I migliori Smartphone del Cyber Monday su Amazon

Avere un buono smartphone ormai è più di un’esigenza: per chi lavora, per chi ama scattare foto, per chi semplicemente vuole un prodotto performante e in grado di soddisfare qualsiasi tipo di esigenza o di svago, di certo le proposte non mancano. E grazie agli sconti del Cyber Monday su Amazon è possibile individuare davvero l’offerta che fa al caso proprio tra tantissime proposte. Scopriamo i migliori smartphone sul mercato disponibili a prezzi stracciati ancora per poche ore.

Realme 9: una fotocamera oltre le aspettative

A costi contenuti, Realme ha saputo proporre sul mercato un prodotto di fascia media, ma dalle caratteristiche e dalle peculiarità davvero importanti. Dovendo però scegliere di arrivare un compromesso ha rinunciato alla tecnologia 5G, riuscendo a tenere il prezzo più basso, ma garantendo una certa qualità. Display Full HD+ da 6,4 pollici con risoluzione 1920x1080 pixel, una RAM da 6 GB e la capacità di archiviazione di 128 GB è espandibile fino a 256 GB. Grazie al processore Snapdragon 680 octa core a 6 nanometri, accoppiato alla GPU Adreno 610, offre prestazioni tutto sommati nella media.

Il vero punto di forza è da ricercare nel comparto fotografico: il sensore principale da 108 MP è l’ideale per chi ama scattare foto con dettagli ad altissima definizione, unitamente ai due sensori retro da 8 MP e 2 MP e alla fotocamera frontale da 16 MP. Anche la batteria è in grado di offrire una buona autonomia grazie a 5.000 mAh di disponibilità, e la ricarica da 33 W permette di rimandare su l’asticella in fretta. Su Amazon in occasione del Cyber Monday è disponibile a un prezzo scontato del 14% a 240,43 euro.

Realme 9i: Economico e affidabile

Una versione sorprendente del modello 9, che convince soprattutto per la cura dei dettagli e le alte prestazioni. Uno smartphone Android di buon livello che fa dell’imaging il suo vero punto di forza con uno schermo appena un po’ più grande da 6,6 pollici con risoluzione 2412x1080 Full HD Ultra Smooth. La fotocamera, come detto, è il comparto che convince di più: quella principale è da 50 MP e permette di scattare foto con risoluzione 8165x6124 pixel, e la registrazione video in Full HD a 30fps. Il processore Qualcomm Snapdragon 680 fa il suo, e grazie all’Espansione Dinamica consente di selezionare 3 GB di RAM aggiuntivi. La capacità della batteria da 5.000 mAh consente di avere un’autonomia importante, con il cavo Dart da 33 W che consente di ricaricare in fretta la batteria stessa. Su Amazon in occasione del Cyber Monday è disponibile scontato del 33% a 155,00 euro.

Huawei Nova 9: Qualità e prestazioni a un prezzo contenuto

Huawei ha deciso di progettarlo e pensarlo per Mobile Services, il suo servizio di app, assistenza e ricerca, e la sensazione è che abbia fatto centro. Il display OLED a 120 Hz è da 6,57 pollici con risoluzione FUll HD+ (2380x1080 pixel). Il processore installato è Snapdragon 778G octa core e si avvale di una GPU Adreno 642L. La RAM ammonta a 8 GB e la memoria interna a 128 GB non espandibile. Bene la fotocamera: il sensore principale Ultra Vision da 50 MP può soddisfare ogni utente, e con il sistema RYYB è possibile immettere ulteriore luce per il 40%. Inoltre, Hoawei XD Fusion Engine aiuta a elaborare rapidamente l’enorme quantità di dati, aumentando limpidezza in condizioni anche di scarsa visibilità. Bene la batteria da 4.300 mAh, che offre ottime prestazioni e si avvale di un Super Charge da 66 W. Su Amazon in occasione del Cyber Monday è disponibile scontato del 40% a 299,00 euro.

Samsung Galaxy S21 FE 5G: Tutta l’esperienza della serie Galaxy

Galaxy S21 FE 5G sfrutta tutta la qualità della serie Galaxy, a un prezzo ragionevole e su una macchina che convince sotto molteplici aspetti. Lo schermo da 6,4 pollici con tecnologia Dynamic AMOLED in Full HD+ è pensato per dare più spazio ai contenuti. Il comparto fotografico non tradisce: due sensori da 12 MP e uno da 8 MP nella parte posteriore, più una camera selfie da 32 MP, sorprendono per la qualità degli scatti e la capacità di catturare anche i dettagli più piccoli. Funziona adeguatamente anche il processore Snapdragon 888 octa core da 2,84 GHz, su una GPU Adreno 660 e 6 o 8 GB di RAM. La memoria ROM è da 128 GB o 256 GB, non espandibili. La batteria da 4.500 mAh, sprovvista di ricarica rapida fa comunque il suo. Su Amazon in occasione del Cyber Monday è disponibile scontato del 19% a 517,00 euro.

