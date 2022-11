Offerte smartphone Amazon Smart Home per il Black Friday

Partire da uno smartphone per arrivare a definire l’universo di casa tua. Una smart home in linea con le evoluzioni di genere che rendono sempre più domotica l’esperienza con i luoghi dell’abitare . Le offerte Amazon per Smart Home in occasione del Black Friday sono numerose e meritano di essere richiamate. Si tratta di accessori e compendi d’arredo che restituiscono una dimensione abitativa sempre più multimediale, interattiva, intelligente. Scopriamo i migliori prodotti proposti dal celebre e-commerce durante questa settimana di imperdibili sconti.

Echo Dot è l’altoparlante intelligente più venduto, con un rivestimento in tessuto, che si adatta perfettamente anche agli spazi più piccoli. Consente di ascoltare brani in streaming da Amazon Music, Apple Music, Spotify, TuneIn e altri servizi musicali. È possibile sfruttare l’interazione con Alexa di riprodurre musica, rispondere a domande, ascoltare le ultime notizie, impostare sveglie e controllare dispositivi per casa Intelligente. Con la funzione Drop In, si può chiamare immediatamente un dispositivo Echo compatibile che si trova in un’altra stanza. Progettato per tutelare la privacy, Echo presenta diversi elementi per la protezione e il controllo della sfera privata, tra cui un apposito pulsante per disattivare i microfoni.

Schermo HD da 8", regolazione automatica dei colori e altoparlanti stereo in grado di dare vita ai contenuti d'intrattenimento di proprio interesse. Echo Show 8 presenta una telecamera da 13 MP che, grazie all'inquadratura automatica, mantiene il soggetto al centro dell'immagine. Il dispositivo permette di tenere sott'occhio gli appuntamenti in calendario e i promemoria, nonché di usare la voce per impostare un timer, aggiornare le liste, guardare un notiziario e ricevere aggiornamenti sul traffico. È possibile godersi film e serie TV in HD e con audio stereo con Prime Video, Netflix e altri servizi, oppure chiedere ad Alexa di riprodurre musica da Amazon Music, Apple Music o Spotify. Con Amazon Photos, lo schermo diventa una cornice digitale che esalta le foto preferite in qualsiasi condizione di luce.

Lo schermo intelligente da 15,6’’ in qualità Full HD (1080p) e la fotocamera da 5 MP restituiscono un’esperienza di primo livello. È possibile posizionare il dispositivo in verticale o in orizzontale. Attraverso i widget di Alexa, si può pianificare calendari, appuntare note personali, creare liste della spesa e aggiungere dei promemoria. Con la finestra picture-in-picture si possono visualizzare i video dalle telecamere compatibili in qualunque momento. Ancora: è possibile visionare i contenuti preferiti su Prime Video, Netflix o altri servizi o ascoltare in streaming stazioni radio, podcast e audiolibri con Amazon Music, Spotify e Audible. Con la funzione Cornice fotografica, è possibile usare Echo Show 15 per visualizzare le foto da Amazon Photos e si possono creare profili personali e usare Visual ID e ID vocali.

Echo Auto si connette all’App Alexa sul telefono e riproduce contenuti dagli altoparlanti dell’auto attraverso l’ingresso AUX o il Bluetooth dello smartphone. La confezione include un supporto per bocchetta d’aerazione. Grazie agli otto microfoni e al riconoscimento vocale a lungo raggio, Echo Auto è in grado di cogliere la voce nonostante la musica, i rumori del traffico o del climatizzatore. Basta la voce per interagire con Echo Auto mettere della musica, scoprire che tempo farà, aggiungere elementi alla Lista di cose da fare, impostare un promemoria e molto altro. È altresì possibile trasformare il telefono in uno schermo pensato per completare Echo Auto mentre si è alla guida

Blink Outdoor è una telecamera di sicurezza in HD senza fili, alimentata a batteria, che consente di monitorare la casa giorno e notte con la visione notturna a infrarossi. Grazie alla lunga durata della batteria, funziona fino a due anni con due batterie AA al litio. Blink Outdoor è concepita per resistere agli agenti atmosferici. Il dispositivo può essere sincronizzato con lo smartphone sul quale si ricevono notifiche quando la telecamera rileva del movimento e, grazie alla possibilità di personalizzare le zone di movimento dall’app Blink Home Monitor, è possibile ricevere avvisi solo quando ce ne sarà bisogno. Si possono salvare e condividere filmati sia nel cloud, utilizzando una prova gratuita del piano di abbonamento Blink inclusa con l’acquisto, sia localmente con il Sync Module 2 e l'unità USB. Blink Outdoor è compatibile con Alexa.

Un videocitofono in HD a 1080p che permette di vedere, ascoltare e parlare con chiunque dallo smartphone, dal tablet o dal PC. La nuova versione di Ring Video Doorbell offre una migliore rilevazione di movimento e una visione notturna più nitida. È possibile ricevere notifiche in tempo reale quando qualcuno suona alla porta o viene rilevato un movimento. Presente un’alimentazione tramite batteria ricaricabile integrata o connessione al sistema di cavi del videocitofono. Può essere associato a specifici dispositivi con integrazione Alexa e attivare la funzione “annunci” per ricevere notifiche quando qualcuno suona il campanello o quando viene rilevato un movimento. Le funzionalità di base e le notifiche istantanee, Live View e la comunicazione bidirezionale sono disponibili su tutti i dispositivi Ring.

