: anteprima degli scatti, funzioni di HDR, gestione energetica delle risorse (che nel tempo migliora sempre di più, aumentando l'autonomia in modo considerevole) sono tutti parametri esaltati dal Tensor e che risaltano in questo particolare modello. Il comparto fotocamera è equipaggiato con un sensore Samsung Gn1 da 50 MP, con l’aggiunta di uno da 12 MP con Sony IMX363, una ultrawide da 12 MP e una frontale da 8 MP con Sony IMX355. L’autonomia è un tasto un po’ dolente: passi la capacità di 4.410 mAh, me il caricabatterie da 18 W è oggettivamente troppo limitato e fa perdere tanto tempo. Su Amazon è disponibile a 349,00 euro.

GOOGLE PIXEL 6A