Oppo Reno 6 Pro: Uno smartphone che può dare molto

Reno 6 Pro che OPPO ha davvero saputo sfondare nel mercato, offrendo un prodotto di grandi prestazioni e qualità. Il display AMOLED da 6,55 pollici (risoluzione 2400x1080 pixel), con refresh fino a 90 Hz, fa debitamente il suo, anche perché il processore Qualcomm Snapdragon 870 è una sorta di “chicca” montato su una macchina di questa categoria, tale da consentirle di funzionare a pieno regime senza dare l’impressione di fare fatica, e per questo strizza l’occhio anche al mondo gaming. Il comparto telecamera può contare su una quadrupla lente con sensore principale da 50 MP Sony IMX766 nulla ha a che invidiare alle migliori sul mercato, e la frontale da 32 MP a sua volta garantisce scatti di assoluta qualità. E poi con la ricarica rapida si arriva in soli 30 minuti al 100% della batteria. . Su Amazon in occasione del Cyber Monday è disponibile a 441,59 euro.

Xiaomi 12: L’intelligenza artificiale al servizio dell’utente

Xiaomi con la serie 12 ha creato uno smartphone completo e senza fronzoli: il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 è sbalorditivo e ha una capacità della GPU aumentata del 30% in termini di rendering grafico ed efficienza energetica. Lo smartphone dispone di una fotocamera principale da 50 MP di livello professionale, una fotocamera ultra grandangolare da 13 MP e una fotocamera telemacro da 5 MP, ed è dotata anche dell'algoritmo AI per scatti ancora più alti a livello qualitativo. Lo schermo AMOLED da 6,28 pollici con una risoluzione FHD+ di 2400 x 1080 fornisce oltre 68 miliardi di colori e si avvale di un display TrueColor fornito da una calibrazione del colore professionale. La batteria da 4.500 mAh garantisce un uso quotidiano senza sorprese grazie anche all’intelligenza di AdaptiveCharge, peraltro sostenuta da un cavo di ricarica “turbo” da 67 W e uno wireless da 50 MP. Su Amazon in occasione del Cyber Monday è disponibile scontato del 25% a 559,90 euro.

Samsung Galaxy Z Flip4: uno smartphone che fa la differenza

La serie Galaxy si può avvalere di Z Flip4 che non deve dimostrare nulla, se non ciò per cui è stato realizzato: un modello che impatta subito con grande curiosità, grazie alla presenza della “cerniera” solidificata che lo differenzia dal gemello Fold, capace di resistere a qualsiasi sollecitazione. Complessivamente il display misura 6,7 pollici in Dynamic AMOLED 2x con risoluzione 2640x1080 e un display esterno da 1,9 pollici che fa adeguatamente la sua parte. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 offre al dispositivo la potenza necessaria per funzionare senza intoppi. La memoria RAM da 8 GB viaggia di pari passo con i tre tagli da 128, 256 e 512 della memoria ROM (non espandibile). La batteria è da 3.700 mAh, ma a fine giornata ci si arriva senza troppe difficoltà. Il comparto fotocamere, con le principali da 12 MP e una frontale da 10 MP. Su Amazon in occasione del Cyber Monday è disponibile scontato del 22% a 899,90 euro.

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G: la rivoluzione nel mondo dei Note

Galaxy S22 Ultra è davvero uno smartphone che convince sotto ogni aspetto: la S-Pen integrata ha rimesso al centro della scena il mondo Note, e riesce a rivelarsi una piacevole sorpresa. Il display Dynamic AMOLED 2x da 1,750 nits è perfetto per offrire la massima luminosità in qualsiasi condizione di luce, anche quando il sole si presenta bello insistente, e la visione d’insieme è sempre garantita. L’innovativo sistema Nightography rende gli scatti notturni impareggiabili per qualità, definizione e luminosità: la fotocamera principale da 108 MP è fatta apposta per andare incontro alle esigenze degli appassionati di imaging, che restano estasiati dalla potenza e dall’efficacia degli scatti che questo modello riesce a realizzare. E grazie al frame auto è possibile registrare video addirittura in 8k. Infine, la batteria da 5.000 mAh garantisce un’autonomia davvero elevata. Su Amazon in occasione del Cyber Monday è disponibile scontato del 13% a 1.299,00 euro.

