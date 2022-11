I migliori PC portatili del Cyber Monday su Amazon

Gli smartphone aiutano con la vita di tutti i giorni, ma non possono sostituirsi ai computer. Un PC portatile, ad esempio, è ancora una soluzione indispensabile per la produttività e, ovviamente, per l’intrattenimento a un livello superiore. Sono tanti i modelli che continuano a funzionare sul mercato, anche perché in questi due ambiti di cui sopra la comodità di un notebook o di un laptop è ancora oggi preminente. A seguire una carrellata delle migliori soluzioni in super offerta su Amazon; alcuni dei modelli più richiesti di sempre, disponibili ad un prezzo molto vantaggioso in occasione del Cyber Monday 2022.

ACER Chromebook 314 CB314-1H-C15P: Tutta la potenza di Google

Acer torna prepotente sul mercato con un prodotto di affidabilità eccelsa, in grado di poter supportare anche le esigenze più complesse. Un portatile che trae linfa vitale dal mondo di Google Chrome: la nuova versione OS consente di poter usufruire di un sistema operativo veloce, scattante e facile da utilizzare. Basta accedere col proprio account Google e tutti i servizi saranno già caricati all’interno della piattaforma Chrome, facili da utilizzare senza dover stare a reinserire miriadi di password. Sono molteplici le caratteristiche che rendono questo modello davvero convincente: il monitor da 14 pollici a una risoluzione 1920x1080 pixel, il processore Celeron N4020, la RAM di 4 GB e la ROM di 64 GB e la ricarica da 45 W che consente di far risalire la batteria al litio in poco tempo. Su Amazon è disponibile in occasione Cyber Monday a 339,00 euro.

Apple MacBook Air 2020: Le infinite possibilità di MacOS

McBook Air, versione 2020, è ancora adesso un must della categoria: a cominciare dall’autonomia, che è veramente il marchio di fabbrica della casa. Ideale per i videomaker che debbono montare i propri filmati o per coloro che amano i gaming, grazie al chip Apple M1 con CUP 8core che offre prestazioni hardware fino a 3,5 volte più veloci rispetto alla generazione precedente di McBook, ma consumando molta meno energia. La memoria Ram da 8 GB rende efficace ed eccellente il sistema, fluido e senza alcun tipo di lag. Il display Retina da 13,3 pollici è pensato per una visione d’insieme unica, con immagini ad altissima risoluzione e dettagli catturati come in nessun altro modello della categoria. E al suo interno ha già preinstallate Adobe Creative Cloud, Microsoft 365 e Google Drive. Su Amazon è disponibile in occasione Cyber Monday a partire da 1.199,00 euro.

HP - PC Pavillion 15-EH1019NL: Un modello che non teme rivali

La serie Pavilion laptop è una di quelle di maggiore successo dell’universo HP e ha saputo conquistare una grossa fetta di mercato, sia quella che l’ha scelto per un utilizzo di tipo lavorativo, sia quella più ludica. Risultati sbalorditivi in una macchina che convince: il display da 15,6 pollici è abbastanza grande ma non altrettanto ingombrante, e per questo rende il modello davvero unico nel suo genere. Il processore AMD Ryzen 7 consente di poter portare le prestazioni hardware a un livello superiore, garantendo una fluidità di funzionamento mai vista prima; associata, ovviamente, ai 16GB di RAM supportati. Su Amazon è disponibile in occasione Cyber Monday a 763,27 euro.

Lenovo Ideapad 3: prestazioni elevate e costi contenuti

Lenovo ha saputo innovare e non poco quando ha presentato questo modello tanto particolare, quanto suggestivo e accattivante. Intanto perché offre una prestazione di lunga durata, nonostante la richiesta di potenza del processore Intel Core i3-10110U non sia di poco conto. Il look essenziale ma al tempo stesso elegante, con due sottili cornici su due lati, gli conferisce anche un bell’aspetto. La tecnologia Dolby Audio installata all’interno consente alla macchina di assicurare suoni cristallini e una piacevole esperienza d’ascolto. Lo schermo da 15,6 pollici con risoluzione 1920x1080 è piuttosto grande e adatto per ogni tipo di utilizzo. La RAM è da 8 GB (ma può arrivare fino a 12 GB) affiancata da una memoria ROM da 256 GB in SSD. Su Amazon è disponibile in occasione Cyber Monday scontato del 25% a 399,00 euro.

