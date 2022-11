Maglie Serie A ufficiali Black Friday 2022: le migliori offerte su Amazon

Il progresso ha portato le maglie da calcio in una nuova dimensione. Con tessuti sempre più tecnologici, a volte in grado di sorprendere i giocatori stessi che le indossano . Leggerissime, traspiranti, anti umidità, facili e comode da vestire : una piccola rivoluzione che si sussegue anno dopo anno e che di fatto offre ai tanti tifosi mille e più soluzioni. Gli sconti del Black Friday sono una ragione più che sufficiente per regalarsi le maglie dei propri beniamini , specie adesso che il calcio di Serie A è andato in letargo in attesa di tornare a gennaio. Ecco alcune proposte davvero interessanti presenti su Amazon, che riguardano alcune delle maggiori squadre della massima serie.

La Juventus per la prima maglia 2022-23 ha deciso di osare, sperimentando una texture davvero innovativa fatta di tanti piccoli triangoli che messi assieme danno vita appunto alle canoniche strisce nere. D’altronde Adidas già da qualche anno ha pensato bene di offrire dei design assai innovativi che hanno finito un po’ per rendere meno “aulica” la prima divisa della Signora. La maglia della stagione corrente si caratterizza anche per le tre stelle dorate sopra l’iconica J del logo, mentre il marchio Jeep presenta all’interno della scritta in nero dei fulmini bianchi. Il colletto “alla coreana”, una vestibilità regolare e un tessuto anti umidità la propongono come un oggetto ben definito, utile anche al di fuori della pura e semplice attività sportiva. Su Amazon in occasione del Black Friday è disponibile a 68,99 euro.

La vittoria dello scorso campionato ha fatto letteralmente impennare le vendite in casa Milan, con la prima divisa della stagione 2022-23 andata letteralmente a ruba. In quella proposta sul web manca la patch dello scudetto al centro della maglia, ma si può comunque rimediare. Anzi, Puma s’era già portata avanti inserendo i bordi tricolori all’estremità delle maniche, quasi a voler profetizzare il ritorno alla vittoria sul suolo italico. La maglia ha una base nera che incornicia le strisce rosse e nere per meglio esaltare l’identità del Milan, oltre che il senso di appartenenza alla città di Milano, il cui stemma campeggia sul retro sopra la schiena. È realizzata in tessuto DryCell, con 100% poliestere riciclato, ed è l’ideale per l’attività di fitness. Su Amazon in occasione del Black Friday è disponibile scontata del 33% a 56,99 euro.

New Balance in Italia è entrata dalla porta principale grazie alla Roma, con l’iconica divisa diventata ben presto uno degli oggetti di culto non soltanto dei sostenitori della “maggica”. La vittoria in Conference League della passata stagione, unitamente alla presenza di Mourinho in panchina, ha contribuito a riportare in auge la società giallorossa, e la prima maglia è stata ben congeniata: lo sfondo è quello solito rosso, tanto che il giallo è presente soltanto sul colletto a girocollo e sulle scritte degli sponsor. La tecnologia ad asciugatura rapida NB Dry consente di rimuovere in fretta l’umidità dalla pelle, e la vestibilità casual e non troppo aderente ne consente un utilizzo per gli ambiti più disparati. Su Amazon in occasione del Black Friday è disponibile in base alle taglie selezionate da un minimo di 46,99 euro fino a un massimo di 96,57 euro (con personalizzazione).

Per il primo anno di collaborazione con l’azienda nipponica Mizuno, la Lazio ha pensato di realizzare una prima maglia semplice, ma di sicuro effetto. Perché la riproposizione dell’aquila del logo degli anni ’80 inserita tono su tono traslucida sullo sfondo della divisa la rende al tempo stesso innovativa e vintage, ma con grande linearità e armonia. Il logo del club è ricamato, le scritte degli sponsor di colore blu navy per fare da ulteriore contrasto. Il tessuto è in poliestere 100% riciclato, ma la vestibilità non è troppo aderente e per via della sua particolare attenzione al tono su tono diventa anche e soprattutto un capo d’abbigliamento alla moda, da non utilizzare soltanto durante l’attività fisica. Su Amazon in occasione del Black Friday è disponibile in base alle taglie selezionate da un minimo di 73,99 euro fino a un massimo di 78,40 euro.

Il Sassuolo è molto più di un piccolo miracolo calcistico: l’iconica divisa nero verde è una delle più facili da riconoscere nell’intero panorama nazionale, e da qualche anno ormai si presta a diverse interpretazioni e personalizzazioni. La prima maglia della stagione corrente rimette il verde al centro della scena: di fatto tutta la base è verde, tanto che il nero si caratterizza per le 7 linee nella parte anteriore e soprattutto per il bordo della manica e per la parte superiore delle spalle. Lo sponsor tecnico e quello ufficiale sono ben evidenziati in bianco, mentre lo stessa societario è ricamato di stoffa. Il materiale utilizzato per la realizzazione è il poliestere 100% riciclato, con l’utilizzo delkla tecnologia anti-umidità dryCELL e l’utilizzo di fibre riciclate. Su Amazon in occasione del Black Friday è disponibile in base alle taglie selezionate da un minimo di 53,99 euro fino a un massimo di 67,00 euro.

La scelta di Macron, azienda bolognese che ha esportato ormai il proprio marchio in tutto il mondo, in relazione alla prima maglia è stata all’insegna del vintage, ma anche della modernità. La texture infatti riprende quella già utilizzata dalla società friulana negli anni ’80, con una base bianca sulla quale si apre un vero e proprio rombo all’altezza dell’area dedicata allo sponsor principale, che proprio come avveniva più di 30 anni fa è stato riproposto in una particolare colorazione verde. Anche le strisce nere non sono tutte uguali, ad eccezioni delle due più esterne: quella centrale è doppia rispetto alle altre due presenti sulla parte frontale, ma viene “mangiata” di più dal rombo bianco centrale. Il tessuto di realizzazione è 100% poliestere riciclato, la vestibilità comoda. Su Amazon in occasione del Black Friday è disponibile in base alle taglie selezionate da un minimo di 48,99 euro fino a un massimo di 61,50 euro.

Un’indagine fatta da ESPN qualche anno fa elesse la maglia della Sampdoria alla stregua della più bella e iconica di tutto il calcio mondiale. Merito sia dello sfondo blu come il mare che bagna la città di Genova, sia dell’iconica sequenza di strisce rossa e nera incastonate tra le due bianche. Quest’anno, all’interno delle 4 strisce orizzontali, campeggia in bella vista lo stemma della Doria, che riprende quello della Repubblica Marinara di Genova. All’altezza del cuore che il logo societario con l’inconfondibile sagoma del marinaio Baciccia al suo interno, mentre il logo dello sponsor tecnico Macron è colorato di bianco. Semplice, iconica, senza fronzoli: realizzata in tessuto 100% poliestere, ha una vestibilità comoda e un fascino intramontabile. Su Amazon in occasione del Black Friday è disponibile in base alle taglie selezionate da un minimo di 43,99 euro fino a un massimo di 79,89 euro.

