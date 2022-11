Le migliori Smart TV del Cyber Monday su Amazon

Una buona smart TV in casa è sempre la benvenuta: se non è la regola ormai, poco ci manca. E di offerte in questi giorni che anticipano le grandi spese di Natale se ne vedono tante in giro per il web. Su Amazon, ad esempio, è partita la corsa al Cyber Monday, con tante proposte di qualità e con prezzi davvero interessanti. Si parla di prodotti davvero incredibili, proposti in esclusiva a prezzi irripetibili garantendo a tutti l’acquisto di un nuovo televisore smart pronto a far compagnia nelle fredde serate invernali con tutto il meglio dell’intrattenimento e, ovviamente, il miglior comparto tecnologico di sempre.

Samsung QE75QN900AATXZT 75”: un condensato di tecnologia

È un po’ come portarsi un vero e proprio schermo del cinema a casa: la tecnologia Quantum Matrix Pro con gli innovativi mini LED offre un risultato sbalorditivo, con bianchi più brillanti e neri molto più profondi. Grazie al processore Neo Quantum 8k le immagini acquistano tutto un altro valore: l’intelligenza artificiale di un processore tanto rivoluzionario offre una resa di livello superiore, con una nitidezza e una qualità della visione mai viste prima in uno schermo di casa. E grazie a Infinity Screen, scompare persino il bordo della smart TV a favore di una cornice ultrasottile, praticamente invisibile, che spinge l’esperienza visiva ogni oltre limite. Anche il suono è stato potenziato all’ennesima potenza grazie al sistema Object Tracking Sound Pro. Su Amazon in occasione del Cyber Monday la versione da 75” è disponibile a partire da 4.099,00 euro.

SAMSUNG QE75QN900AATXZT 75”:

Sony Bravia XR-55A80J 55”: ottima per il gameplay

Una Google TV adatta ad ogni tipo di utilizzo. Audio e immagini OLED Sony sono una garanzia assoluta di qualità ed efficienza, anche perché guidati dall’intelligenza cognitiva che offre un risultato davvero notevole: Cognitive Processor XR è infatti l’ottimizzazione ideale per offrire una visione d’insieme della qualità OLED fuori dal comune. Anche il comparto audio è stato sviluppato secondo determinati parametri: Acoustic Surface Audio + consente allo schermo di diventare un vero e proprio speaker dando vita a un suono cinematografico, offrendo un’esperienza davvero unica. Questa smart TV è pensata in particolar modo per gli amanti del gaming: con PlayStation5 i modelli Bravia XR offrono un gameplay unico nel suo genere, fluido e con frequenza di aggiornamento variabile (VRR). Grazie poi alle applicazioni Google, tutto il mondo smart sarà davvero a portata di mano, potendo avvalersi anche di Google Assistant.

SONY BRAVIA XR-55A80J 55”

Sony XR-55X90S 55”: Uno schermo senza limiti

Il mondo Sony Bravia XR è sempre sorprendente: a differenza dei televisori convenzionali, questa smart TV LED XR Full Array è dotata di retroilluminazione su tutto lo schermo per colori e contrasto realistici. Il design minimalista consente inoltre allo schermo da 55 pollici di poter ingrandire il suo raggio di visione, mentre la cornice è ridotta al minimo per mantenere la concentrazione su ciò che è importante, vale a dire l'immagine. Come tutti i prodotti della serie Bravia XR, anche questo è particolarmente adatto per chi ama PlayStation5, potendo avvalersi di un gameplay reattivo e fluido con la modalità automatica a bassa latenza in HDMI 2.1 e una frequenza di aggiornamento variabile (VRR). Su Amazon in occasione del Cyver Monday è disponibile nella versione da 65 pollici a partire da 1.099,00 euro.

SONY XR-55X90S 55”

LG OLED55A26LA 4K 55”: una smart tv senza paragoni

La tecnologia dei pixel auto-illuminanti pensata da LG offre colori perfetti, con un nero profondo e un contrasto infinito. Tutto questo sfruttando il processore a7 Gen 5 con AI, di ultima generazione con Intelligenza Artificiale che ottimizza automaticamente immagini e audio in base a cosa stai guardando. Grazie al design minimale e ai bordi davvero sottili è in grado inoltre di arredare l’ambiente catturando lo sguardo in tutte le direzioni, anche quando è spento. Per un’esperienza anche più realistica il modello OLED presenta anche Dolby Vision IQ e Dolby Atmos, quasi come se il cinema entrasse davvero nel salotto di casa. E sfrutta inoltre la tecnologia webOS 22, con telecomando puntatore, così da poter ricercare e scegliere più facilmente le tantissime app presenti.

