Le migliori macchine per caffè in offerta per il Black Friday su Amazon

Un piacere senza tempo, soprattutto per chi è abituato da sempre a godersi il gusto e il sapore inconfondibile di un buon caffè. Ma non sempre si può scendere al bar per godere di una bevanda tanto calda e inebriante: a volte si può trasportare tutta quella sensazione di benessere anche tra le mura domestiche, e per farlo numerose aziende hanno da tempo realizzato macchine da caffè in grado di soddisfare anche i palati più esigenti. In occasione del Black Friday su Amazon se ne trovano a iosa, con tante offerte adatte a tutte le tasche.

Miele CM 5310 Silence OBSW: affidabilità e resistenza

Una macchina rivoluzionaria, silenziosa ma in grado di portare tutto l’aroma del caffè sulla tavola. Il suo sistema di erogazione dinamico in acciaio resistente è l’ideale per mantenere il sapore intenso del caffè. Perfetta per preparare Espresso, latte macchiato, latte caldo e quant’altro con la qualità del bar. Grazie alla funzione OneTouch for Two è possibile preparare due bevande a base di caffè, e il contenitore per chicchi e il cassetto per caffè macinato consentono un recupero veloce e senza pensieri. Molti componenti della macchina possono essere lavati in lavastoviglie, grazie alla tecnologia ConfortClean che consente anche la pulizia automatica dei tubi del latte dopo l’uso. Tutta la garanzia del marchio Miele racchiusa in poco spazio. Su Amazon è disponibile scontata del 20% a 739,99 euro.

MIELE CM 5310 SILENCE OBSW

Bialetti Gioia: orgoglio Made in Italy

Il vero espresso italiano da gustare a casa propria. La serie Gioia è quella perfetta per ricreare le magiche atmosfere dei bar del bel Paese: piccola, elegante, compatta, adatta ad ogni tipo di cucina, soprattutto automatica, perché scegliere un buon caffè corto o uno lungo è davvero facile e immediato grazie alla tecnologica Flow Meter. Grazie alla pompa da 20 bar è possibile ottenere un risultato simile a quello che si può trovare nel bar sotto casa, e il sistema Thermoblock offre sempre un’ottima temperatura. Il serbatoio da mezzo litro e il vano che può contenere fino a 8 capsule ne garantiscono un utilizzo anche in condizioni di forte richiesta. Un prodotto intelligente e a prova di spazio, ideale per chi vuol godersi tutta l’aroma di un buon caffè senza spendere una fortuna. Su Amazon è in offerta scontata del 29% a 49,90 euro.

BIALETTI GIOIA

Gaggia GG2016: semplicità e affidabilità

Rivivere il rituale del barista che prepara il caffè, ma direttamente sul piano lavoro di casa. È ciò che si prefigge la serie GG2016 di Gaggia, una macchina manuale che offre davvero tutto il profumo di un buon caffè. Magari all’inizio ci vorrà un po’ di pratica per imparare a fare l’espresso perfetto, ma una volta trovata la formula giusta il risultato sarà decisamente soddisfacente. Un pratico erogatore in acciaio inox consente di emulsionare il latte per preparare cappuccini o erogare acqua calda. Il portafiltro pressurizzato “crema perfetta” consente di ottenere ottimi espressi, il tutto grazie anche a un’interfaccia semplice e intuitiva. Ergonomica e dal design compatto, questa macchina occupa poco spazio e offre un risultato davvero di assoluto livello. Su Amazon è disponibile scontata del 32% a 74,99 euro.

GAGGIA GG2016

De’ Longhi ECAM612.55.SB Primadonna Soul: la vera anima del caffè

Intelligente, elegante e touch. Primadonna Soul ha molto più di una semplice “anima”: grazie alla tecnologia Bean Adapt, che consente di adattare facilmente i parametri di macinatura e infusione a seconda del chicco di caffè inserito per una perfetta estrazione, è possibile davvero preservare ed esaltare tutto l’aroma nella tazzina. Grazie al sistema LatteCrema System è possibile preparare cappuccino o bevande al latto semplicissime toccando un solo tasto. Un’app dedicata consente inoltre di realizzare fino a 18 bevande dirette, inclusa la ricetta Cortado. La funzione Eco e l’apposito timer consentono anche lo spegnimento programmato, con appositi programmi di risciacquo e decalcificazione e un serbatoio dell’acqua rimovibile da 2,2 litri di capienza. Primadonna Soul è una macchina in esclusiva su Amazon, dove è disponibile scontata del 23% a 999,00 euro.

