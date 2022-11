Videogiochi Play Station e Xbox Black Friday 2022: le migliori offerte su Amazon

Passano gli anni, ma le console di videogiochi rimangono le preferite di intere generazioni di ragazzi, che per nulla al mondo vorrebbero dividersi da quelle “scatole” che danno vita ai loro sogni. Realismo, grafiche interattive, dettagli da carpire e quant’altro, tutto sembra concorrere a rendere questo mondo ancora una volta il preferito da miliardi di persone . Alcuni titoli iconici non possono mancare nella bacheca di casa: su Amazon, in occasione del Black Friday, le occasioni non mancano . Eccone una bella carrellata, tale da andare incontro ai gusti di tantissimi giocatori.

Gran Turismo 7 (PS5): Un realismo come non si vedeva da tempo

Gran Turismo è il gioco che più di ogni altro ha saputo davvero stuzzicare la fantasia dello sconfinato mondo di provetti automobilisti. Che da decenni non si perdono un’uscita delle serie per eccellenza dedicata al mondo delle corse in pista, che grazie alle nuove modalità di gioco online consente di sbloccare a mano a mano più vetture, aumentando considerevolmente il gusto della sfida. Nel settimo capitolo della casa, progettato per PlayStation5, grazie al ritorno della versione GT Simulation ci sono più di 400 auto disponibili. Le sensazioni di guida sono reali, sia al volante di una classic, sia di una moderna supercar, con una ricerca e una definizione dei dettagli mai vista prima. Sono in totale 90 i tracciati dove è possibile gareggiare, con condizioni climatiche dinamiche e un realismo davvero eccelso. Su Amazon è disponibile in occasione del Black Friday scontato del 38% a soli 49,90 euro.

GRAN TURISMO 7 (PS5 EDITION)

FIFA 23 (PS4 EDITION): Il gran finale di una serie iconica

L’ultimo capitolo della saga FIFA è una sorta di celebrazione definitiva del gioco che ha riscritto le regole del calcio. Perché niente e nessuno come i capitoli di FIFA ha saputo innovare e accompagnare l’utente verso una nuova percezione del tempo e dello spazio. L’ultima versione consente di sfruttarne alcune migliorie non da poco: l’HyperMotion 2.0 permette di puntare tutto su intensità, fisicità e dinamismo, con un gameplay divertente ed efficace, oltre che realistico. Ultimate Team, sempre più al centro della scena, offre l’opportunità di un’ultima carriera piena di sorprese, con tanti nuovi contenuti per renderla davvero unica nel suo genere. Tanto che presenta anche una sezione ampia di calcio femminile, oltre a una marea di campionati sparsi per tutto il mondo. Se doveva esserci un addio, questo non poteva che essere migliore. Su Amazon è disponibile in occasione del Black Friday scontato del 36% a soli 44,97 euro.

FIFA 23 (PS4 EDITION)

FIFA 23 (XBOX EDITION): Realismo e tanti contenuti

Vale quanto detto sopra, e in fondo il cambio da una consolle all’altra non cambia certo la sostanza. Su FIFA 23 è possibile giocare con tantissimi campionati, inclusi con i mondiali di Qatar 2022 in corso, con la grande novità rappresentata dal calcio femminile. Creare la rosa dei sogni con Ultimate Team non è mai stato così facile, così come esprimere tutta la personalità in campo con Volta Football e Pro Club, con nuovissimi livelli di personalizzazione. In totale FIFA 23, ultimo capitolo della saga di EA Sports, ci sono 19.000 giocatori, 700 squadre, 100 stadi e ben 30 competizioni o tornei tra le quali attingere. Grazie a HyperMotion 2.0 il realismo non è mai stato così elevato ed eccelso. Insomma, un finale degno del nome che porta. Su Amazon è disponibile in occasione del Black Friday scontato del 36% a soli 44,97 euro.

FIFA 23 (XBOX EDITION)

Sonic Frontiers (PS4 EDITION): Nuove sfide per l’iconico personaggio

Il personaggio più amato del mondo SEGA torna in una nuova esilarante avventura. Il platforming a zona aperta è la grande novità del capitolo 2023: Sonic può battere davvero nuove strade, attraversando cinque isole ultraterrene piene di lussureggianti foreste, spumeggianti cascate e torridi paesaggi desertici (e molto altro ancora). La velocità accelerata è l’altra grande novità del nuovo gameplay, che offre un realismo e una efficacia dei dettagli mai vista prima. Missioni, enigmi, prove di pesca e di stile: c’è di tutti e di più in questo gioco davvero completo, ideale per le famiglie e soprattutto in grado di soddisfare anche i palati più esigenti. Che diventa anche un gioco di strategia, con Sonic che dovrà sfidare le infide Starfall Islands grazie anche alla nuova abilità Cyber Loop. In più c’è da risolvere il rebus dei resti di un’antica civiltà spazzata via da un’onda robotica: insomma, non ci si potrà certo annoiare davanti a un capitolo ben fatto e pieno di grandi contenuti. Su Amazon è disponibile in occasione del Black Friday scontato del 40% a soli 36,09 euro.