Lenovo Ideapad 5 Pro: un computer che non teme confronti

L’evoluzione del modello IdeaPad 5 Pro è davvero l’ideale per il mondo dei lavoratori di tutti i giorni. Il display da 14 pollici 2.2k IPS con risoluzione 2240x1400 pixel è già un bell’upgrade, e offre una varietà di colori, una luminosità e una definizione dei dettagli davvero notevoli. Il processore ADM Ryzen 5 5600U ci mette molto del suo: le prestazioni per un notebook di questa categoria sono davvero elevate, e la macchia risulta funzionare in modo fluido e quanto mai efficace. La memoria storage ROM da 512 Gb in SSD è l’ideale per chi deve fare i conti ogni giorno con una grossa mole di dati, ma determinante al riguardo è la RAM da 16 GB Soldered DDR4-3200, tra le migliori in circolazione. La scheda grafica integrata AMD Radeon Graphics è perfetta anche per le operazioni più impegnative. Su Amazon è disponibile in occasione Cyber Monday a 650,07 euro.

ASUS Vivobook Pro 15: una potenza mai vista prima

ASUS VivoBook Pro 15 di Asus è davvero completo in tutte le sue componenti, e soprattutto perché è capace di offrire un pacchetto di soluzioni per ogni tipo di esigenza. Intanto, il display da 15,6 pollici con risoluzione 1920x1080 e tecnologia OLED è tra i migliori della categoria, luminoso e con immagini vibranti che balzano sempre all’occhio per la loro qualità. Poi però ci mette del suo anche il processore Intel Core i5 che grazie anche al GeForce RTX 3050 consente alla macchina di funzionare sempre a pieno regime. La memoria RAM da 16 GB DDR4 e l’hard disk SSD con tagli da 256 e 512 GB chiudono l’invidiabile dotazione di questo notebook. Su Amazon è disponibile in occasione Cyber Monday scontato del 25% a 899,00 euro.

Dell Vostro 3510: caratteristiche tecniche da top di gamma

La serie Vostro 3510 ha una produzione dedicata che parte da Intel Core i7 di undicesima generazione, con processore i7-1165G7 a 4-core e una memoria RAM che può arrivare fino a 32 GB, più uno storage da 512 GB in SSD e un disco secondario da 500 GB HDD. La scheda grafica NVIDIA GeForce Mx 350 da 2 GB aggiunge ulteriore potenza anche al comparto grafico. Equipaggiata con Windows Home 10 (ma ha l’upgrade già disponibile per Windows 11), ha installato tutto il pacchetto Office Pro 2021, antivirus, Adobe Reader e tante altre utility. Il display da 15,6 pollici ha una risoluzione 1920x1080 IPS LED Full HD. La capacità di ricarica da 4° W consente di poter ricaricare la batteria senza dover attendere molto, e l’autonomia è davvero importante.

Samsung Galaxy Book Pro 360: Un PC unico nel suo genere

Un laptop due in uno sottile, efficiente e dalle prestazioni davvero sorprendenti. Grazie al processore Intel Core di 12a generazione, Galaxy Book Pro 360 riesce a funzionare bene in qualsiasi condizione di utilizzo, garantendo sempre fluidità e rapidità nei calcoli e nelle sequenze. La connettività con i prodotti a marchio Samsung è totale e aiuta davvero a collegare più dispositivi sfruttandone al massimo le caratteristiche. Grazie poi alla modalità “schermi multipli” è possibile collegare persino un Galaxy Tab in modalità wireless e aggiungere un secondo schermo, lavorando su entrambi grazie a Samsung Multi Control. Una RAM superveloce LPDDR5 e un sistema avanzato di raffreddamento consentono inoltre di lavorare nella massima tranquillità. Su Amazon è disponibile in occasione Cyber Monday scontato del 14% a 1.499,00 euro.