LG OLED55A26LA 4K 55”

LG OLED42C24LA 42”: una qualità fuori dal comune

LG ha saputo esaltare ed estremizzare la tecnologia con pixel auto-illuminanti un po’ su tutta la linea, anche nella serie OLED da 42 pollici che offre così immagini più colorate e dettagliate, grazie al lavoro sinergico fra il processore e il pannello. Proprio il processore a9 Gen 5 con AI è alla base di questa rivoluzione offrendo immagini iper-realistiche grazie alla mappatura dei toni dinamica su oltre 5.000 zone per fotogramma. Grazie alla presenza di Dolby Vision con IQ (con precision detail) e Dolby Atmos è possibile davvero sentirsi al cinema anche nel salotto di casa. E grazie all’opzione Gaming Next-Gen è possibile davvero realizzare ogni sogno di qualunque gamer, con un gameplay fluido e reattivo in tutte le condizioni di gioco. Su Amazon in occasione del Cyber Monday è disponibile scontato del 25% a 990,00 euro.

LG OLED42C24LA 42”

Samsung Neo QLED QE50QN90AATXZT 50”: molto più di una smart TV

Questo Neo QLED che sfrutta una tecnologia innovativa che porta lo spettatore in un’altra dimensione. Grazie al Quantum Matrix è facile restare impressionati dalla qualità dell’immagine: i nuovi mini LED controllano ottimamente la luce nelle zone con buio o poco illuminate, riproducendo il 100% di volume colore sullo schermo. Merito anche del processore Neo Quantum 4K con IA: l’intelligenza artificiale avanzata migliora il suono del tuo TV e analizza l’immagine ottimizzandone la qualità in 4k. Da non sottovalutare poi l’impatto dell’OTS+(Object Tracking Sound+): ben 4 altoparlanti, unitamente all’intelligenza artificiale, consentono di irradiare un suono più avvolgente, che proviene sempre dal punto in cui ha luogo l’azione. Su Amazon in occasione del Cyber Monday è disponibile scontato del 12% a 779,00 euro.

SAMSUNG QE50QN90AATXZT 50”

Samsung TV QLED QE65Q95TDTXZT 65”: perfetta per ogni esigenza

Un’occasione più unica che rara: uno smart TV da 65 pollici a un prezzo favoloso, ma soprattutto un concentrato di potenza assoluta che mette assieme tutta la tecnologia avanzata del sistema QLED con il Direct Full Array+, che si avvale del sistema con Quantum HDR 2000, offrendo una profondità di visione e dei dettagli perfetti e nitidi in ogni zona dello schermo. Il nuovo processore Quantum 4k, il più potente processore che trasforma contenuti di ogni sorgente nella risoluzione 4k per un'esperienza a 360 gradi, contribuisce a rendere questo modello davvero unico nel suo genere e quanto mai apprezzato. Grazie poi al sistema Object Tracking Sound il suono 3D segue l’immagine e porta l’utente al centro dell’azione per un'esperienza coinvolgente. Su Amazon in occasione del Cyber Monday è disponibile scontato del 30% a 949,00 euro.

SAMSUNG TV QLED QE65Q95TDTXZT 65”

Philips 50PUS7607/12 50”: Attenta a ogni dettaglio

Philips da sempre guarda all’innovazione con attenzione e voglia di sperimentare. Le immagini vivaci di questo modello ne sono una conferma lampante grazie alla tecnologia Philips Pixel Precise Ultra HD. La tecnologia Dolby Vision e Dolby Atmos Come permette di vivere un’esperienza come se si fosse in un grande cinema, e come avrebbe immaginato il regista di ogni pellicola. Per chi ama il mondo gaming, questo modello risulta particolarmente attrattivo in virtù della modalità Auto Low Latency e di un supporto HDMI con VRR, che permette di giocare in modo super reattivo e ultra fluido. Philips viaggia su sistema operativo SAPHI, rapido e intuitivo e semplice da utilizzare, con tantissime app preinstallate. Su Amazon in occasione del Cyber Monday è disponibile scontato del 25% a 449,00 euro.

PHILIPS 50PUS7607/12 50”