SONIC FRONTIERS (PS4 EDITION)

Resident Evil Village (PS4 EDITION): una saga che non teme confronti

Sembra tornare ai fasti delle origini il nuovo capitolo di Resident Evil, l’ottavo di una serie che definire iconica è poco. Village è davvero un gioco ben strutturato, a volte criptico ma comunque in grado di esaltare la fantasia e l’abilità dei giocatori. La tecnologia di ultima generazione RE Engine, abbinata alla potenza delle ultime consolle, fornisce una grafica ultra dettagliata, dando vita al villaggio oscuro e ai suoi abitanti piuttosto inquietanti. Sono tante le funzionalità riprese dai vecchi capitoli della saga, tra cui il mercante soprannominato “The Duke” che consente di acquistare e vendere oggetti e personalizzare le proprie armi. A livello narrativo il gioco scorre che è un piacere, il ritmo è incalzante e c’è da prestare la massima attenzione a qualsiasi piccolo dettaglio, solo apparentemente insignificante. Su Amazon è disponibile in occasione del Black Friday scontato del 28% a soli 24,99 euro.

RESIDENT EVIL VILLAGE (PS4 EDITION)

Forza Horizon 5 (XBOX EDITION): Sfide Off Road senza esclusione di colpi

Dimenticatevi della pista: Forza Horizon è il titolo ideale per chi ama le sfide off road, quelle che mettono a dura prova nervi, muscoli e razionalità. Un gioco che nel tempo ha saputo conquistare fette consistenti di appassionati, evidentemente attratti da spedizioni mozzafiato in giro per il mondo, con paesaggi in continua evoluzione che includono ogni tipo di percorso. Nulla è impossibile grazie a una facilità di gioco portata all’ennesima potenza, affrontando anche eventi meteorologici di grossa portata che metteranno a dura prova le coronarie dei giocatori. Ogni prova superata sblocca nuove sfide, rendendo la competizione sempre più variegata ed esigente. Su Amazon è disponibile in occasione del Black Friday scontato del 43% a soli 39,99 euro.

FORZA HORIZON 5 (XBOX EDITION)

Halo Infinite (XBOX EDITION): La nuova odissea di Master Chief

Si ritorna ad indossare l’armatura nella già iconica serie Halo, con un nuovo capitolo ispirato da miglioramenti tecnici rilevanti, tali da offrire un’esperienza multiplayer come non s’era mai vista prima. L’umanità è aggrappata al personaggio principale del gioco, che viene posto al centro dell’attenzione ripartendo da un equipaggiamento su mappa e squadre di 4 giocatori, per offrire anche un’esperienza free to play quanto mai gradita. Nel nuovo capitolo è possibile creare infinite possibilità di combattimento, mescolando e abbinando una ricca varietà di armi, veicoli ed equipaggiamenti per sperimentare il caso e il divertimento in modalità big team. È possibile inoltre creare uno Spartan unico, tutto personalizzabile, in grado di utilizzare tanti oggetti o armi da mettere poi in condivisione nella modalità multiplayer. Su Amazon è disponibile in occasione del Black Friday scontato del 54% a soli 31,99 euro.

HALO INFINITE (XBOX EDITION)

Grand Theft Auto V (XBOX EDITION): Il grande classico di Rockstar Games

Non fermatevi alle apparenze: il quinto capitolo di GTA è stato rilasciato nel 2013, ma questa versione che la riprende in tutto e per tutto è stata adattata a un modo di giocare progredito di quasi dieci anni. E allora vi ritroverete a fare i conti con un gioco davvero notevole, con dettagli tecnici implementati e una grafica realistica come mai si era vista, seppur abbinata a una serie che definire iconica è poco. GTA 5 per Xbox è davvero un piccolo paradiso per gli amanti della serie: c’è la modalità Storia, che strizza l’occhio a oltre due decenni di gare e competizioni a tutto gas, oppure c’è la modalità Online che permette di sfidare giocatori provenienti da ogni angolo del mondo, ma anche e soprattutto di guidare missioni combinate per mettere a segno nuovi colpi, gare stunt e sbloccare altre caratteristiche e nuove prove. Su Amazon è disponibile in occasione del Black Friday scontato del 27% a soli 29,99 euro.

GRAND THEFT AUTO V (XBOX EDITION)

Metro Exodus Complete Edition (XBOX EDITION): fuori dal sottosuolo di Mosca

La serie Metro è stata sin da subito un grandissimo successo, cambiando radicalmente l’idea di gioco dall’anima horror ma orientato principalmente al FPS, con combattimenti serrati e una carrellata di armi più o meno assurde. Exodus è l’ultimo capitolo della saga e porterà (di nuovo) l’uomo in superficie tra le rovine di un modo devastato dalle radiazioni e da terribili creature ostili. Il comparto grafico congegnato per la nuova XBOX si mostra in tutto il suo splendore regalando ambientazioni più che mai realistiche e, ovviamente, una fluidità in-game senza paragoni. Storia appassionante, ritmi incalzanti, grafica incredibile e tutti i contenuti aggiuntivi di Metro Exodus presenti in questa Complete Edition in super offerta a 22,97 euro solo su Amazon.

METRO EXODUS COMPLETE EDITION (XBOX EDITION)