DE’ LONGHI ECAM612.55.SB PRIMADONNA SOUL

De’ Longhi Dinamica Plus ECAM 370.70.B: Macinatura perfetta

Preparare un caffè aromatico da chicchi macinati freschi o una bevanda a base di latte non è mai stato così semplice. Anche perché basta davvero un tocco per mettere in funzione Dinamica Plus, una sorta di macchina del caffè “base” di De’ Longhi, che ha davvero poco o nulla da invidiare a quelle che si trovano nei locali pubblici. Questo perché la tecnologia di macinatura è davvero avanzata: il macinacaffè integrato a 13 livelli regolabili è l’ideale per offrire un prodotto sempre in linea con le proprie aspettative. Il LatteCream System consente poi di preparare con un semplice tocco di un tasto. La funzione “My” mette invece il consumatore al centro della scena: offre la possibilità di personalizzare ogni tipo di bevanda definendone aroma, quantità di caffè e latte. Su Amazon è disponibile scontata del 33% al prezzo di 599,00 euro.

DE'LONGHI DINAMICA PLUS ECAM 370.70.B

Philips Daily Collection: Piccola e unica nel suo genere

Il gusto dell’aroma del caffè macinato sul momento: Philips Daily Collection ha saputo insistere con grande perspicacia nell’adottare un modello davvero unico nel suo genere, affidabile e a un costo certamente contenuto. Soprattutto è il sistema Aroma Twister, un ugello intelligente posto all’interno della caraffa, a garantire a questa macchina un valore aggiunto: il gusto del caffè viene esaltato grazie a una sapiente miscelazione e macinatura dei chicchi, corredata poi da un sistema antigoccia che consente di versare già una tazza di caffè prima che l’intero ciclo di erogazione sia terminato. La capacità di 1,2 litri consente di arrivare a preparare sino a 15 tazze di caffè, e tutti i componenti sono facilmente smontabili e destinati ad essere lavati in lavastoviglie. Su Amazon è in promo con un favoloso sconto del 44% a soli 34,99 euro.

PHILIPS DAILY COLLECTION

Electrolux EKF7700R: il caffè 2.0

Tutto il gusto e la particolarità di un vero caffè americano, a qualsiasi ora del giorno. Perché grazie a Electrolux EKF7700R si può addirittura programmare a che ora la macchina deve entrare in funzione e miscelare il proprio caffè: fino a 24 ore prima è possibile registrare l’ordinazione e poi godersi una bella tazza non appena se ne avverte di più il bisogno. Il selettore di intensità dell’aroma regola la durata della preparazione del caffè, offrendo un sapore quanto più simile a ciò che uno desidera. L’indicatore del livello dell’acqua e del caffè preparato consente di versare la quantità d’acqua giusta per la preparazione del numero di tazze di cui si ha più bisogno, e la funzione di autospegnimento dopo 40’ consente di evitare inutili sprechi. Il porta filtro rimovibile e facile da pulire consente di tenere la macchina sempre bella tirata a lucido. Su Amazon è disponibile scontata del 22% a 69,99 euro.

ELECTROLUX EKF7700R

Philips 2200 Series: Facile e intuitiva

La serie 2200 di Philips sa davvero come poter andare a un passo dal soddisfare i gusti dei propri consumatori. Il tutto grazie a una miscela di ingredienti che rendono questa macchina davvero unica nel suo genere: intanto il menu My Coffee Choice consente di poter regolare intensità e quantità all’interno delle proprie bevande a seconda dei gusti, e con impareggiabile precisione. Anche perché il display touch aiuta, facile e intuitivo come pochi. Il recipiente salva aromi consente di conservare anche per lungo tempo i propri chicchi, mentre il macina chicchi è in ceramica, ha 12 funzioni ed è garantito per almeno 20.000 tazzine di caffè. Il filtro AquaClean consente poi di avere un recipiente sempre pulito e a prova di anticalcare. Inoltre, il sistema Aroma Extract abbina in modo intelligente la temperatura d’infusione all’estrazione dell’aroma. Il monta latte Panarello offre infine la possibilità di preparare una schiuma di latte dalla consistenza perfetta. Su Amazon è disponibile a 216,47 euro.

PHILIPS 2200 SERIES