Smart TV Black Friday 2022: le migliori offerte su Amazon

Che sia il salotto o la camera da letto, oppure la cucina o un semplice studio, avere un buon televisore rimane la scelta migliore per milioni di famiglie in tutto il paese. Adesso che la TV è diventata anche Smart è ancora più importante riuscire ad azzeccare l’acquisto giusto. Per fortuna in soccorso degli utenti arriva Amazon con gli sconti della settimana del Black Friday, dove è possibile assicurarsi dispositivo di altissimo livello a prezzi contenuti. E ce n’è davvero per tutti i gusti. Scopriamo le migliori offerte disponibili sul celebre e-commerce, ottime per cambiare il look della propria casa e risparmiare qualche soldo soprattutto in vista delle festività in arrivo.

Samsung TV UE50AU7190UXZT 50”: immagini mai viste prima

Il 50 pollici della casa coreana ha tutto ciò che serve per andare incontro alle esigenze del cliente: grazie alla tecnologia PureColor la TV si accende con una varietà di colori superiore alle abitudini, e il processore Crystal 4k consente alle applicazioni di funzionare a pieno carico in ogni situazione. Inoltre le immagini godono del sensore Motion Xcelerator, che calcola e compensa i fotogrammi in base ai contenuti. La risoluzione video è in 4k a 3840x2160 pixel, la tecnologia utilizza è LED con retroilluminazione LED. Grazie al supporto parete slim è possibile installare la Smart TV in ogni angolo della casa, dove diventa anche un oggetto di design dalle forme sinuose ed eleganti. Tante prese per la connettività e un’interfaccia facilmente intuitiva. Su Amazon è in promozione scontata del 39% a soli 365,00 euro.

SAMSUNG TV UE50AU7190UXZT 50”

LG 65QNED816QA 65”: perfetta per il gaming

Una delle migliori lavorazioni LG, proposta in questo caso nella versione da 65 pollici che andrà decisamente incontro a tutte le richieste della propria clientela, anche quelle più esigenti. Grazie al processore a7 GEN 5 CON AI ad ottimizzare automaticamente immagini e audio in base a ciò che si guarda penserà l’intelligenza artificiale presente all’interno del modello. Questo Smart TV è ideale per chi ama il mondo gaming, grazie a una risoluzione in 4k con 120fps e una visione di gioco fluida e reattiva. La tecnologia Quantum Dot e NanoCell consente di avere colori più raffinati e puri rispetto a un TV LED tradizionale. Equipaggiata con tantissime applicazioni preinstallate, può essere collegata ad Alexa e Google Assistant ed è compatibile anche con Apple Airplay 2 e HomeKit. Su Amazon la versione da 65” è in promozione scontata del 20% a 799,00 euro.

LG 65QNED816QA 65”

LG 43UQ75006LF 43”: tutto il mondo in Real 4K

Un concentrato di potenza e tecnologia racchiuso in 43 pollici di assoluta bellezza. La Serie UQ57 è tra le preferite di una vasta gamma di pubblico, e non potrebbe essere altrimenti: l’esperienza cristallina in 4k, favorita anche dai colori vividi e i dettagli mozzafiato colti grazie alla tecnologia Real4k, offrono un modo di vedere la tv completamente rivoluzionario. E grazie al processore a5 Gen 5 tutte le immagini, anche se effettuate a una qualità inferiore, risulteranno uscire in formato 4k. Le tantissime app preinstallate ne consentono un uso veloce e immediato, senza dover andare a ricercare altre funzioni. A chi adora lo sport, non sfuggirà l’app Sports Alert, che informa in tempo reale di tutti i risultati sportivi mentre si è intenti a guardare altri contenuti. Su Amazon è disponibile con un fantastico sconto del 38% a soli 299,00 euro.

LG 43UQ75006LF 43”

Sony Bravia XR-55A75K 55”: un nuovo livello di televisione

Una Smart TV completa e decisamente all’altezza del compito che le viene chiesto: il modello XRXR-55A75K si presenta con una spettacolare combinazione di colori resa possibile grazie alla tecnologia OLED. Colori davvero intensi, neri puri profondi e texture realistiche sono la regola in un prodotto che propone l’Acoustic Surface Audio, che combina due attuatori e altoparlanti a gamma completa per ricreare un suono coinvolgente che si muove con l’immagine, offrendo anche dialoghi chiari e naturali. Il design Metal Flush Surface garantisce invece l’assenza di bordi e concentra tutta l’attenzione sul centro dello schermo. La serie Bravia XR è perfetta per chi vuole collegarvi una Sony PlayStation 5, con un game play ultra reattivo e fluido con una frequenza di aggiornamento variabile (VVR). Su Amazon per il momento è disponibile solo la versione da 65” a 1.829,00 euro.

