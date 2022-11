Smartwatch Black Friday 2022: le migliori offerte su Amazon

Ormai l’orologio non basta più. Perché in un mondo che viaggia in modalità smart, avere al polso un modello che non soltanto renda conto di che ora è, ma si preoccupi anche di accompagnarci nelle faccende quotidiane o nella attività sportiva, e perché no, anche a monitorare i nostri parametri, è diventata una necessità . Approfittando degli sconti del Black Friday, ecco innumerevoli proposte per poter andare incontro a tutte le esigenze , da quelle più legate alla moda a chi non può rinunciare a un partner affidabile per i propri allenamenti.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic: vintage di gran classe

Uno smartwatch avanzato, di certo il più funzionale per Android sul mercato di cui Samsung dispone in questo particolare momento. Grazie al sistema operativo Wear OS, la connessione con il mondo Android non è mai stata così rapida ed efficace. Di base ci sono caricate tante applicazioni per il fitness, e in aggiunta ci sono anche Spotify, YouTube Music, Google Keep e Maps. E poi c’è soprattutto il supporto per Google Pay, la grande novità di fine anno caricata sugli smartwatch Samsung. L’orologio ha un bell'aspetto, è comodo da usare e la resistenza alla polvere e all'acqua permette di tenerlo addosso mentre si nuota, a condizione che l'immersione non sia troppo profonda. Lo smartwatch è realizzato in acciaio inox e ha un display Super AMOLED da 1,4”. Su Amazon è disponibile a 186,23 euro.

SAMSUNG GALAXY WATCH4 CLASSIC

Amazfit GTR3 Pro: un perfetto alleato per la salute

AmazFit GTR3 Pro è quanto di meglio si può pensare in relazione al monitoraggio dei propri parametri. Il tutto su un modello realizzato con una cura maniacale dei dettagli, con un display AMOLED Ultra HD da 1,45” con un rapporto schermo-corpo elevato del 70% e un potente sistema operativo Zepp che supporta ogni tipo di applicazione. La corona di navigazione classica lo rende elegante e dal design assai innovativo, con la batteria che promette una durata prolungata ben oltre la settimana. Questo modello consente di monitorare la frequenza cardiaca tutto il giorno, anche durante l’attività subacquea, ed è in grado anche di suggerire se qualcosa non va secondo i consueti parametri. La facilità di connessione alle principali piattaforme sanitarie, la possibilità di ricevere chiamate tramite bluetooth, un GPS di ultima generazione e 150 modalità sport fanno il resto. Su Amazon è disponibile scontato del 20% a soli 159,90 euro.

AMAZFIT GTR3 PRO

Suunto 5 Peak: Perfetto per chi ama lo sport

Sportivo ma non solo. Anche per questo Suunto 5 Peak ha davvero raggiunto la vetta di gradimento: uno smartwatch compatto e resistenze, ideale per chi ama fare sport, ma adattato a qualsiasi esigenza quotidiana. La sua struttura leggera lo rende comodo da indossare, oltre che indispensabile per le escursioni nella natura e per un allenamento approfondito e ricorrente. Grazie alle oltre 80 modalità di attività sportive, dalla corsa alla bici, dal nuoto al trekking, offre una panoramica vasta e contro la noia: la modalità “batteria intelligente” consente oltre 100 ore di autonomia e consente di immergersi fino a 30 metri di profondità. Le app Suunto rendono facile la gestione anche della musica e dei principali servizi o piattaforme dedicate al proprio tempo libero. Su Amazon è disponibile a un prezzo imbattibile, scontato del 38%, a soli 192,00 euro.

SUUNTO 5 PEAK

Suunto 9 Baro: perfetto per gli sport estremi

Da sempre Suunto strizza l’occhio agli sportivi, ma con 9 Baro va ancora oltre: lo smartwatch ideale per gli atleti professionisti, o anche per quelli della porta accanto che pure vogliono allenarsi come quelli professionisti. Grazie alla modalità che permette di selezionare tra più di 80 attività e discipline, questo modello è pensato anche e soprattutto per chi ama gli sport estremi, e più in generale quelli all’aria aperta. Può raggiungere le 170 ore di autonomia ed è facilissimo da collegare alle app Suunto, che offrono tantissimi vantaggi in ogni condizione, favorendo anche l’interazione e la conoscenza delle proprie performance. Il design semplice ma elegante e una compattezza indiscussa lo pongono come uno dei modelli più resistenti sul mercato. La sua peculiarità maggiore è quella di poter consentire anche immersioni fino a 100 metri di profondità. Su Amazon è disponibile con un favoloso sconto del 38% al prezzo di soli 279,00 euro.

SUUNTO 9 BARO

Appla Watch Series 7: la qualità della vita prima di tutto

Uno schermo più ampio del 20% rispetto al modello precedente, una maggiore resistenza ad agenti atmosferici (IP6X), una ricarica più veloci e nuovi parametri da monitorare, quasi come se davvero al polso ci fosse ben più di un semplice smartwatch: riesce a misurare in tempo reale il livello di ossigeno nel sangue, può effettuare un elettrocardiogramma, monitora la qualità del sonno e offre l’app Mindfulness per consentire a chi lo indossa di “staccare” letteralmente dal mondo che lo circonda. Grazie all’applicazione Apple Fitness ogni singola seduta di allenamento verrà registrata e utilizzata per migliorare le performance. Naturalmente, come tutta le vari serie Watch di Apple, consente anche di chiamare e mandare messaggi dal polso, utilizzare l’app Wallet per pagamenti e altre operazioni elettroniche e avere sempre una connessione a portata di mano. Su Amazon questa settimana è disponibile in offerta, scontato del 18%, a 369,00 euro.

APPLE WATCH SERIES 7

Huawei Watch GT3: Economico e funzionale

Un design minimal con un’elegante finitura per un look moderno, aggressivo e sofisticato. Ma quel che più conta, un modello perfetto per l’attività sportiva a un prezzo oggettivamente basso rispetto a molti prodotti della stessa categoria. Huawei punta al solito sull’economicità di un modello che pure convince sotto molteplici aspetti: piani d’allenamento personalizzati, monitoraggio dei parametri vitali (tra cui frequenza cardiaca e SpO2) e dell’attività nel sonno, possibilità di ricevere ed effettuare chiamate tramite bluetooth, sensori di localizzazione GPS di ultima generazione, suggerimenti vocali durante l’attività e tante applicazioni disponibili per rendere ancora più smart il proprio modello. Su Amazon è disponibile a un prezzo scontato del 32% a soli 169,90 euro.

HUAWEI WATCH GT 3

Amazfit GTS 2E: il più economico della sua categoria

AmazFit GTS 2E è esattamente ciò che ogni consumatore potrebbe desiderate: un orologio alla moda, un oggetto da indossare tanto col vestito buono, quanto con quelli da atleta, e soprattutto comodo da portare in virtù di un peso decisamente limitato. La durata prolungata della batteria è un punto di forza che lo rende decisamente accattivante e attraente agli occhi di chi lo indossa. Come ogni smartwatch che si rispetti, anche questo modello consente un monitoraggio h24 della frequenza cardiaca, così come del livello di saturazione di ossigeno nel sangue. Mettendo insieme numerosi dati, poi, inclusa la misurazione del livello di stress, elabora il cosiddetto PAI (Sistema di Valutazione della Salute). All’interno ci sono 90 modalità sportive integrate e grazie all’implementazione del sistema GPS-Glonass consente un tracciamento preciso come pochi altri. Il display AMOLED da 1,65” con alta risoluzione fa il resto. Su Amazon è disponibile a 119,90 euro.

AMAZFIT GTS 2E