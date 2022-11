Smartphone Samsung Black Friday 2022: le migliori offerte su Amazon

Un marchio che si rispetti sa sempre offrire ai propri consumatori dei prodotti innovativi e convincenti . È quel che è riuscita a fare ancora una volta Samsung nel corso dell’ultimo anno, che per l’azienda asiatica ha rappresentato una volta di più una sfida tecnologia premiata dalla risposta del mercato. Il ritorno delle serie Note, la scommessa sui “pieghevoli” e la capacità di incidere con prodotti di qualità a costo relativamente basso consentirà a Samsung di incrementare le vendite anche durante il periodo natalizio. E di offerte su Amazon se ne vedono già tantissime in grado di soddisfare tutta la sconfinata clientela mondiale che va dagli appassionati di tecnologia, fino all’utente basic che usa lo smartphone per la vita di tutti i giorni.

Samsung Galaxy Z Fold4: parola d’ordine “Multitasking”

Probabilmente lo smartphone più rivoluzionario visto sul mercato da qualche mese a questa parte. Quantomeno per la particolarità che consente di aprire il proprio modello come se fosse un libro. Il processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 garantisce una velocità di risposta e una potenza mai viste su un prodotto Samsung. E poi anche il comparto fotocamera ha ricevuto un upgrade piuttosto importante: la principale, una grandangolare da 50MP e permette di carpire anche i dettagli più piccoli, rendendo questo smartphone davvero un cameraphone senza precedenti. Inoltre, i due schermi rispettivamente da 6,2’’ e quello pieghevole interno da 7.6’’ offrono una luminosità importante e una visione davvero unica. Infine la batteria da 4.400 mAh garantisce una buona durata. Su Amazon è disponibile in occasione del Black Friday scontato del 10% a 1.799,00 euro.

SAMSUNG GALAXY Z FOLD4

Samsung Galaxy Z Flip4: piccolo e potente

Uno smartphone pratico, funziona e facilissimo da tenere in mano e da utilizzare. Flip4 è una sorta di Fold4 in versione mini, ma riesce comunque a convincere per la qualità del prodotto e soprattutto per la capacità di ottimizzare lo spazio come pochi altri modelli. Il processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 è davvero il meglio che c’è in circolazione ed è affiancato da una RAM di 8 GB e una ROM da 256 o 512MB. Il display, è da 6,7’’ e ha una risoluzione di 2640x1080 pixel con un pannello OLE LTPO e un refresh a 120 Hz. Quello esterno è ancora di dimensioni contenute ma sa il fatto suo. La fotocamera principale è di soli 12 MP, ma sorprende per la qualità del contrasto e dei colori. L’autonomia è stata ampliata rispetto al modello precedente, con 3.700 mAh di dotazione. Su Amazon è disponibile in occasione del Black Friday scontato del 22% a 899,90 euro.

SAMSUNG GALAXY Z FLIP4

Samsung Galaxy S22 Ultra: il grande ritorno del Note

Il ritorno sulla scena del mondo Note è diretta conseguenza del grande impatto avuto da Galaxy S22 Ultra, degno concorrente di iPhone 13, ma dal quale si caratterizza per un dettaglio che non può passare certo inosservato: la presenza della S-Pen conferisce a Galaxy S22 Ultra un appeal decisamente maggiore, e lo rende al contempo molto più di un normale smartphone. La qualità dello schermo è straordinaria, se rapportata a molti altri prodotti di fascia alta, con la fedeltà cromatica e la luminosità che sono rese possibili dal display Dynamic AMOLED a una risoluzione 1440x3088 pixel su uno schermo di 6.8 pollici, con frequenza d’aggiornamento a 120 GHz e uno standard HDR10+.

Altro fattore rilevante è quello legato al processore Exynos 2200, abbinato a tre slot di memoria RAM da 8, 12 e 16 GB: la velocità e la risposta sono eccellenti. La fotocamera principale da 108 MP (stabilizzata otticamente) è potente, nonché sorprendente nella modalità notturna grazie al Super Clear Glass. La fotocamera frontale da 40 MP aggiunge un altro dettaglio eccellente in un comparto fotografico mai visto prima e capace di regalare all’utente davvero grandissime soddisfazioni. La batteria da 5.000 mAh garantisce una giornata di utilizzo senza apparenti difficoltà. Su Amazon è disponibile in occasione del Black Friday scontato del 13% a 1.299,00 euro.

SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA

Samsung Galaxy S22+: elegante e performante

Il passaggio da un form di 20:9 ad uno da 19,3:9, più largo e facile da gestire in mano, ha ridotto l'effetto "telecomando" e l’ha reso ancora più sinuoso ed elegante. Grazie al processore Exynos 2200 la potenza sviluppata da questo modello è davvero notevole, veloce e impossibile da arrestare in qualsiasi frangente. Il comparto fotocamera, con le tre posteriori racchiuse in un elegante spazio in vetro, ha un sensore principale da 50 MP che si esalta soprattutto in condizioni di scarsa luminosità, mentre quella frontale da 10 MP riesce a convincere. Rispetto al modello Ultra paga qualcosina in termini di autonomia: la dotazione è di 4.500 mAh, in diminuzione rispetto a quella da 4.800 mAh del modello precedente, ma a fine giornata si arrivare senza problemi. Su Amazon non è attualmente disponibile in occasione del Black Friday: il prezzo base è di 1.079,00 euro.

SAMSUNG GALAXY S22+

Samsung Galaxy S22: prezzo contenuto e potenza garantita

Il compromesso perfetto per chi ama il mondo Samsung. Partendo dal prezzo, contenuto e fin troppo basso per un modello di questo calibro. Passando poi per le dimensioni, ideali per qualsiasi tipo di utilizzo, il display da 6,1 pollici FullHD+ che consente di godersi senza alcun problema video ad alta definizione e anche sessioni di gaming e l’alto grado di resistenza, con certificazione IP68. Il processore Exynos 2200 qui offre il meglio di sé, garantendo elevate prestazioni, degne di uno smartphone reattivo e scattante. Il comparto fotocamere è stato rinnovato in tutte le sue componenti, beneficiando del restyling della linea Galaxy S: il sensore principale è da 50 MP, quello frontale da 10 MP, ma la qualità è davvero notevole soprattutto se si tiene conto della modalità notturna che offre una qualità superiore alla media. Su Amazon è disponibile in occasione del Black Friday scontato del 27% a 679,90 euro.

SAMSUNG GALAXY S22

Samsung Galaxy M53: il più desiderato per chi ama le fotografie

Galaxy M53 è davvero uno smartphone di buon livello, in grado di soddisfare anche i palati più fini ed esigenti. Sorprendente è il touchscreen da 6,7 pollici con risoluzione 2408x1080, così come di assoluto valore è il processore Cortex-A55 octa-core, montato su un sistema operativo Android 12 Samsung One UI 4.1. Inoltre, il chipset Dimensity 900 MediaTek MT6877 è tra i più potenti della categoria. Il tutto a fedele servizio del vero valore aggiunto del prodotto: una fotocamera principale da 108 MP, che consente di scattare foto a 12000x9000 pixel e registrare video in 4k ad una risoluzione di 3840x2160 pixel. La batteria da 5.000 mAh garantisce un’autonomia di lunga durata, almeno nel quotidiano. Su Amazon è disponibile in occasione del Black Friday scontato del 23% a 369,00 euro.

SAMSUNG GALAXY M53