SONY BRAVIA XR-55A75K 55”

Samsung TV QE55Q75BATXZT 55”: La nuova esperienza per il gaming

Il paradiso di chi ama il gaming. Perché ciò che offre la Serie Q70B OLED è davvero la migliore che ogni giocatore potrebbe desiderare: grazie alla tecnologia FreeSync Premium Pro AMD l’esperienza di gioco è senza scatti e screen tearing, tale da offrire una perfetta combinazione di prestazioni fluide e straordinarie immagini HDR e bassa latenza. La potenza del processore Quantum 4k è l’ideale per andare incontro alle esigenze dei consumatori più esigenti: grazie alla Motion Xcelerator Turbo+, che propone un refresh fino a 120 Hz, anche le immagini più nitide e definite vengono catturare, offrendo un’impareggiabile esperienza di visione. Munita di tutti i principali assistenti vocali, questa Smart TV consente persino di effettuare videochiamate, essendo presente una telecamera al suo interno. Su Amazon è disponibile scontata del 13% a 649,00 euro.

SAMSUNG TV QE55Q75BATXZT 55”

LG OLED55A26LA 55”: Una grande innovazione

Uno schermo con pixel-autoilluminanti di ultima generazione, che garantisce colori perfetti e contrasti infiniti, e le tecnologie Dolby Vision e Atmos per portare in ogni angolo della casa l’esperienza di un cinema grande anche 100 volte di più: con la Serie A2 di LG tutto questo è possibile, grazie alla Smart TV OLED che offre un comfort visivo superiore. Merito anche del processore a7 Gen 5 con AI che consente di analizzare e ottimizzare i contenuti, evidenziando gli elementi in primo piano rispetto allo sfondo in modo da offrire sempre la migliore qualità di visione. Dal design minimal ma assai elegante, poco ingombrante e capace di sposarsi bene con ogni parete della casa, è in grado di soddisfare anche i consumatori più esigenti. Su Amazon è disponibile scontato del 31% a 899,00 euro.

LG OLED55A26LA 55”

LG OLED65C24LA 65”: una sala cinematografica a casa

LG da sempre pone grande attenzione alla cura dei dettagli per ciò che riguarda la risoluzione delle immagini, ma grazie alla tecnologia OLED evo è riuscita ad andare persino oltre: anche in questo i pixel-autoilluminanti offrono un’esperienza unica nel suo genere, con immagini fino al 20% più luminose rispetto a un TV OLED tradizionale in virtù della presenza del sensore Brightness Booster. A mettere in pratica tutti questi desideri è il processore a9 Gen 5 con AI, il più potente mai sviluppato da LG, con promette di offrire immagini iper-realistiche grazie alla mappatura dei toni dinamica su oltre 5000 zone per fotogramma. Per chi ama il mondo gaming, il TV Next-Gen offre un gameplay fluido e reattivo, con input lag ridottissimo e ben 4 porte HDMi per gameplay in 4k con VVR. Su Amazon è in promozione a un prezzo scontato addirittura del 42% a 1.729,00 euro.

LG OLED65C24LA 65”

Philips 48OLED806 48”: con ambilight per essere al centro della scena

Se cercate una Smart TV coinvolgente e in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza, questo 48 pollici targato Philips potrebbe davvero fare al caso vostro. Perché utilizza la tecnologia OLED TV per consentire la riproduzione di immagini straordinariamente realistiche, con la tecnologia Ambilight sui 4 lati per creare un’esperienza di livello davvero cinematografico. Tutto questo grazie al processore Philips P5 che attraverso un algoritmo riesce a elaborare le immagini in modo simile al cervello umano, garantendo in ogni condizione una visualizzazione perfetta e impeccabile sotto ogni punto di vista, ma soprattutto quanto più realistica. Grazie all’eccellente supporto per audio e formati Dolby consente di visualizzare i contenuti HDR, e anche per questo è ottimo per il gaming, con latenza ultra bassa su qualsiasi console supportando anche VVR e FreeSync. Su Amazon attualmente non è disponibile: il prezzo di vendita è di 799,00 euro.

PHILIPS 48OLED806 48”